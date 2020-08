Land Rover Series III cổ độ xe điện chào bán tới 4,3 tỷ đồng

Nước Mỹ có một tình yêu “nồng cháy” với SUV, và không chỉ có những mẫu xe hiện đại, mà cả những chiếc xe cổ điển không hề có những tính năng “xa xỉ” như cảnh báo khoảng cách đỗ, hoặc thậm chí túi khí an toàn. Nhưng những điều đó không quan trọng khi bạn được tận tay cầm lái một chiếc xe như thế, bởi chính trải nghiệm lái cực sảng khoái đã giúp giữ giá của những chiếc xe địa hình Land Rover Defender và Ford Bronco cổ điển cao ngất. Với xu hướng xe điện ngày một trở nên phổ biến, một số người đã bắt đầu chuyển đổi những chiếc xe cổ điển thành xe điện thân thiện môi trường, và không ai làm điều đó tốt hơn Zero Labs, một công ty có trụ sở ở California. Họ là những người chịu trách nhiệm cho chiếc Ford Bronco điện đầu tiên, và một trong những sản phẩm mới nhất của họ là chiếc Land Rover Series III cổ mang đầy đủ tính năng và độ sang trọng của một chiếc xe hiện đại, một hệ truyền động điện, và một cái giá ngang ngửa siêu xe. Cụ thể hơn, Zero Labs hiện đang cung cấp hai phiên bản Land Rover Series III 1971 – 1985 chạy điện, mang tên Classic và Beach. Bản Classic đại diện cho phiên bản mui cứng truyền thống, trong khi bản Beach có trang bị mui tháo ra được. Những chiếc xe “cổ mà mới” này có khung gầm tái chế tạo hoàn taonf với hệ thống treo độc lập toàn bộ. Đối với hệ truyền động, Zero Labs sử dụng cùng loại trong chiếc Bronco trước đó, đồng nghĩa cụm pin 85 kWh hoặc 100 kWh đặt thấp dưới khung gầm. Với cụm pin 100 kWh, người mua có thể mong đợi cự li di chuyển tối đa khoảng 378 km. Hệ thống này cung cấp tối đa 600 mã lực, mạnh gấp hơn 4 lần so với xe nguyên bản. Hơn nữa, hệ thống cũng có bao gồm bộ sạc điện nhanh DC. Không rõ nội thất của chiếc Land Rover Series III này trông như thế nào, nhưng dựa trên những sản phẩm trước đây của Zero Labs, người mua có thể mong đợi những chất liệu nội thất cao cấp nhất trên thị trường như bọc da xịn và tấm ốp sợi carbon. Cuối cùng, giá xe Zero Labs Land Rover Series III sẽ có giá tới 185.000 USD (tương đương 4,3 tỷ đồng), đắt hơn đầy mẫu xe thể thao bóng bẩy đời mới. Video: Zero Labs Restored Electric Land Rover Series III.

