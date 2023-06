Morgan Plus Six 2023 hơn 8 tỷ, về nhà đại gia Hoàng Kim Khánh

Tay chơi siêu xe Hoàng Kim Khánh có vẻ như bắt đầu cảm thấy không còn hứng thú với các xe mang biển Lào hay Campuchia, khi thời gian gần đây anh đã chọn đại lý chính hãng mua xe. Mới đây nhất Hoàng Kim Khánh đã tậu Morgan Plus Six 2023 chính hãng. Trên trang cá nhân của mình, Hoàng Kim Khánh chia sẻ chốt đơn 1 chiếc xe Porsche, Ferrari và gần đây nhất là Morgan, 1 thương hiệu xe Anh quốc. Đáng chú ý, Morgan Plus Six 2023 của Hoàng Kim Khánh sở hữu màu sơn vàng đồng đẹp mắt, xe đã được đăng ký biển số Việt Nam. Với việc mang Morgan Plus Six 2023 về garage, Hoàng Kim Khánh đã bổ sung thêm 1 thương hiệu còn thiếu trong bộ sưu tập xe của mình là Morgan, hiện chưa rõ trong thời gian tới, đại gia Hải Dương có mang thêm siêu xe nào về garage hay không. Hiện chưa rõ Hoàng Kim Khánh đã bỏ ra bao nhiêu tiền để rước chiếc xe Morgan Plus Six đầu tiên tại Việt Nam sở hữu ngoại thất màu vàng đồng về garage của mình, chỉ biết rằng, các dòng xe thể thao mui trần Morgan Plus Six đang được bán trên 8 tỷ đồng, số tiền này được đánh giá chỉ dành cho các dân chơi am hiểu, và đam mê sự hoài cổ của thương hiệu Morgan mới dám sở hữu. Plus Six 2023 về garage Hoàng Kim Khánh chính là phiên bản tiếp nối dòng Plus 8 cũng đã có ít nhất 1 chiếc về nước, khác với đàn anh, hãng xe Morgan cho thấy họ đã bớt chút bảo thủ khi bên cạnh gỗ tần bì họ còn kết hợp thêm nền tảng nhôm mới giúp tăng độ cứng xoắn thêm 100 phần trăm và trọng lượng của xe giảm 100 kg. Morgan Plus Six sở hữu kiểu mui mềm đóng hoặc mở "bằng cơm", tức người dùng phải tự tay thực hiện, không có trang bị nút bấm như các xe thể thao hiện nay. Chiếc xe thể thao Morgan Plus Six của Hoàng Kim Khánh mới mua được trang bị khối động cơ 6 xi-lanh thẳng hàng, dung tích 3.0 lít, tăng áp, sản sinh ra công suất tối đa lên đến 335 mã lực và mô men xoắn cực đại là 500 Nm. Sức mạnh này kết hợp cùng hộp số tự động 8 cấp ZF, nhờ đó, Morgan Plus Six có thể tăng tốc từ vị trí xuất phát lên 100 km/h chỉ trong vòng thời gian 4,2 giây trước khi đạt vận tốc tối đa 267 km/h. Video: Giới thiệu chi tiết Morgan Plus Six 2023 hoài cổ.

Tay chơi siêu xe Hoàng Kim Khánh có vẻ như bắt đầu cảm thấy không còn hứng thú với các xe mang biển Lào hay Campuchia, khi thời gian gần đây anh đã chọn đại lý chính hãng mua xe. Mới đây nhất Hoàng Kim Khánh đã tậu Morgan Plus Six 2023 chính hãng. Trên trang cá nhân của mình, Hoàng Kim Khánh chia sẻ chốt đơn 1 chiếc xe Porsche, Ferrari và gần đây nhất là Morgan, 1 thương hiệu xe Anh quốc. Đáng chú ý, Morgan Plus Six 2023 của Hoàng Kim Khánh sở hữu màu sơn vàng đồng đẹp mắt, xe đã được đăng ký biển số Việt Nam. Với việc mang Morgan Plus Six 2023 về garage, Hoàng Kim Khánh đã bổ sung thêm 1 thương hiệu còn thiếu trong bộ sưu tập xe của mình là Morgan, hiện chưa rõ trong thời gian tới, đại gia Hải Dương có mang thêm siêu xe nào về garage hay không. Hiện chưa rõ Hoàng Kim Khánh đã bỏ ra bao nhiêu tiền để rước chiếc xe Morgan Plus Six đầu tiên tại Việt Nam sở hữu ngoại thất màu vàng đồng về garage của mình, chỉ biết rằng, các dòng xe thể thao mui trần Morgan Plus Six đang được bán trên 8 tỷ đồng, số tiền này được đánh giá chỉ dành cho các dân chơi am hiểu, và đam mê sự hoài cổ của thương hiệu Morgan mới dám sở hữu. Plus Six 2023 về garage Hoàng Kim Khánh chính là phiên bản tiếp nối dòng Plus 8 cũng đã có ít nhất 1 chiếc về nước, khác với đàn anh, hãng xe Morgan cho thấy họ đã bớt chút bảo thủ khi bên cạnh gỗ tần bì họ còn kết hợp thêm nền tảng nhôm mới giúp tăng độ cứng xoắn thêm 100 phần trăm và trọng lượng của xe giảm 100 kg. Morgan Plus Six sở hữu kiểu mui mềm đóng hoặc mở "bằng cơm", tức người dùng phải tự tay thực hiện, không có trang bị nút bấm như các xe thể thao hiện nay. Chiếc xe thể thao Morgan Plus Six của Hoàng Kim Khánh mới mua được trang bị khối động cơ 6 xi-lanh thẳng hàng, dung tích 3.0 lít, tăng áp, sản sinh ra công suất tối đa lên đến 335 mã lực và mô men xoắn cực đại là 500 Nm. Sức mạnh này kết hợp cùng hộp số tự động 8 cấp ZF, nhờ đó, Morgan Plus Six có thể tăng tốc từ vị trí xuất phát lên 100 km/h chỉ trong vòng thời gian 4,2 giây trước khi đạt vận tốc tối đa 267 km/h. Video: Giới thiệu chi tiết Morgan Plus Six 2023 hoài cổ.