Dàn ôtô cổ triệu đô phượt Rally gần 7.000 km đến Việt Nam

Lộ trình của đoàn xe cổ triệu đô đi Rally khởi hành từ thành phố Hồ Chí Minh đến điểm xuất phát tại khu du lịch Đại Nam (Bình Dương). Sau 1 tiếng kiểm tra xe và các vật dụng cần thiết, các thành viên lên xe chính thức bước vào cuộc đua Rally di chuyển từ Bình Dương đến điểm dùng cuối ngày đầu là Đà Lạt. Tiếp đó đoàn ôtô cổ phượt Rally sẽ đi qua nhiều địa danh khác như Quy Nhơn, Đà Nẵng và Măng Đen.Từ Măng Đen đoàn di chuyển qua các thành phố của Campuchia, Thái Lan và Lào trong 12 ngày trước khi trở về lại Việt Nam theo hướng từ Điện Biên Phủ để khám phá Sapa, Hà Giang, Lạng Sơn, Hạ Long và kết thúc tại TP.Hà Nội. Tổng thời gian đoàn xe cổ đi Rally thực hiện hành trình dài 27 ngày và đi qua 4 quốc gia với quãng đường 7.000 km. Chuyến Rally xe cổ khám phá Việt Nam quy tụ nhiều mẫu xe cổ huyền thoại, trong đó có một số xe tuổi đời lên đến 80-90 năm. 4 xe cổ của Benley: Bentley 1/2 Le Mans năm 1927, Bentley DHC năm 1936, Bentley Speed 8 năm 1947, Bentley R Type năm 1953. 5 xe Mercedes: Mercedes 230 SL năm 1966, Mercedes 350 SL năm 1971 (2 xe), Mercedes 450 SLC năm 1972, Mercedes 350 SL năm 1974. 4 xe Ford, gồm: Ford Coupe V8 năm 1939, Ford Mustang Convertible năm 1965, Ford Escort năm 1972, Ford Escort RS1600 năm 1973. 3 xe Porsche, gồm Porsche 911 năm 1972, Porsche 911 Targa năm 1973, Porsche 911 năm 1974. 3 xe Volvo: Volvo PV544 năm 1961 (2 xe), Volvo 144 năm 1973. Bên cạnh đó còn có các mẫu xe cổ như Chrysler 75 Roadster năm 1929, Rockne Six 75 năm 1932, Aston Martin Mark II năm 1934, Chevrolet Fangio năm 1938, Jaguar Mk2 năm 1961, Fiat 124 Spider BS1 năm 1971, Rover P6 năm 1972. Theo danh sách này, các thành viên đến từ Anh quốc chiếm số lượng nhiều nhất, sau đó là Thuỵ Sỹ và Mỹ… Chuyến đi 7.000 km khám phá Hà Nội diễn ra từ ngày 27 tháng 1 đến 23 tháng 2, khởi hành từ thành phố Hồ Chí Minh và khép lại tại thành phố Hà Nội được xếp vào phân hạng Marathon. Theo ban tổ chức, Marathon là hoạt động chạy xe đường dài, trọng tâm là sức bền của xe và người lái. Đây cũng là hạng mục dài nhất của Rally có sự kết hợp giữa kiểm soát thời gian và quy định đối với mỗi loại bề mặt đường khác nhau.

Một số tuyến đường địa hình tốt sẽ được phép di chuyển nhanh hơn và tốc độ sẽ giới hạn khi qua đường địa hình xấu, phức tạp. Ngoài hạng Marathon, ban tổ chức chuyến đi này – Rally the Globe còn thực hiện thêm 3 hạng khác, gồm Carreras, Rally, Challenge. Cả 4 hình thức này đều hướng đến trải nghiệm độc đáo khi khám phá vùng đất mới. Mỗi hạng mức sẽ thể hiện độ phức tạp, độ dài, sức bền và thử thách dành cho người lái. Các thành viên tham gia Rally đều sử dụng các công cụ chuyên dụng như Road Book, Trip Meter… Đối với các thành viên tham gia chuyến đi này không chỉ mang đến cho họ cảm xúc chân thật với chiếc xe mà còn thử thách giới hạn bản thân. Đến 11 giờ sáng nay, đoàn đã đến điểm dừng nghỉ đầu tiên Panorama Glamping nằm tại xã La Ngà, huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai cách TP. Hồ Chí Minh 96 km, dễ dàng di chuyển chỉ với gần 2 giờ chạy xe. Panorama Glamping là điểm đến lý tưởng tận hưởng thiên nhiên hoang sơ và tiện nghi hiện đại. Khu Glamping được nhiều khách hàng lựa chọn tham quan và lưu trú với 17 lều đầy đủ tiện nghi có tầm nhìn hướng về hồ Trị An. Với vị trí lý tưởng cùng cảnh quan hùng vĩ, Panorama Glamping hứa hẹn mang đến trải nghiệm đáng nhớ cho những người yêu thiên nhiên. Video: Khám phá dàn xe cổ cực độc tại Việt Nam.

