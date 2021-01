Đấu giá Shelby 427 Cobra đặc biệt của tài tử "Fast and Furious"

Là một diễn viên tài năng, được biết đến qua loạt phim Fast and Furious, Paul Walker cũng là một nhà sưu tập xe có tiếng. Bộ sưu tập của anh có sự xuất hiện của nhiều mẫu xe hiệu suất cao như chiếc BMW M3 E30 và E36, Nissan R32 Skyline Race Car đời 1989, Ford Mustang Boss 302s đời 2013… và đáng chú ý là chiếc xe cổ Shelby 427 Cobra CSX1010 Đặc biệt, chiếc Cobra CSX1010 của Paul Walker là phiên bản giới hạn, xe với số lượng chỉ có đúng 14 chiếc được sản xuất trên toàn thế giới. Hơn thế nữa, chỉ 2 trong tổng số 14 chiếc CSX1010 thuộc phiên bản FAM – phiên bản được ra đời để thách thức với hãng siêu xe danh tiếng Ferrari. Và trong 2 năm 1966 và 1967, Ford đã lật đổ sự thống trị của Ferrari tại giải đua Le Mans 24 Giờ với chiếc Ford GT40. Tuy ra mắt vào năm 1965, dòng xe Cobra tiếp tục được Carroll Shelby cấp phép sản xuất vào cuối những năm 1990. Chiếc Shelby 427 Cobra CSX1010 đời 1965 này có màu sơn ngoại thất đỏ Rosso Corsa truyền thống của Ferrari. Logo FAM có thể được tìm thấy tại nhiều vị trí ở cả ngoại thất và nội thất. Nội thất xe được bọc da màu nâu. Logo Carroll Shelby có thể được tìm thấy ở bảng đồng hồ vòng tua, tốc độ… với cách bố trí S/C truyền thống. Ngoài ra, xe còn đi kèm bộ thảm thửa riêng cho phiên bản Cobra. Vô lăng của xe có kích thước 15 inch nguyên bản cùng logo Cobra. Khung bảo vệ người lái cũng làm từ hợp kim. Xe được trang bị khối động cơ V8 Shelby 427 FE, sản sinh công suất tối đa 550 mã lực. Đi kèm là hộp số sàn 5 cấp do Tremec sản xuất. Tương tự với những chiếc Cobra khác, hệ thống ống xả của xe được bố trí hướng về 2 bên thân. Hệ thống lái cũng mang lại cảm giác thể thao hơn với cơ cấu bánh răng – thanh răng truyền thống. Bộ tản nhiệt, 2 quạt làm mát và bộ vi sai cũng được Shelby chế tác từ chất liệu hợp kim nhôm Một số trang bị khác như bình nhiên liệu hợp kim không gỉ dung tích 106 lít, hệ thống treo 4 bánh độc lập. Hệ thống phanh của xe do Wilwood chế tạo với kẹp phanh của Shelby. Toàn bộ phần thân xe được làm từ hợp kim nhôm thủ công. Xe sử dụng bộ mâm 15 inch với thiết kế khóa bánh đặc trưng do Halibrand sản xuất, vốn thường được bắt gặp trên những mẫu xe đua của Mỹ. Buổi đấu giá sẽ được tổ chức tại sân vận động State Farm, Arizona, Mỹ. Sự kiện sẽ kéo dài trong 3 ngày, từ 18-20/3 năm 2021. Ngoài chiếc Shelby 427 Cobra, bộ sưu tập được mang ra đấu giá còn có nhiều mẫu xe hấp dẫn khác như Ferrari 599 GTO, F12tdf, Mercedes-Benz SLS AMG Black Series, Saleen S7 Twin Turbo Video: Ngắm Shelby 427 Cobra đặc biệt của tài tử "Fast and Furious".

Là một diễn viên tài năng, được biết đến qua loạt phim Fast and Furious, Paul Walker cũng là một nhà sưu tập xe có tiếng. Bộ sưu tập của anh có sự xuất hiện của nhiều mẫu xe hiệu suất cao như chiếc BMW M3 E30 và E36, Nissan R32 Skyline Race Car đời 1989, Ford Mustang Boss 302s đời 2013… và đáng chú ý là chiếc xe cổ Shelby 427 Cobra CSX1010 Đặc biệt, chiếc Cobra CSX1010 của Paul Walker là phiên bản giới hạn, xe với số lượng chỉ có đúng 14 chiếc được sản xuất trên toàn thế giới. Hơn thế nữa, chỉ 2 trong tổng số 14 chiếc CSX1010 thuộc phiên bản FAM – phiên bản được ra đời để thách thức với hãng siêu xe danh tiếng Ferrari. Và trong 2 năm 1966 và 1967, Ford đã lật đổ sự thống trị của Ferrari tại giải đua Le Mans 24 Giờ với chiếc Ford GT40. Tuy ra mắt vào năm 1965, dòng xe Cobra tiếp tục được Carroll Shelby cấp phép sản xuất vào cuối những năm 1990. Chiếc Shelby 427 Cobra CSX1010 đời 1965 này có màu sơn ngoại thất đỏ Rosso Corsa truyền thống của Ferrari. Logo FAM có thể được tìm thấy tại nhiều vị trí ở cả ngoại thất và nội thất. Nội thất xe được bọc da màu nâu. Logo Carroll Shelby có thể được tìm thấy ở bảng đồng hồ vòng tua, tốc độ… với cách bố trí S/C truyền thống. Ngoài ra, xe còn đi kèm bộ thảm thửa riêng cho phiên bản Cobra. Vô lăng của xe có kích thước 15 inch nguyên bản cùng logo Cobra. Khung bảo vệ người lái cũng làm từ hợp kim. Xe được trang bị khối động cơ V8 Shelby 427 FE, sản sinh công suất tối đa 550 mã lực. Đi kèm là hộp số sàn 5 cấp do Tremec sản xuất. Tương tự với những chiếc Cobra khác, hệ thống ống xả của xe được bố trí hướng về 2 bên thân. Hệ thống lái cũng mang lại cảm giác thể thao hơn với cơ cấu bánh răng – thanh răng truyền thống. Bộ tản nhiệt, 2 quạt làm mát và bộ vi sai cũng được Shelby chế tác từ chất liệu hợp kim nhôm Một số trang bị khác như bình nhiên liệu hợp kim không gỉ dung tích 106 lít, hệ thống treo 4 bánh độc lập. Hệ thống phanh của xe do Wilwood chế tạo với kẹp phanh của Shelby. Toàn bộ phần thân xe được làm từ hợp kim nhôm thủ công. Xe sử dụng bộ mâm 15 inch với thiết kế khóa bánh đặc trưng do Halibrand sản xuất, vốn thường được bắt gặp trên những mẫu xe đua của Mỹ. Buổi đấu giá sẽ được tổ chức tại sân vận động State Farm, Arizona, Mỹ. Sự kiện sẽ kéo dài trong 3 ngày, từ 18-20/3 năm 2021. Ngoài chiếc Shelby 427 Cobra, bộ sưu tập được mang ra đấu giá còn có nhiều mẫu xe hấp dẫn khác như Ferrari 599 GTO, F12tdf, Mercedes-Benz SLS AMG Black Series, Saleen S7 Twin Turbo Video: Ngắm Shelby 427 Cobra đặc biệt của tài tử "Fast and Furious".