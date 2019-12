Daniel Craig và những siêu xe Aston Martin trong điệp viên 007

Trailer đầu tiên của “No Time To Die” vừa phát hành đã cho cái nhìn tổng thể về phần phim thứ 25 trong series phim điệp viên ăn khách. Đáng chú ý nhất trong lần xuất hiện này cũng như nhiều lần khác sát cánh cùng điệp viên 007 chính là những mẫu siêu xe Aston Martin. Đoạn trailer tràn ngập cảnh hành động. Các pha đuổi bắt bằng môtô, mẫu xe Aston Martin DB5 trong hình dáng cổ điển được gắn súng máy ở phần đèn pha, rồi Land Rover bị trực thăng truy đuổi. Tất cả tạo nên trailer “No Time To Die” gây cấn. Đây sẽ là tập phim thứ 5 và có thể cũng là cuối cùng của Daniel Craig trong vai James Bond. Trong các tập phim trước đây, Daniel Craig từng cầm lái nhiều “Bond car”, nhân tố quan trọng làm nên thành công của series phim. Casino Royale - tập phim đầu tiên có sự góp mặt của Daniel Craig với siêu xe Aston Martin DBS 2006. Phần cuối phim còn có cảnh Bond bị tống vào chiếc Jaguar XJ8. Có vẻ kẻ xấu luôn lái Jaguar. Quantum Of Solace - tập phim James Bond thứ hai Daniel Craig thủ vai chính. Ngay phần đầu là cảnh Bond phá hủy chiếc DBS màu đen. Chiếc Land Rover mang phong cách cổ điển và một chiếc Ford Edge màu đen sử dụng nhiên liệu hydro xuất hiện trong phần còn lại của phim. Ngoài ra phim còn có sự xuất hiện của “con bọ” Volkswagen Beetle. Skyfall - tập phim này không có nhiều xe, chỉ có cảnh Bond lên chiếc Aston Martin DB5. Đến cuối tập phim, chiếc DB5 lại một lần nữa bị phá hủy. Spectre - trái với Skyfall, tập này quy tụ nhiều “Bond car", đáng chú ý là sự xuất hiện của concept Aston Martin DB10 trong cảnh truy đuổi trên sông Tiber (Rome). Khi đó, Bond đang bị Hinx (Dave Bautista thủ vai) săn đuổi bằng siêu xe Jaguar CX-75. Cả hai mẫu xe này đều ở dạng prototype và chưa được sản xuất. Một chiếc Land Rover Defender đời trước cũng xuất hiện trong cảnh quay trên tuyết khi Bond đuổi theo chiếc máy bay hạ cánh xuống sườn núi. No Time To Die - tập mới nhất trong series phim James Bond dự kiến ra mắt tháng 4 năm tới. Phim chưa ra mắt nhưng “Bond car” đã được tiết lộ. Đó là Land Rover Defender mới, Aston Martin DBS Superleggera (ảnh), và một chiếc Aston Martin V-8 Vantage. Video: Trailer No Time to Die mới nhất.

