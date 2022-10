Đại gia miền Tây tậu “bom tấn” Ducati Panigale V4 SP2 gần 1,4 tỷ

Tháng 4 đầu năm nay, tay chơi siêu xe đình đám nhất tại Việt Nam là ông Phạm Trần Nhật Minh, hay còn gọi là Minh "Nhựa" đã chi ra số tiền 6 tỷ đồng để sở hữu chiếc siêu môtô Ducati Superleggera V4 chỉ giới hạn sản xuất 500 chiếc. Giá xe Ducati Panigale V4 SP2 cũng khiến không ít người sốc và với nhiều người, số tiền trên dư sức mua chiếc xe sang Mercedes-Benz S450L Luxury 2022 để trải nghiệm cảm giác êm ái ngoài "chức năng"che gió che mưa mà Ducati Superleggera V4 không thể có. Đến nay, các biker trong nước lại có dịp xôn xao khi một chiếc xe Ducati đắt tiền khác mới cập bến Việt Nam và đã sớm bàn giao cho chủ nhân, 1 biker cũng khá có tiếng. Đó là một chiếc xe Ducati Panigale V4 SP2 thừa hưởng khá nhiều từ các công nghệ đua xe Moto GP và đây là chiếc đầu tiên về nước. Được biết, chiếc xe Ducati Panigale V4 SP2 này mới ra mắt trên thế giới vào tháng 3 đầu năm nay. Ducati Panigale V4 SP2 là phiên bản hiệu năng cao và mới nhất của dòng super-bike nhà Ducati với nhiều chi tiết thừa hưởng từ chiếc Superleggera V4 mới ược ra mắt hồi đầu tháng 3 năm nay và chỉ duy nhất một xe về Việt Nam theo sự chịu chơi của Minh "Nhựa". Carbon luôn là thứ vật liệu được các hãng siêu xe và mô tô đưa vào trong chiến mã của mình nhiều nhất vừa có thể giảm trọng lượng nhưng đồng thời cũng tăng sự cá tính cho xe, Ducati Panigale V4 SP2 cũng không ngoại lệ, từ mâm xe, các chi tiết ốp và vè chắn bùn đều được làm từ chất liệu đắt tiền này. Nhận diện Ducati Panigale V4 SP2 tại Việt Nam có vây cá 2 bên đầu xe, logo V4 SP2 được hoàn thiện 2 màu là trắng và đỏ thêu trên ghế ngồi hay bên hông xe. Dù không phải phiên bản sản xuất giới hạn nhưng các mẫu xe Ducati Panigale V4 SP2 đều có con số 500 trên chảng ba của xe. Ngoài ra xe còn được trang bị thêm cánh gió làm tăng khả năng bám đường. Tiếp đến là màu sơn đặc biệt “Winter Test” đen mờ với đa số các chi tiết được hoàn thiện bởi carbon với điểm nhấn là bình xăng sáng bóng hay các chi tiết sơn đỏ dùng những biểu tượng cờ Ý cách điệu chạy khắp thân xe. Ở đồ chơi công nghệ, Ducati mang đến cho xe Panigale V4 SP2 hệ thống treo Ohlins NPX 25/30 ở trước và đằng sau là Ohlins TTX36, cùng với đó là giảm chấn tay lái. Hệ thống treo của Ducati Panigale V4 SP2 được hãng Ohlins phát triển phầm mềm kiểm soát Smart EC 2.0 cho khả năng thích ứng giảm chấn và cho phép người lái kiểm soát xe ổn định và trực quan hơn. Để kìm hãm sức mạnh của xe là loại Brembo Stylema R kèm cùm MCS 19.21 có khả năng tùy chỉnh chiều dài hành trình phanh một cách nhanh chóng, Ducati Panigale V4 SP2 còn được trang bị sẵn mô-đun GPS, cho phép tự động kích hoạt tính năng đếm giờ vòng đua. Nội công của xe cũng được 4 chế độ như Low, Medium, High và Full. Cuối cùng, Ducati Panigale V4 SP2 sức mạnh của xe cũng được nâng cấp từ động cơ MotoGP 1103cc nhưng đã qua hiệu chỉnh, nhờ đó, trái tim của Ducati Panigale V4 SP2 đầu tiên về Việt Nam sản sinh ra công suất tối đa lên đến 210 mã lực tại vòng tua máy 12.500 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 122,02 Nm tại vòng tua 11.000 vòng/phút. Phiên bản thế hệ thứ 2 của dòng Ducati Panigale V4 SP được thêm vào hộp số chuyên cho đường đua, cho khả năng vào số nhanh và nhạy hơn hẳn so với các phiên bản SP trước đó. Với số tiền 1,36 tỷ đồng đủ để người ta mua Toyota Camry bản cao nhất hay 3 chiếc xe hatchback hạng A để trải nghiệm cho thú vị cũng như không lo dính mưa khi thời tiết đột ngột "chuyển dạ", nhưng bằng ấy số tiền, biker đến từ Cần Thơ đã chọn mua Ducati Panigale V4 SP2 để thử cảm giác thuần phục một siêu mô tô đua trên đường phố. Ducati Panigale V4 SP2 đang là "ông hoàng về giá" so với giá xe Kawasaki Ninja H2 chỉ từ 1,299 tỷ đồng tại Việt Nam. Thậm chí, đối thủ của Panigale V4 SP2 còn mạnh hơn đến 32 mã lực và mô-men xoắn cực đại trên xe Ninja H2 đạt con số 142 Nm. Nhưng xét về tỉ lệ công suất trên khối lượng, Ducati Panigale V4 SP2 lại ấn tượng hơn nhờ khối lượng nhẹ đến 65 kg. Ducati Panigale V4 SP2 đang là "ông hoàng về giá" so với giá xe Kawasaki Ninja H2 chỉ từ 1,299 tỷ đồng tại Việt Nam. Thậm chí, đối thủ của Panigale V4 SP2 còn mạnh hơn đến 32 mã lực và mô-men xoắn cực đại trên xe Ninja H2 đạt con số 142 Nm. Nhưng xét về tỉ lệ công suất trên khối lượng, Ducati Panigale V4 SP2 lại ấn tượng hơn nhờ khối lượng nhẹ đến 65 kg. Video: Đánh giá Panigale V4 SP2 chính hãng tại Việt Nam.

