Kia Carnival Hi Limousine bản 4 chỗ "sang chảnh", từ 1,75 tỷ đồng

Vào hồi tháng 11 năm ngoái, hãng Kia đã chính thức vén màn phiên bản "trần cao, mái thoáng" Hi Limousine của dòng xe MPV cỡ lớn Carnival tại thị trường Hàn Quốc. Vào thời điểm đó, Kia Carnival Hi Limousine 2022 mới có 2 phiên bản là 7 chỗ và 9 chỗ. Sau 1 năm, mẫu xe này tiếp tục được bổ sung phiên bản mới với nội thất 4 chỗ sang trọng hơn. Tương tự phiên bản 7 chỗ và 9 chỗ, Kia Carnival Hi Limousine 4 chỗ mới cũng được trang bị phần nóc cao hơn bản tiêu chuẩn nhằm nới rộng nội thất. Ngoài ra, Kia Carnival Hi Limousine 2022 còn có những nâng cấp ở ngoại thất so với bản thường như thanh bảo vệ cản trước, bậc cửa bên sườn, tấm ốp gầm hầm hố hơn, đèn phanh LED cỡ lớn nằm trên nóc xe, tem chữ nổi "Hi Limousine" ở cửa cốp và cửa cốp mở chỉnh điện. Điểm nhấn của Kia Carnival Hi Limousine 2022 phiên bản 4 chỗ mới đều tập trung bên trong xe. Bước vào mẫu xe này, người dùng sẽ thấy nội thất rộng rãi và thoáng đãng hơn nhờ phần nóc cao hơn 291 mm. Không chỉ cao hơn, trần xe còn đi kèm màn hình TV thông minh 21,5 inch để hành khách phía sau giải trí. Trần xe cao hơn, tích hợp đèn của Kia Carnival Hi Limousine 2022 bản 4 chỗ. Tiếp đến là 2 ghế thương gia nằm tách riêng với nhau ở phía sau. 2 ghế này được bọc da cao cấp, có chế độ thư giãn và máy mát-xa chân Hutech nhằm mang đến cảm giác thoải mái cho người ngồi. Ngoài ra, 2 ghế này còn có đủ tính năng sưởi ấm và làm mát. Thêm vào đó là màn hình cảm ứng 7 inch nằm trên bệ tì tay ở giữa 2 ghế sau. Ở bệ tì tay này còn có 2 chiếc bàn để hành khách ăn uống hoặc làm việc. Đó là chưa kể đến ngăn làm mát/hâm nóng đồ uống và ngăn đựng đồ dành cho hành khách. Trên bệ tì tay trung tâm giữa 2 ghế sau có màn hình cảm ứng 7 inch để hành khách chỉnh các tính năng của xe. Để đảm bảo sự riêng tư cho hành khách, hãng Kia đã lắp thêm rèm ở hàng ghế sau. Trong khi đó, hệ thống lọc không khí được tích hợp vào phía sau lưng ghế phụ lái. Là phiên bản cao cấp nhất của dòng xe Kia Carnival hiện đang bán tại Hàn Quốc nên Hi Limousine 4 chỗ đương nhiên có đầy đủ trang bị hơn. Mẫu xe này chỉ có một số trang bị tùy chọn như gói Premium Pack, gói Smart Connect, hệ thống âm thanh KRELL và tính năng hỗ trợ đỗ xe từ xa. Trong đó, gói Premium Pack bao gồm bệ bước chân bên sườn, đèn chờ dẫn đường ở cửa trượt dành riêng cho Kia Carnival Hi Limousine, hộc đựng cốc làm mát/hâm nóng đồ uống ở cả 2 hàng ghế, ốp bậc cửa phát sáng và sạc điện thoại thông minh không dây. Nguồn cung cấp sức mạnh cho Kia Carnival Hi Limousine 2022 bản 4 chỗ là động cơ xăng 6 xi-lanh, dung tích 3.5L, tạo ra công suất tối đa 294 mã lực và mô-men xoắn cực đại 355 Nm. Động cơ này đồng hành với hộp số tự động 8 cấp. Tại thị trường Hàn Quốc, giá xe Kia Carnival bản Hi Limousine 4 chỗ mới khởi điểm từ 90,79 triệu Won (khoảng 1,75 tỷ đồng). Video: Chi tiết Kia Carnival Hi Limousine 2022 mới.

