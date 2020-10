Dân chơi Sài Gòn "lột xác" McLaren 720S Spider hơn 20 tỷ

Như đã đưa tin trước đó, siêu xe McLaren 720S Spider trong bài viết là chiếc 720S phiên bản mui trần thứ 5 tại Việt Nam. Chiếc xe này hiện thuộc sở hữu của một đại gia ở TP. HCM. Trước đó, chiếc xe mang nước sơn ngoại thất màu đen với tên gọi Borealis huyền bí. Với lần trở lại này, siêu phẩm McLaren 720S Spider đã được chủ nhân đổi sang màu sơn xanh dương trẻ trung và ở khu vực thân xe còn điểm xuyết các chi tiết hình khối tạo sự kết nối giữa màu sơn xanh ở phần đầu và màu sơn đen ở phần đuôi xe. Đây có thể đánh giá là một cách phối màu rất thông minh và khiến chiếc xe vốn đã "nổi bần bật" nay càng trở nên ấn tượng hơn. Theo tìm hiểu, chiếc McLaren 720S Spider này thuộc phiên bản Performance được trang bị khá nhiều chi tiết được làm bằng vật liệu sợi carbon như cản trước, hốc đèn pha, gương chiếu hậu, nắp khoang động cơ, hốc hút gió và cản sau... Ngoài ra, siêu xe Anh Quốc còn gây ấn tượng với bộ la-zăng 5 chấu kép sơn đen mờ càng làm tăng tính thể thao và sức hút của 720S Spider, đi kèm là kẹp phanh màu cam tương phản nổi bật trên nền đen toàn bộ. Xe cũng đã được chủ nhân nâng cấp lên hệ thống ống xả từ Ryft. Đối với biến thể Spider, thực tế, đây là phiên bản mui trần của McLaren 720S Coupe. Vì vậy, những khác biệt lớn nhất trong thiết kế của 720S Spider và Coupe chính là phần mui cứng có thể thu vào, các cửa sổ sau chỉnh điện và các cột trụ mới. McLaren 720S Spider được xây dựng trên cấu trúc khung sợi carbon Monocage II-S - phát triển từ Monocage II của người anh em coupe. Hệ thống khí động học dưới gầm xe cũng đã được sửa đổi để đảm bảo nó tương thích với phần thân sau mới và cánh gió đuôi chủ động thể thao (có thiết lập chuyển động khác với chiếc coupe). Phần mui cứng có thể thu vào bao gồm tấm nóc sợi carbon một mảnh tiêu chuẩn với cơ chế gập điện nâng/hạ chỉ trong 11 giây, nhanh hơn 6 giây so với đàn em 650 Spider. Đặc biệt, phần mui này có thể hoạt động ở tốc độ lên tới 50 km/h, hơn hẳn 650 Spider (phạm vi 30 km/h) và cũng hoạt động êm ái gấp đôi so với Super Series mui trần thế hệ đầu tiên. 720S Spider vẫn nhẹ hơn 88kg so với đối thủ Ferrari 488 Spider. Xe sở hữu khối động cơ xăng tăng áp kép V8 4.0 lít sản sinh công suất 710 mã lực và 769Nm mô-men xoắn cực đại, đi kèm là hộp số tự động tuần tự 7 cấp giúp xe chỉ cần 2,9 giây để tăng tốc từ 0 - 100 km/h. Tốc độ tối đa của xe đạt 325 km/h. Giá xe McLaren 720S Spider tại Việt Nam không rõ là bao nhiêu, nhưng nhiều nguồn tin cho rằng siêu xe mui trần này được nhập khẩu tư nhân khoảng 1 triệu USD (khoảng hơn 23 tỷ đồng). Video: Xem chi tiết Mclaren 720s Spider thứ 6 về Việt Nam.

