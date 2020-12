Datsun 240Z 1972 độ động cơ Skyline R33 hơn 1,3 tỷ đồng

Đối với Datsun 240Z đời 1972 nguyên bản, những chiếc xe này được sản xuất với trang bị động cơ 6 xy-lanh thẳng hàng có dung tích 2.4 lít, động cơ này có khả năng sản sinh công suất khoảng 151 mã lực, mô-men xoắn 198 Nm kết hợp cùng hộp số sàn 5 cấp. Tuy nhiên trên chiếc xe này, chủ sở hữu trước đây mong muốn chiếc 240Z của mình mạnh hơn, chính vì thế anh đã quyết định mang đến cho huyền thoại xe hơi Nhật Bản một “trái tim” mới là động cơ RB26 tăng áp kép 6 xy-lanh của Nissan Skyline R33 GT-R có khả năng sản sinh công suất lên tới 350 mã lực. Động cơ này được trang bị bơm dầu Nismo, bộ xả nước Nismo, van áp suất nhiên liệu Tomi, cuộn dây đánh lửa hiệu suất cao, bộ điều khiển công suất Apexi FC và hệ thống tuần hoàn không khí riêng. Chiếc xe còn được trang bị hộp số sàn 5 cấp được lấy từ Skyline GT-R bao gồm trục chuyển số được sửa đổi cho phù hợp với nền tảng của Datsun 240Z và một bộ vi sai chống trượt mới. Ngoài ra, chiếc xe còn được nâng cấp một số chi tiết gia cố như bộ giảm chấn khí kép có thể điều chỉnh Tokico Illumina ở cả bốn góc, lắp đặt thêm thanh chống lật phía trước và phía sau và xe còn được trang bị cánh tay chữ A từ hãng Tecno Toys trong hệ thống treo cùng đĩa phanh lớn hơn giúp đảm bảo an toàn khi vận hành chiếc xe với động cơ mới mạnh mẽ hơn nhiều so với động cơ nguyên bản. Tuy nhiên, việc nâng cấp động cơ này chưa phải là điều thú vị nhất. Chiếc Datsun 240Z này nguyên bản được trang bị tay lái thuận, nhưng để phù hợp cho việc vận hành ở Anh Quốc, chiếc xe đã được chuyển đổi thành tay lái nghịch. Đáng chú ý, để việc chuyển đổi tay lái nghịch này được thành công với những phụ tùng nguyên bản, chủ sở hữu cũ đã phải mua thêm hai chiếc Datsun 240Z hỏng hóc khác, một chiếc tay lái nghịch để lấy phần khung bảng điều khiển và một chiếc với tay lái thuận để lấy những phụ kiện còn nguyên vẹn để thay thế những phụ tùng hỏng hóc. Nissan S30 (được bán tại Nhật Bản với tên gọi Nissan Fairlady Z và ở các thị trường khác với tên gọi Datsun 240Z) là thế hệ đầu tiên của dòng xe coupe 3 cửa 2 chỗ Z GT. Dòng xe này được sản xuất bởi Nissan Motors của Nhật Bản trong giai đoạn kể từ năm 1969 đến năm 1978. Là một trong những dòng xe thể thao thành công nhất từng được sản xuất, chiếc xe Datsun 240Z hàng hiếm này được thiết kế bởi nhóm nghiên cứu do Yoshihiko Matsuo, người đứng đầu bộ phận thiết kế xe thể thao của Nissan và phần thân xe do nhà thiết Albrecht Goertz – Người đã từng thiết kế BMW 507 chắp bút. Video: Ngắm xe thể thao Datsun 240Z đời 1972 hàng hiếm.

