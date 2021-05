"Đập thùng" Rolls-Royce Cullinan Black Badge dưới 40 tỷ về Việt Nam

Được nhập khẩu thông qua một đại lý tư nhân có tiếng, chiếc Rolls-Royce Cullinan Black Badge đời mới thứ 3 tại Việt Nam cũng có ngoại thất sơn đen toàn bộ - đặc trưng của phiên bản Black Badge, đến biểu tượng Spirit of Ecstasy cũng được phủ đen huyền bí, ống xả hay logo Rolls-Royce bên hông xe cũng không ngoại lệ. Xe cũng được trang bị bộ la-zăng 5 chấu kép kích thước 22 inch "thửa riêng", với hình dạng vừa giống bánh răng, vừa giống biểu tượng vô cực để thể hiện khả năng vận hành vô hạn của chiếc xe. Đi kèm là kẹp phanh màu đỏ bóng cao. Bên hông xe được tạo thêm điểm nhấn bởi đường kẻ coachline màu cam - yếu tố này tạo ra sự liên kết giữa ngoại thất và nội thất "kịch độc" của chiếc Cullinan Black Badge hàng hiếm này. Cụ thể, khoang cabin của chiếc SUV siêu sang được bọc da 2 tông màu cam và đen, trong khi cả 2 chiếc về trước đều là màu tối. Không gian bên trong xe tiếp tục được trang trí bằng nhiều chi tiết sợi carbon cao cấp, đặc biệt, hàng ghế sau có logo vô cực giúp phân biệt giữa phiên bản Black Badge và bản thường. Cuối cùng, một yếu tố nữa không thể bỏ qua trên mẫu SUV siêu sang Rolls-Royce Cullinan Black Badge chính là trần xe bọc da màu đen và được dệt từ 1.344 sợi quang tạo hiệu ứng bầu trời đêm ngàn sao lấp lánh với điểm nhấn là 8 ngôi sao đổi ngôi tuyệt đẹp ở vị trí trần xe phía trước. Tất nhiên, sức hút của Rolls-Royce Cullinan Black Badge còn đến từ "vẻ đẹp hiệu suất", xe được trang bị động cơ tăng áp kép V12 sản sinh công suất 592 mã lực và mô-men xoắn cực đại 900Nm, mạnh hơn 29 mã lực và 50Nm so với Cullinan thông thường. Đi kèm với đó là hộp số tự động 8 cấp của ZF đã qua tinh chỉnh, hệ thống phanh tăng cường để phù hợp với các con số sức mạnh mới. Theo giới mê xe tại Việt Nam, chiếc Rolls-Royce Cullinan Black Badge nhập khẩu tư nhân này có giá bán ước tính không dưới 32 tỷ đồng, rẻ hơn đáng kể so với giá xe phân phối chính hãng (từ 37,2 tỷ đồng, chưa gồm chi phí ra biển). Video: Chi tiết SUV siêu sang Rolls-Royce Cullinan Black Badge.

