"Đập thùng" Maserati Levante Trofeo hơn 14 tỷ đồng tại Việt Nam

Vào ngày 5/5 vừa qua, một chiếc Maserati Levante Trofeo đời mới đã âm thầm được đưa về nước, nâng tổng số xe tại Việt Nam lên 4 chiếc. Chiếc Maserati Levante Trofeo trong bài sở hữu màu sơn ngoại thất xanh trẻ trung, năng động, trong khi nội thất lại mang tông màu đỏ “sexy”. Hiện tại đã có một chiếc Maserati Levante Trofeo tại Việt Nam mang màu “áo” xanh dương, và đây là chiếc thứ 4. Tuy nhiên, chiếc Maserati Levante Trofeo về Việt Nam trước được sơn nhám và là bản Launch Edition chỉ được sản xuất với số lượng giới hạn 100 chiếc trên toàn cầu, còn siêu SUV mới “hạ lốp” gần đây thuộc bản thường. Hiện chưa rõ, giá xe Maserati Levante Trofeo thứ 4 này là bao nhiều và đã có chủ nhân hay chưa. Theo tìm hiểu, giá bán chính hãng của Maserati Levante Trofeo khoảng trên 14 tỷ đồng. Maserati Lavante là mẫu SUV đầu tiên trong gia đình "Cây đinh ba" nước Ý. Mẫu xe này có tổng cộng 4 phiên bản, bao gồm bản tiêu chuẩn, bản S, bản GTS và cao cấp nhất là bản Trofeo. Xe sở hữu diện mạo nổi bật và hầm hố hơn đáng kể so với các phiên bản còn lại của dòng Levante. Một số chi tiết đã được hãng xe Ý tinh chỉnh lại về thiết kế như cản va trước, hốc hút gió, đèn pha LED ma trận,... Ở bên thân, chiếc xe thể thao có thêm logo Maserati với biểu tượng cây đinh ba quen thuộc, tuy nhiên đã được bổ sung thêm dòng chữ Trofeo giúp phân biệt giữa bản thường và bản Trofeo. Ba lỗ thoát khí mạ crom như một nét riêng của hãng xe Ý vẫn xuất hiện 2 bên hông xe cùng bộ mâm Orione Forged Staggered kích thước 22 inch 5 chấu, kết hợp bộ kẹp phanh thể thao màu bạc ấn tượng. Phía sau xe là cụm ống xả kép đặt đối xứng nhau được bao bởi ốp carbon. Ngoài ra, cánh gió bên trên đuôi xe cũng góp phần làm tăng vẻ hầm hố và tăng tính khí động học, giúp chiếc xe ổn định hơn khi vận hành ở tốc độ cao. Bên trong khoang cabin, siêu phẩm Maserati Levante Trofeo này được trang bị tuỳ chọn da tự nhiên cao cấp. Là một chiếc xe thể thao, Levante Trofeo cũng không thiếu đi các tấm ốp bằng sợi carbon bên trong khoang nội thất. Ngoài ra, xe cũng được tích hợp sẵn hệ thống giải trí hiện đại Maserati Touch Control Plus, âm thanh vòm Bowers & Wilkins 17 loa, cửa sổ trời toàn cảnh,... Ghế ngồi của xe được thiết kế ôm người theo phong cách xe đua. Maserati Levante Trofeo mang trong mình khối động cơ V8 3.8L tăng áp kép do chính Ferrari chế tạo. Khối động cơ này sản sinh ra công suất tối đa 590 mã lực và 730 Nm mô-men xoắn cực đại. Sức mạnh khủng khiếp này được truyền qua hộp số tự động ZF 8 cấp và hệ dẫn động 4 bánh. Từ đó, Levante Trofeo chỉ mất khoảng thời gian 3,9 giây để tăng tốc từ 0 - 100 km/h, nhanh hơn đáng kể so với con số 6 giây của bản tiêu chuẩn. Xe có tốc độ tối đa đạt 304 km/h. Video: Maserati Levante Trofeo phiên bản đặc biệt tại Việt Nam.

