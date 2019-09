Dân chơi Tây Ninh tự chế Honda Super Cub chạy điện

Hiện tại không chỉ có xe hơi, cả Thế giới xe 2 bánh cũng đang dần chuyển từ động cơ đốt trong sang mô-tơ điện. Là hãng xe máy lớn nhất Thế giới, Honda đã dự đoán được tương lai này và từng tung ra chiếc EV Cub - phiên bản chạy điện của dòng Honda Super Cub huyền thoại dưới dạng ý tưởng từ năm 2015. Tuy nhiên kể từ đó tới nay, Honda vẫn chưa tung ra thị trường chiếc xe máy Cub chạy điện rất được mong chờ này và trên thực tế, hiện hãng cũng chỉ mới có chiếc PCX Electric được bán thử nghiệm. Trong khi bản thân Honda vẫn còn do dự với kế hoạch EV Cub thì trên Thế giới, những người yêu xe đã tìm cách biến những chiếc Cub cổ điển trở nên thân thiện với môi trường hơn bằng cách chuyển đổi chúng sang sử dụng động cơ điện. Thậm chí một số công ty như Shanghai Customs còn sản xuất sẵn những bộ kit độ động cơ điện cho Super Cub và đã gây nhiều tiếng vang. Tuy nhiên với mức giá lên tới 2.800 USD cho một bộ kit đầy đủ, đây vẫn là một giải pháp nằm ngoài tầm với của nhiều người yêu xe ở các nước đang phát triển. Mong muốn sở hữu một chiếc Super Cub chạy điện, một người yêu xe tại Tây Ninh - anh Nguyễn Hiển đã tìm cách tự tạo ra bản độ tương tự như eCub2 tới từ Shanghai Customs. Để làm được điều này, anh đã sử dụng xác của một chiếc Super Cub đời cũ, sau đó lột bỏ hoàn toàn mọi chi tiết nguyên bản để chỉ còn khung chính. Sau đó bộ khung này đã được phối ghép với hệ động lực từ một chiếc xe máy điện để tạo ra chiếc Cub chạy điện "có một không hai" tại Việt Nam.Động cơ điện 48V/12Ah được tích hợp trong moay-ơ bánh sau có đủ sức mạnh để đưa chiếc xe tới tốc độ tối đa gần 50km/h. Sức mạnh được cung cấp cho động cơ bởi hệ thống ắc quy được giấu gọn trong bộ khung thép dập 2 mảnh hàn sống giữa của chiếc Super Cub, đem tới tầm hoạt động gần 40km cho mỗi lần sạc đầy. Đây là con số chấp nhận được đối với một chiếc xe di chuyển trong thành phố. Do mô-men xoắn lớn của động cơ điện, chủ xe đã thay bộ gắp thép nguyên bản của Super Cub bằng gắp nhôm to bản, rắn chắc hơn. Bên cạnh đó, hệ thống phanh phía sau xe cũng đã được độ lên phanh đĩa giống như các loại xe đạp thể thao. Trong khi đó hệ thống phanh đùm trước cùng cấu hình vành lốp 17 inch được thừa hưởng từ chiếc Cub nguyên bản. Giống như chiếc eCub2 của Shanghai Customs, bản độ Super Cub chạy điện của biker Tây Ninh cũng có thiết kế tối giản với ghi-đông trần và yên solo chần chỉ vân con thoi cổ điển. Tuy nhiên so với bộ kit kia, chiếc xe ở Việt Nam tuân thủ luật pháp hơn khi được trang bị đầy đủ các đèn chiếu sáng và tín hiệu. Ngoài ra bản độ còn tiện dụng hơn khi có thêm baga nhỏ chằng đồ phía sau. Mức ắc quy được chỉ báo qua một bộ đèn nhỏ trên ghi-đông. Với chi phí không quá cao, một bản độ Honda Super Cub chạy điện đã được tạo ra ở Việt Nam với chi phí không quá lớn so với các giải pháp tương tự ở nước ngoài. Video: Xem xe máy Honda Cub chạy điện ở Trung Quốc.

