Chi tiết Mazda3 2020, tăng giá tại Việt Nam

Thaco vừa chính thức được cho ra mắt mẫu xe Mazda3 2020 mới tại thị trường Việt Nam. Xe sẽ được phân phối với 10 phiên bản chia đều cho 2 kiểu dáng xe: sedan và hatchback. Thế hệ mới của Mazda3 2020 đại diện cho ngôn ngữ thiết kế Kodo – Giai đoạn 2 của hãng xe Nhật Bản. Tổng thể của mẫu xe hạng C này vẫn có những đường nét quen thuộc nhưng bóng bẩy, sang trọng hơn trước. Kích thước tổng thể của Mazda3 2020 bản sedan cũng có nhiều thay đổi đáng chú ý: chiều dài tăng 82 mm so với thế hệ cũ đạt 4.662 mm; chiều rộng tăng nhẹ 2 mm lên 1.797 mm và chiều cao tăng 5 mm đạt 1.445 mm. Ngoài ra, chiều dài cơ sở của ban sedan cũng tăng thêm 25 mm đạt 2.725 mm. Phần đầu xe của Mazda3 2020 tạo ấn tượng mạnh với thiết kế lưới tản nhiệt cỡ lớn mới. Vẫn mạ crôm nhưng các thanh nan nằm ngang đã được loại bỏ thay vào đó là các nan đa tầng đặt solo tạo hiệu ứng 3D bắt mắt. Hệ thống đèn chiếu sáng trên Mazda3 2020 là dạng full-LED với tính năng tự động điều chỉnh theo góc lái ở cụm đèn chiếu sáng trước. Dải đèn LED định vị được tách riêng ra khỏi cụm đèn chiếu sáng như thế hệ cũ. Hai kiểu thân xe của Mazda3 thế hệ mới chia sẻ chung thiết kế phần đầu, đèn hậu cùng một số chi tiết khác, nhưng có thiết kế khác biệt lớn từ cột B trở về sau. Phần đuôi xe mang phong cách thể thao hơn, với cánh gió gắn trên nắp cốp, đèn hậu mảnh và hệ thống ống xả kép. Ngoài ra mẫu xe này còn được trang bị bộ mâm 5 chấu kép tông màu xám khá ấn tượng. Tương tự như vẻ ngoài, thiết kế nội thất của Mazda3 2020 tại Việt Nam cũng đã được thay đổi hoàn toàn mới tinh tế và sang trọng hơn với tổng quan táp-lô, màn hình giải trí hướng về người lái nhiều hơn trước đây. Các nút bấm chức năng ở khu vực bảng điều khiển trung tâm cũng được thiết kế tối giản, đem lại cảm giác sang trọng hơn thế hệ cũ. Màn hình giải trí của xe có dạng cảm ứng kích cỡ lớn hơn trước đây, đạt 8,8 inch và không còn dáng vẻ góc cạnh nữa mà được vuốt, uốn theo thiết kế của mặt táp-lô. Các tiện nghi nổi bật phải nhắc đến màn hình hiển thị kính lại dạng HUD, ghế lái, phụ chỉnh điện có nhớ 2 vị trí, điều hòa tự động 2 vùng độc lập,... Bên dưới nắp ca-pô, Mazda3 thế hệ mới vẫn có 2 tùy chọn động cơ xăng dung tích 1.5L và 2.0L như trước đây, đi kèm với hộp số tự động 6 cấp. Đối với máy 1.5L, theo nhà sản xuất công bố, xe có thể đạt công suất tối đa 110 mã lực tại tua máy 6.000 vòng/ máy cùng mô-men xoắn cực đại 146 Nm tại 3.500 vòng/ phút. Đối với động cơ dung tích 2.0L, các con số này là 153 mã lực và 200 Nm. Bên cạnh 7 túi khí an toàn, tương tự như "người anh em" Mazda CX-8, Mazda3 2020 cũng được trang bị gói an toàn i-Activsense với một số tính năng hấp dẫn như ga tự động thích ứng MRCC, hỗ trợ phanh chủ động thông minh SBS, kiểm soát giữ làn đường, cảnh báo điểm mù,... Cả Mazda3 sedan và Mazda3 Sport thế hệ thứ 7 được giới thiệu ra thị trường Việt Nam sẽ có tới 5 phiên bản trong đó 3 phiên bản Mazda3 Premium, Luxury và Deluxe sử dụng động cơ 1.5l. Hai phiên bản sử dụng động cơ 2.0 gồm Premium và Luxury. Xe sẽ được bán ra ngay trong tháng 11/2019 này. Tại thị trường Việt Nam, giá xe Mazda3 2020 sedan từ 759 đến 939 triệu đồng; Mazda3 2020 Sport giá từ 719 đến 919 triệu đồng. Mức giá bán lẻ được THACO đề xuất cho Mazda3 2020 hiện đã tăng tới 189 triệu đồng so với thế hệ cũ ở phiên bản cao cấp nhất. Video: Chi tiết Mazda3 2020 thế hệ thứ 7 tại Việt Nam.

