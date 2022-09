"Đập thùng" Lincoln Navigator 2022 hơn 8 tỷ đầu tiên về Việt Nam

SUV hạng sang cỡ lớn Lincoln Navigator thế hệ thứ 4 được ra mắt lần đầu tiên vào năm 2018 đã nhanh chóng được sự quan tâm của giới đại gia Việt với trên 30 xe xuất hiện. Vào năm 2022 này, xe đã có bản nâng cấp nhẹ và hiện đã có 1 chiếc Lincoln Navigator 2022 mới được mang về nước. Chiếc SUV hạng sang cỡ lớn Lincoln Navigator 2022 đầu tiên về Việt Nam thuộc phiên bản Reserve L với giá bán trải nghiệm được tiết lộ trên 8 tỷ đồng, nếu làm các thủ tục lăn bánh, xe có giá trên 9 tỷ đồng. Đối thủ cạnh tranh trực tiếp cùng Lincoln Navigator 2022 sẽ là những Lexus LX600 hay Cadillac Escalade và nếu so về giá bán, SUV hạng sang cỡ lớn Lincoln Navigator 2022 còn có 1 đối thủ khá đáng gờm chính là SUV nhưng thuộc phân khúc siêu sang Mercedes-Maybach GLS480 đang bán chính hãng 8,4 tỷ đồng. So với hàng chục chiếc xe Lincoln Navigator thế hệ thứ 4 đang lăn bánh tại Việt Nam, Lincoln Navigator 2022 có sự nâng cấp nhẹ ở mặt tiền xe với đèn pha LED vuốt cạnh sắc sảo, xe cũng có lưới tản nhiệt và hốc gió đổi kiểu mới, mạnh mẽ hơn. Vòng ra phía đuôi xe, Lincoln Navigator 2022 đầu tiên về Việt Nam vẫn có đèn hậu LED trải dài hết đuôi nhưng làm lại gọn hơn, cản sau có đèn phản quang kéo dài hết đuôi, cản sau và cửa sau liền khối. Dòng chữ Lincoln vẫn xuất hiện, không có gì thay đổi. Chiếc Lincoln Navigator bản nâng cấp này có bộ mâm 22 inch được sơn màu đen. Mở cửa bước vào khoang nội thất SUV hạng sang cỡ lớn Lincoln Navigator 2022 đầu tiên về Việt Nam thuộc phiên bản Reserve L có thể thấy ghế ngồi bọc da cao cấp màu kem, đi kèm gỗ tự nhiên ốp trên táp-lô và khu vực bảng điều khiển. Nếu bạn tìm sự thay đổi lớn nhất, màn hình giải trí trung tâm có kích thước lên đến 13,2 inch là câu trả lời, trang bị này đi cùng với hệ thống thông tin giải trí SYNC 4 hoàn toàn mới và dĩ nhiên không thể thiếu hỗ trợ kết nối Apple CarPlay/Android Auto. Ở sức mạnh, SUV hạng sang Lincoln Navigator 2022 đầu tiên về Việt Nam sử dụng động cơ V6, tăng áp kép, dung tích 3.5 lít, sản sinh ra công suất tối đa 440 mã lực, thấp hơn 10 mã lực so với bản trước và mô-men xoắn cực đại 691 Nm. Đồng hành cùng động cơ trên xe SUV Lincoln Navigator Reserve L 2022 vẫn là hộp số tự động 10 cấp cùng hệ dẫn động bốn bánh hoặc cầu sau tùy chọn, nhờ đó, chiếc xe SUV hạng sang cỡ lớn vẫn có khả năng tăng tốc từ vị trí xuất phát lên 96 km/h chỉ trong thời gian 5,3 giây trước khi đạt tốc độ tối đa lên tới 200 km/h. Video: Giới thiệu SUV hạng sang Lincoln Navigator 2022.

