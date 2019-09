Chi tiết Mazda3 thế hệ mới tại Thái Lan, sắp về Việt Nam

Tại khu vực Đông Nam Á, Mazda3 thế hệ mới đã ‘’cập bến’’ tại một số thị trường như Malaysia, mới đây là Philippine và sắp tới là Thái Lan dự kiến vào cuối tháng 9. Mazda3 thế hệ mới tại khu vực Đông Nam Á sẽ không bán ra phiên bản lắp động cơ SkyActiv-X 2.0 lít mới nhất, vì động cơ này chỉ tương thích với nhiên liệu Euro6. Mẫu xe Mazda3 2020 thế hệ mới được bán ra với tổng cộng 02 phiên bản động cơ xăng SkyActiv hút khí tự nhiên: 1.5L - 109 mã lực tại 6.000 vòng/ phút và mô-men xoắn 146 Nm tại 3.500 vòng/ phút; 2.0L - 151 mã lực tại 6000 vòng / phút và mô-men xoắn 200 Nm tại 4000 vòng / phút. Sức mạnh được truyền xuống cầu trước (FWD) thông qua hộp số tự động 6 cấp SkyActiv-Drive trên cả hai phiên bản 1.5L và 2.0L Bước sang thế hệ mới, Mazda3 đã chuyển sang sử dụng nền tảng khung gầm SkyActiv-Vehicle mới nhẹ hơn, cứng hơn và an toàn hơn ‘’người tiền nhiệm’’. Ngoài ra, hệ thống treo của xe đã được tinh chỉnh lại sử dụng thanh xoắn ở phía sau (torsion beam) giúp tăng cường khả năng xử lý tốt hơn, đồng thời đem lại sự êm ái hơn trước. Khác với Mazda3 thế hệ cũ, hai biến thể hatchback và sedan của Mazda3 thế hệ mới gần như khác nhau hoàn toàn và ít chia sẻ về thiết kế hơn trước. Ngôn ngữ thiết kế KODO được áp dụng trên Mazda3 mới tập trung vào sự sang trọng, thanh lịch và mang một tỷ lệ hài hoà trong thiết kế. Thiết kế cabin của Mazda3 mới đã được ‘’đập đi xây lại’’ mới mẽ và sang trọng hơn trước, điều đặc biệt là độ dày của cột A được giảm tối ưu, bảng táp-lô được thiết kế đa tầng, ngay chính giữa là màn hình giải trí trung tâm MZD Connect có kích thước 8,8 inch có chức năng camera 360 độ, cung cấp hình ảnh rõ nét. Ngoài ra, Mazda3 mới còn có màn hình (HUD) một trang bị đã có mặt trên phân khúc C phổ thông trong đó có Toyota Corolla Altis thế hệ mới sắp ra mắt tại Thái. Bên cạnh các trang bị an toàn tiêu chuẩn (ABS, EBD, BA, TCS, ESP,..) trên các biến thể cao cấp của Mazda3 được trang bị nhiều hệ thống an toàn như: hỗ trợ giữ và cảnh báo chệch làn đường, hỗ trợ phanh thông minh, cảnh báo điểm mù và cảnh báo phương tiện cắt ngang khi lùi xe. Cả hai dòng xe Mazda3 và Toyota Corolla Altis sẽ sớm được ra mắt tại Thái Lan vào tháng 9 sắp tới, Altis và Mazda3 mới đang được nhiều khách Việt ‘’sốt ruột’’ chờ đợi về Việt Nam. Hiện tại, Mazda3 tại Việt Nam là dòng xe bán chạy nhất trong phân khúc sedan hạng C tại thị trường Việt, chúng ta phải chờ đợi một thời gian để Mazda3 thế hệ mới được lắp ráp và phân phối trong nước. Video: Chi tiết Mazda3 thế hệ mới tại Thái Lan.

