Đặng Lê Nguyên Vũ chi hàng chục tỷ "đập hộp" 3 chiếc Morgan

Vào tháng cuối cùng của năm 2024, ông Đặng Lê Nguyên Vũ đã gây choáng nhiều người khi mua 1 cặp xe thể thao mui trần là Morgan Plus Six và Morgan Plus Four, tổng giá trị cho 2 xe này sẽ rơi vào khoảng gần 18 tỷ đồng cho cả việc lăn bánh. Chưa dừng lại đó, khi mà năm 2025 chỉ mới trôi qua được 10 ngày, Qua Vũ mua 3 xe Morgan Plus Six mới cứng. Như vậy là chỉ còn hơn 2 tuần nữa là đến Tết nhưng showroom này có thể nghỉ sớm vì 1 mình "vua cà phê" Việt Nam ủng hộ liền một lúc 5 chiếc. Những hình ảnh lan truyền trên mạng xã hội cho thấy cả 3 chiếc xe thể thao mui trần này đều thuộc biến thể là xe Morgan Plus Six, đã dán UN lên cửa xe nên nhiều khả năng 3 xe sẽ mang màu gốc, không thay áo đề-can, 1 cách chơi đổi mới của "Qua" Vũ. Cả 3 chiếc xe Morgan Plus Six của Đặng Lê Nguyên Vũ này có màu xanh trắng, xanh ngọc trắng và cam trắng, rất nổi bật, trước đó, ông Vũ mua Morgan Plus Six có màu trắng xanh và Morgan Plus Four màu đen nhám. Tại thị trường Việt Nam, giá xe Morgan Plus Six bán chính hãng khoảng 8 tỷ đồng, chưa từng có tiền lệ ở Việt Nam cũng như Asean có 1 khách hàng mua đến 5 chiếc xe Morgan từ showroom chính hãng, bởi thế, "Qua" Vũ đã tạo dấu ấn rất mạnh trong việc mua xe lần này. Plus Six còn cho thấy Morgan đã bớt chút bảo thủ khi bên cạnh gỗ tần bì họ còn kết hợp thêm nền tảng nhôm mới giúp tăng độ cứng xoắn thêm 100 phần trăm và trọng lượng của xe giảm 100 kg. Tất nhiên là thân xe vẫn nằm trên khung gỗ tần bì nhưng giờ đây đã được gia cố đáng kể so với loạt xe trước đó. Morgan Plus Six và Morgan Plus 8 đã có một xe về nước rất khó để thấy sự khác biệt mạnh mẽ, nó vẫn là kiểu lưới tản nhiệt với các thanh nan dọc được uốn cong và mạ crôm và xe có khi chỉ còn 4 loại đèn, có lúc là 6 như Plus 8. Điều này khiến Morgan Plus Six trông khá bụi bặm vì các đèn này đều hình tròn cổ điển, to và thô so với các hãng bây giờ nhét cải đèn định vị, dải đèn LED hay xi nhanh và chung với nhau. Nhìn từ bên hông xe, Morgan Plus Six có đường vuốt cong mềm và rãnh sâu hơn, khe gió cũng xuất hiện sau bánh trước. Đằng sau mang kiểu dáng như một tấm gỗ tần bì vuông vức đặt lên, không cho thấy được vuốt, nắn hay đường cong mềm mại mà một chiếc xe thể thao cần có. Đèn phanh và xi nhan cũng trần trụi mà có lẽ nhiều người khó tính cho rằng Morgan quá lạc hậu so với thế kỷ bây giờ. Chất thể thao của Morgan Plus Six đến từ ống xả tròn to bản, nhô ra ngoài và đặt giữa. Xe có mui mềm màu đen, đỏ hay xanh dương... tùy theo cấu hình mà khách hàng lựa chọn, đừng tìm nút bấm mở mui nào trong khoang lái hay trên chìa khóa như các xe thể thao hay siêu xe khác, mui xe của Morgan Plus Four "chạy bằng cơm", bạn sẽ tự tay mở mui và đóng lại rất dễ dàng. Xe được trang bị động cơ 6 xi-lanh thẳng hàng, dung tích 3.0 lít, tăng áp, sản sinh ra công suất tối đa lên đến 335 mã lực và mô men xoắn cực đại là 500 Nm. Động cơ này mang mã B58, vốn được trang bị trên mẫu xe thể thao mui trần BMW Z4 hay Toyota Supra thế hệ mới đã xuất hiện tại Việt Nam. Đáng chú ý khi Plus Six là mẫu xe đầu tiên của Morgan được trang bị bộ từ nhà máy. Nội công của xe thể thao mui trần Morgan Plus Six sẽ được truyền đến hộp số tự động 8 cấp ZF nhờ đó mà đàn em của Morgan Plus 8 có thể tăng tốc từ vị trí xuất phát lên 100 km/h chỉ trong vòng thời gian 4,2 giây trước khi đạt vận tốc tối đa 267 km/h. Video: Ngắm cả dàn xe Morgan hàng hiếm tại Hà Nội.

