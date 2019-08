“Đập thùng” Bentley Flying Spur V8 hơn 16 tỷ tại VN

Mới đây, mẫu xe sedan siêu sang Anh Quốc - Bentley Flying Spur V8 mới màu sơn White Sand độc nhất ở thời điểm hiện tại vừa cập bến Việt Nam. Về ngoại thất, mẫu xe siêu sang Bentley Flying Spur V8 màu trắng White Sand đầu tiên cập bến Việt Nam sở hữu những đường nét thiết kế cùng trang bị đi kèm không mấy khác biệt so với các phiên bản khác. Xe siêu sang Bentley Flying Spur V8 vẫn mang ADN thiết kế mới nhất của hãng xe danh tiếng nước Anh với phần mặt ca-lăng to bản, chi tiết bên trong dạng mắt cáo bằng chrome đặc trưng. Cụm đèn chiếu sáng Full-Led hình tròn đối xứng hai bên cũng là điểm nhấn ở phần đầu xe. So với phiên bản cũ, Bentley Flying Spur V8 màu độc này được thiết kế lại phần đèn hậu dẹt hơn đáng kể so với trước. Ngoài ra, cụm ống xả kép hình Ovan được đặt gọn gàng hai bên hông đuôi cũng mang tới cái nhìn đầy tinh tế và sang trọng cho mẫu sedan đắt đỏ này. Bentley Flying Spur V8 White sand đầu tiên tại Việt Nam sở hữu không gian nội thất đầy đẳng cấp với tông màu chủ đạo là màu nâu của da bò cao cấp và gỗ thượng hạng, các chi tiết đều được làm thủ công chất lượng. Các trang bị như tiện nghi như hệ thống âm thanh vòm từ Naim, hệ thống massage ghế, tủ lạnh, màn hình giải trí... tất cả đều xuất hiện đầy đủ trên mẫu sedan siêu sang Anh Quốc. Ngoài ra các trang bị an toàn mới nhất của dòng xe Bentley Flying Spur V8 cũng xuất hiện. Về truyền động, Bentley Flying Spur V8 được trang bị khối động cơ V8 4.0L với 2 bộ tăng áp, cho ra tổng công suất lên tới 500 mã lực và 660 Nm mô-men xoắn. Đi kèm với đó còn là hộp số tự động 8 cấp của ZF. Từ đó, mẫu xe sedan nặng trên 2,5 tấn này có thể bứt tốc từ 0 - 100 km/h chỉ với 5 giây trước khi đạt vận tốc tối đa 294 km/h. Hiện mẫu giá xe Bentley Flying Spur V8 được nhập khẩu theo diện chính hãng có cùng mức bán tương ứng 16,089 tỷ đồng. So với các phiên bản màu sắc khác, màu sơn White Sand (Trắng cát biển) mang tới cho siêu phẩm Flying Spur V8 một diện mạo đầy tinh tế và trang nhã hơn. Video: Chi tiết xe siêu sang Bentley Flying Spur V8 màu độc mới.

