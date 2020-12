Dân chơi Sài Gòn chi 2 tỷ "biến" Mercedes-Benz GLS 450 thành Maybach

Một đơn vị độ xe có tiếng tại TP.HCM mới đây vừa cho ra lò sản phẩm Mercedes-Benz GLS 450 độ Maybach GLS 600 đầu tiên ở Việt Nam. Đáng nói, bản độ này có độ hoàn thiện rất cao và được đánh giá không thua kém quá nhiều so với mẫu Maybach "xịn". Ở phần ngoại thất, chiếc xe SUV Mercedes-Benz GLS 450 này đã được thay đổi rất nhiều chi tiết để giống với nguyên mẫu Maybach GLS 600 nguyên bản. Dễ nhận thấy nhất trong số đó là phần nước sơn 2 tông màu tương phản, mặt ca-lăng với thiết kế dạng nan dọc, cản dưới trước/sau mạ crome sáng, mâm xe 22 inch đa chấu cùng logo Maybach... Đối với không gian nội thất, toàn bộ ghế ngồi trên xe được nhập lẻ từ xe Maybach với cấu hình chỉ 4 chỗ ngồi. Chính vì vậy, hệ thống ghế này đều được bọc da cao cấp kèm các chức năng như massage, sưởi/làm mát, có bệ đỡ chân.

Chưa hết, để gia tăng sự tiện nghi cho người sử dụng, chiếc Mercedes-Benz GLS 450 độ Maybach GLS 600 này cũng được trang bị thêm hệ thống âm thanh hàng hiệu Burmester với 26 loa, nhiều hơn 13 loa so với xe GLS 450 nguyên bản, tính năng cảnh báo áp suất ốp và hệ thống nước hoa. Được biết, toàn bộ các chi tiết độ trên chiếc Mercedes-Benz GLS 450 độ Maybach GLS 600 này đều sử dụng đồ "zin" được đặt hàng của dòng xe siêu sang Maybach.

Các trang bị còn lại ở nội thất xe vẫn giữ nguyên bản, như màn hình kép kích thước 12,3 inch, màn hình trung tâm với hệ thống MBUX hỗ trợ Apple CarPlay/Android Auto, điều hòa tự động 3 vùng, khóa thông minh Keyless-Go... Về truyền động, chiếc Mercedes-Benz GLS 450 độ Mercedes-Maybach GLS 600 đầu tiên tại Việt Nam vẫn sử dụng động cơ nguyên bản loại I6 3.0L kết hợp với mô-tơ điện, sản sinh công suất 367 mã lực/500 Nm mô-men xoắn. Sức mạnh này được truyền tới cả 4 bánh xe thông qua hộp số tự động 9 cấp. Theo tìm hiểu, mức giá độ xe Mercedes-Benz GLS 450 thành Mercedes-Maybach GLS 600 này là khoảng 2 tỷ đồng và thời gian hoàn thiện mất 1.5 tháng. Hiện nay, Mercedes-Benz Việt Nam đang phân phối mẫu GLS 450 với giá niêm yết 4,9 tỷ đồng. Trong khi đó, mẫu Mercedes-Maybach GLS 600 từng được các đại lý tư chào giá khoảng 18 tỷ đồng. Như vậy, với gói độ này thì chủ nhân của chiếc xe sẽ dễ dàng tiết kiệm tới hơn 11 tỷ đồng so với việc mua xe "xịn" mà vẫn đảm bảo được đầy đủ các trang thiết bị, sự sang trọng không quá chênh lệch. Video: Mercedes-Benz GLS 450 độ Maybach GLS 600 ở Việt Nam.

