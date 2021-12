Đại gia Phú Thọ bán Lincoln Navigator Black Label L "biển tứ quý 9"

Dòng xe SUV cỡ lớn Lincoln Navigator hạng sang từng nở rộ trào lưu mua sắm của các đại gia Việt trong 2 năm là 2018 và 2019 cũng như nửa năm 2020. Đến nay, thông tin chúng tôi có được đã xuất hiện trên 35 chiếc xe Lincoln Navigator thế hệ thứ 4. Không chỉ được các đại gia ở 1 số thành phố lớn ưa chuộng, dòng xe SUV hạng sang Lincoln Navigator, đặc biệt là phiên bản Black Label L còn được các doanh nhân ở một số tỉnh thành bỏ ra số tiền không dưới 10 tỷ đồng để mua về trải nghiệm. Trong số này, có lẽ nhiều người không quên hình ảnh 1 chiếc SUV cỡ lớn Lincoln Navigator Black Label L màu tím vỏ nho đã được vận chuyển về tỉnh thành Phú Thọ và nhanh chóng được chủ nhân cho đi bấm biển số với dãy số đáng thèm khát của tứ quý 9. Chiếc xe Lincoln Navigator Black Label L biển tứ quý này đang được chào bán với mức giá được hé lộ trên 8 tỷ đồng, nhưng có thể thấy điểm ấn tượng chính là việc xe mang siêu biển đến từ tỉnh Phú Thọ. Hiện tại, giá xe Lincoln Navigator Black Label L đang được chào bán trên 9 tỷ đồng. Với nhiều người, chiếc biển số tứ quý 9 có thể không quan trọng bằng việc ép được giá hoặc số tiền trên có thể mua xe mới cộng thêm dao động 1,3 đến 2 tỷ đồng chi phí làm biển, nhưng với những người sưu tầm biển, mức giá bỏ ra trên 8 tỷ đồng để sở hữu 1 chiếc xe Lincoln Navigator Black Label L đã qua sử dụng nhưng sở hữu biển đẹp cũng đáng cân nhắc. Lincoln Navigator Black Label L "siêu biển tứ quý 9" của địa gia Phú Thọ sở hữu đến 3 hàng ghế. Riêng hàng ghế thứ 3 có thể gập lại nhằm tăng diện tích cho khoang chứa đồ. Các trang bị cao cấp nội thất của chiếc SUV hạng sang cỡ lớn của Ford có hệ thống thông tin giải trí SYNC 3, tương thích Apple CarPlay và Android Auto. Hàng ghế sau được trang bị thêm 2 màn hình có kích thước 10 inch, ghế trước có tính năng làm mát, sưởi ấm và masagge. Các công nghệ an toàn có trên xe bao gồm hiển thị thông tin trên kính lái HUD, hỗ trợ cảnh báo điểm mù, camera 360 độ, chiếu sáng thích ứng trong đêm, cảnh báo va chạm phía trước... Các trang bị công nghệ an toàn trên mẫu xe SUV hạng sang cỡ lớn Lincoln Navigator Black Label L này bao gồm; camera 360 độ, hiển thị thông tin trên kính lái HUD, hỗ trợ cảnh báo điểm mù, chiếu sáng thích ứng trong đêm, cảnh báo va chạm phía trước... Nhìn bên ngoài Lincoln Navigator Black Label L đeo biển tứ quý 9 của tỉnh Phú Thọ đã thấy sự hầm hố khi xe có kích thước tổng thể bao gồm chiều dài 5.636 mm, chiều cao 1.932 mm và chiều rộng 2.382 mm. Chiều dài cơ sở của xe lên tới 3.342 mm. Mẫu SUV hạng sang cỡ lớn này đã được giảm cân khoảng 91 kg so với thế hệ thứ 3 nhưng sức kéo tối đa của xe gần 4 tấn. SUV hạng sang cỡ lớn Lincoln Navigator Black Label L thế hệ thứ 4 được trang bị động cơ xăng V6, dung tích 3.5 lít, tăng áp kép tương tự như Ford F-150 Raptor, trái tim này sản sinh công suất tối đa 450 mã lực và mô-men xoắn cực đại 675 Nm, xe đi kèm hộp số tự động 10 cấp. Video: SUV hạng sang Lincoln Navigator Black Label L 2018.

