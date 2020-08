Bentley Continental GT First Edition 25 tỷ đầu tiên về Việt Nam

Được đưa về Việt Nam từ tháng 6/2019 nhưng chiếc xe siêu sang Bentley Continental GT First Edition rất ít khi lộ diện chốn đông người, đây là một trong những lần hiếm hoi chiếc xe siêu sang đến từ Anh Quốc được bắt gặp trên đường phố. Bentley Continental GT First Edition đời 2019 đầu tiên tại Việt Nam sở hữu bộ cánh màu xanh Sequin Blue kết hợp cùng nhiều chi tiết nhôm sáng bóng giống hệt chiếc Continental GT nhập cảng hồi cuối năm 2018, nhưng phiên bản First Edition nhanh chóng được phân biệt nhờ biểu tượng cờ Anh gắn ở hông xe. Những chi tiết còn lại của Continental GT First Edition gần như không khác mấy so với Continental GT thông thường, từ nắp ca-pô dài và thấp mang đậm chất Gran Tourer, cho tới lưới tản nhiệt kim loại sáng bóng nổi bật cùng cặp đèn pha kép được trang bị công nghệ LED Matrix và hiệu ứng pha lê vô cùng huyền ảo. Ngoài ra, chiếc coupe đẳng cấp hàng đầu thế giới còn có các khe thoát gió khí động học nẹp crôm ở bên hông, cánh lướt gió phía sau chỉnh điện cùng bộ mâm 5 chấu kép 22 inch sơn 2 tông màu tương phản, đi kèm là bộ lốp Pirelli P Zero và cùm phanh sơn đen bóng. Ở phía sau, Bentley Continental GT First Edition sở hữu cụm đèn hậu full LED hình oval giống cặp ống xả bên dưới. Cánh gió đuôi giờ đây đã được chuyển xuống nắp cốp thay vì sát phần kính sau như thế hệ cũ, cánh gió này có thể điều chỉnh bằng nút bấm để tối đa lực ép xuống cho phần thân xe.Đặc biệt, sự khác biệt giữa phiên bản First Edition tiếp tục được nhấn mạnh với biểu tượng quốc kỳ Anh đặt ở táp lô trên xe và trên bậc cửa lên xuống. Chưa hết, các tựa đầu trong xe còn được thêu tay dòng chữ First Edition một cách tỉ mỉ. Đối với nội thất, khoang lái của Bentley Continental GT First Edition toát lên cảm giác sang trọng khi sử dụng chất liệu da cao cấp để bọc nội thất, màn hình kỹ thuật số trên cụm đồng hồ, màn hình cảm ứng 12,3 inch dành cho hệ thống thông tin giải trí cùng nhiều chi tiết trang trí được hoàn thiện thủ công vô cùng tỉ mỉ và tinh xảo. Về truyền động, giống như bản GT tiêu chuẩn, Bentley Continental GT First Edition được trang bị khối động cơ xăng tăng áp kép W12 6.0L sản sinh công suất 626 mã lực và mô-men xoắn cực đại 900Nm. Đi kèm là hộp số tự động ly hợp kép 8 cấp và hệ thống dẫn động bốn bánh toàn thời gian. Nhờ kết cấu khung làm bằng chất liệu nhôm siêu nhẹ, Bentley Continental GT First Edition có thể tăng tốc từ 0 - 100 km/h trong 3,7 giây, trước khi đạt độ tối đa 333 km/h Cho đến hiện tại giá xe Bentley Continental GT First Edition tại Việt Nam vẫn là một ẩn số nhưng theo một vài nguồn tin, xe được nhập khẩu chính hãng không dưới 25 tỷ đồng. Video: Chi tiết Bentley Continental GT V8S tại Việt Nam.

Được đưa về Việt Nam từ tháng 6/2019 nhưng chiếc xe siêu sang Bentley Continental GT First Edition rất ít khi lộ diện chốn đông người, đây là một trong những lần hiếm hoi chiếc xe siêu sang đến từ Anh Quốc được bắt gặp trên đường phố. Bentley Continental GT First Edition đời 2019 đầu tiên tại Việt Nam sở hữu bộ cánh màu xanh Sequin Blue kết hợp cùng nhiều chi tiết nhôm sáng bóng giống hệt chiếc Continental GT nhập cảng hồi cuối năm 2018, nhưng phiên bản First Edition nhanh chóng được phân biệt nhờ biểu tượng cờ Anh gắn ở hông xe. Những chi tiết còn lại của Continental GT First Edition gần như không khác mấy so với Continental GT thông thường, từ nắp ca-pô dài và thấp mang đậm chất Gran Tourer, cho tới lưới tản nhiệt kim loại sáng bóng nổi bật cùng cặp đèn pha kép được trang bị công nghệ LED Matrix và hiệu ứng pha lê vô cùng huyền ảo. Ngoài ra, chiếc coupe đẳng cấp hàng đầu thế giới còn có các khe thoát gió khí động học nẹp crôm ở bên hông, cánh lướt gió phía sau chỉnh điện cùng bộ mâm 5 chấu kép 22 inch sơn 2 tông màu tương phản, đi kèm là bộ lốp Pirelli P Zero và cùm phanh sơn đen bóng. Ở phía sau, Bentley Continental GT First Edition sở hữu cụm đèn hậu full LED hình oval giống cặp ống xả bên dưới. Cánh gió đuôi giờ đây đã được chuyển xuống nắp cốp thay vì sát phần kính sau như thế hệ cũ, cánh gió này có thể điều chỉnh bằng nút bấm để tối đa lực ép xuống cho phần thân xe.Đặc biệt, sự khác biệt giữa phiên bản First Edition tiếp tục được nhấn mạnh với biểu tượng quốc kỳ Anh đặt ở táp lô trên xe và trên bậc cửa lên xuống. Chưa hết, các tựa đầu trong xe còn được thêu tay dòng chữ First Edition một cách tỉ mỉ. Đối với nội thất, khoang lái của Bentley Continental GT First Edition toát lên cảm giác sang trọng khi sử dụng chất liệu da cao cấp để bọc nội thất, màn hình kỹ thuật số trên cụm đồng hồ, màn hình cảm ứng 12,3 inch dành cho hệ thống thông tin giải trí cùng nhiều chi tiết trang trí được hoàn thiện thủ công vô cùng tỉ mỉ và tinh xảo. Về truyền động, giống như bản GT tiêu chuẩn, Bentley Continental GT First Edition được trang bị khối động cơ xăng tăng áp kép W12 6.0L sản sinh công suất 626 mã lực và mô-men xoắn cực đại 900Nm. Đi kèm là hộp số tự động ly hợp kép 8 cấp và hệ thống dẫn động bốn bánh toàn thời gian. Nhờ kết cấu khung làm bằng chất liệu nhôm siêu nhẹ, Bentley Continental GT First Edition có thể tăng tốc từ 0 - 100 km/h trong 3,7 giây, trước khi đạt độ tối đa 333 km/h Cho đến hiện tại giá xe Bentley Continental GT First Edition tại Việt Nam vẫn là một ẩn số nhưng theo một vài nguồn tin, xe được nhập khẩu chính hãng không dưới 25 tỷ đồng. Video: Chi tiết Bentley Continental GT V8S tại Việt Nam.