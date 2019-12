Dân chơi Mazda3 gây ấn tượng với phong cách hạ gầm

Được tìm thấy trên tài khoản Instagram mang tên roadster_runner, vị chủ nhân của mẫu xe Mazda3 2020 mới trong bài viết này ngoài ra còn sở hữu hai mẫu MX-5 và Mazda6 cũng được hạ gầm. Trong số đó, chiếc hatchback Mazda3 hạ gầm mang tới một luồng gió tươi trẻ nhất. Ngoài nội thất không thua kém gì những mẫu xế sang, nhà độ Zoom Zoom còn mang tới một vẻ bề ngoại ấn tượng tới "phi thường". Trong khi một số người gọi đây là chiếc hatchback “húp híp”, một số khác lại cho rằng biến thể độc đáo này khá giống chiếc Alfa Romeo Brera – một mẫu xe Ý kết hợp giữa 3 khái niệm: gợi cảm, hiện đại và cổ điển. Tuy nhiên, một dáng vẻ thấp lùn đi cùng với các đường gân khá “hiền” đã tạo nên một tổng thể có phần chưa ăn khớp. Thật vậy, phiên bản Mazda3 thế hệ mới này vẫn bộc lộ một số điểm trừ nhất định, điển hình như cách thiết kế hay màu sắc của bộ mâm. Bộ bánh này sở hữu kích thước khá nhỏ, đặc biệt là khi đặt cùng với cánh lướt gió phía sau to bản của Mazda3 thế hệ thứ 4. Trong trường hợp này, biến thể sedan có lẽ sẽ là lựa chọn phù hợp hơn so với một chiếc Mazda3 độ hạ gầm phiên bản hatchback. Trên hết, Mazda3 vẫn khác biệt so với các đối thủ bởi hệ dẫn động AWD tích hợp G-Vectoring hay khối động cơ Skyactiv-X 2.0 lít hoàn toàn mới. Và các fan ruột của Mazda có lẽ không thể quên những ngày tháng cùng mẫu siêu hatchback Mazdaspeed3/MPS, vốn tạo sức hút với sức mạnh động cơ ấn tượng và cảm giác lái “hủy diệt”. Video: Ra mắt Mazda3 2020 tại Việt Nam.

