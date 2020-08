Chiêm ngưỡng Mercedes-Maybach S600 Pullman hơn 34 tỷ ở Hà Nội

Tính đến nay, số lượng xe siêu sang Mercedes-Maybach S600 Pullman tại Việt Nam mới chỉ dừng lại ở con số hai với một chiếc màu trắng hiện đang “định cư” tại Sài Gòn và một chiếc màu đen tại Hà Nội. Vừa qua, giới mê xe tại Hà Nội đã có cơ hội “hiếm hoi” được chiêm ngưỡng mẫu xe đặc biệt này tại khách sạn Metropole – Nơi được mệnh danh là “Thánh địa siêu xe Hà Nội”. Để nói vể Mercedes-Maybach S600 Pullman, điểm khác biệt lớn nhất so với phiển bản S600 Maybach thường chính là chiều dài của chiếc xe. Chiếc xe sở hữu phần trục cơ sở của xe có chiều dài lên tới 4.418 mm. Vì vậy mà chiều dài thân xe cũng được tăng lên đáng kể, xe sở hữu các kích thước bao gồm dài x rộng x cao là 6.499 x 1.899 x 1.598 mm, điều này có nghĩa Mercedes-Maybach S600 Pullman dài hơn chiếc S-Class phiên bản trục cơ sở kéo dài đến 1,3 m. S600 Pullman được sản xuất nhằm hướng tới đối tượng khách hàng VIP với khoang sau được mở rộng, thêm một hàng ghế được thiết kế đối diện với hàng ghế sau. Nhìn ở bên ngoài, chiếc xe đã được bổ sung thêm một cửa sổ giữa hai cửa chính và đồng thời, cửa sau cũng đã được kéo dài nhằm đem lại góc nhìn tốt nhất cho những vị khách VIP ở khoang sau của chiếc xe. Kết hợp với vẻ ngoài đầy sang trọng của S600 Pullman chính là bộ mâm đặc được đánh bóng cẩn thận. Đây cũng chính là một bộ mâm quen thuộc trên những chiếc S600 Maybach tại Việt Nam. Khoang nội thất của S600 Pullman gây ấn tượng với loạt chi tiết sang trọng như hai hàng ghế áp mặt vào nhau, bên cạnh đó là một vách ngăn cách âm giữa khoang lái với khoang hành khách phía sau cũng được bổ sung, hai ghế áp lưng vào phần vách ngăn có thể gập gọn vào để tăng thêm không gian sử dụng cho hai ghế chính. Hai ghế chính được tích hợp hàng loạt tính năng tiện ích và phục vụ cho mục đích thư giãn như ghế ngồi ngả ra sâu, đệm bắp chân, bọc da cao cấp, tích hợp chức năng massage, sưởi và thông hơi ghế, bàn làm việc, tủ lạnh mini, màn hình giải trí tại vách ngăn, rèm che nắng, … Chiếc S600 Pullman màu đen duy nhất tại Việt Nam được trang bị khoang nội thất màu be đầy sang trọng, đem lại cảm giác xa hoa cho chủ sở hữu. Xe được trang bị khối động cơ V12 twin-turbo, dung tích 6.0 lít, sản sinh công suất cực đại 523 mã lực và mô men xoắn cực đại đạt mức 839 Nm. Mẫu xe siêu sang này có trọng lượng lên đến 3,5 tấn, nặng hơn đáng kể so với S600 Maybach thường. Giá xe Mercedes-Maybach S600 Pullman rơi vào khoảng 600.000 USD và sẽ ngốn của chủ nhân không dưới 1,5 triệu USD (khoảng 34,8 tỷ đồng) để có thể ra biển lăn bánh tại Việt Nam. Video: Mercedes-Maybach S600 Pullman đầu tiên ở Sài Gòn.

Tính đến nay, số lượng xe siêu sang Mercedes-Maybach S600 Pullman tại Việt Nam mới chỉ dừng lại ở con số hai với một chiếc màu trắng hiện đang “định cư” tại Sài Gòn và một chiếc màu đen tại Hà Nội. Vừa qua, giới mê xe tại Hà Nội đã có cơ hội “hiếm hoi” được chiêm ngưỡng mẫu xe đặc biệt này tại khách sạn Metropole – Nơi được mệnh danh là “Thánh địa siêu xe Hà Nội”. Để nói vể Mercedes-Maybach S600 Pullman, điểm khác biệt lớn nhất so với phiển bản S600 Maybach thường chính là chiều dài của chiếc xe. Chiếc xe sở hữu phần trục cơ sở của xe có chiều dài lên tới 4.418 mm. Vì vậy mà chiều dài thân xe cũng được tăng lên đáng kể, xe sở hữu các kích thước bao gồm dài x rộng x cao là 6.499 x 1.899 x 1.598 mm, điều này có nghĩa Mercedes-Maybach S600 Pullman dài hơn chiếc S-Class phiên bản trục cơ sở kéo dài đến 1,3 m. S600 Pullman được sản xuất nhằm hướng tới đối tượng khách hàng VIP với khoang sau được mở rộng, thêm một hàng ghế được thiết kế đối diện với hàng ghế sau. Nhìn ở bên ngoài, chiếc xe đã được bổ sung thêm một cửa sổ giữa hai cửa chính và đồng thời, cửa sau cũng đã được kéo dài nhằm đem lại góc nhìn tốt nhất cho những vị khách VIP ở khoang sau của chiếc xe. Kết hợp với vẻ ngoài đầy sang trọng của S600 Pullman chính là bộ mâm đặc được đánh bóng cẩn thận. Đây cũng chính là một bộ mâm quen thuộc trên những chiếc S600 Maybach tại Việt Nam. Khoang nội thất của S600 Pullman gây ấn tượng với loạt chi tiết sang trọng như hai hàng ghế áp mặt vào nhau, bên cạnh đó là một vách ngăn cách âm giữa khoang lái với khoang hành khách phía sau cũng được bổ sung, hai ghế áp lưng vào phần vách ngăn có thể gập gọn vào để tăng thêm không gian sử dụng cho hai ghế chính. Hai ghế chính được tích hợp hàng loạt tính năng tiện ích và phục vụ cho mục đích thư giãn như ghế ngồi ngả ra sâu, đệm bắp chân, bọc da cao cấp, tích hợp chức năng massage, sưởi và thông hơi ghế, bàn làm việc, tủ lạnh mini, màn hình giải trí tại vách ngăn, rèm che nắng, … Chiếc S600 Pullman màu đen duy nhất tại Việt Nam được trang bị khoang nội thất màu be đầy sang trọng, đem lại cảm giác xa hoa cho chủ sở hữu. Xe được trang bị khối động cơ V12 twin-turbo, dung tích 6.0 lít, sản sinh công suất cực đại 523 mã lực và mô men xoắn cực đại đạt mức 839 Nm. Mẫu xe siêu sang này có trọng lượng lên đến 3,5 tấn, nặng hơn đáng kể so với S600 Maybach thường. Giá xe Mercedes-Maybach S600 Pullman rơi vào khoảng 600.000 USD và sẽ ngốn của chủ nhân không dưới 1,5 triệu USD (khoảng 34,8 tỷ đồng) để có thể ra biển lăn bánh tại Việt Nam. Video: Mercedes-Maybach S600 Pullman đầu tiên ở Sài Gòn.