Cường Đô la tậu BMW 740Li hơn 6 tỷ để đón con gái?

Có thể thấy, sự chào đời của cô con gái nhỏ đã ảnh hưởng không ít tới phong cách tậu xế của Cường Đô La, thậm chí trước đó, anh còn tuyên bố từ bỏ đam mê 10 năm với Hành trình siêu xe để chăm sóc gia đình tốt hơn. Mới đây nhất đại gia siêu xe này đã tậu một chiếc sedan hạng sang BMW 740Li Pure Excellence 2020 mới. Động thái mới nhất của Cường Đô La cho thấy anh thực sự nghiêm túc với lời tuyên bố trên, không chọn những siêu xe hào nhoáng, việc anh đã sắm một chiếc BMW 740Li Pure Excellence 2020 được xem là để thuận tiện cho việc đưa vợ và công chúa nhỏ ra ngoài. Từ những bức ảnh mà vị doanh nhân 38 tuổi chia sẻ trên trang cá nhân, có thể thấy chiếc sedan sang trọng BMW 740Li của anh có ngoại thất màu đen, tản nhiệt hình quả thận đặc trưng có kích thước lớn hơn phiên bản cũ tới 40%. Cụm đèn pha LED tự động điều chỉnh góc chiếu và mở rộng khi vào cua, kèm với đó là chức năng điều chỉnh pha/cốt tự động... Cụm đèn chiếu sáng chính mỏng dẹt hơn đời trước, sử dụng công nghệ LED thích ứng ở trạng thái tiêu chuẩn và có thể nâng cấp lên loại đèn laser cao cấp với khả năng chiếu sáng tốt hơn. Phần đuôi nổi bật với đường viền chrome dày nối liền với ống xả, trong khi đường chrome phía trên kết hợp với một dải LED 3D nối liền giữa 2 cụm đèn hậu. Mâm xe là loại hợp kim đa chấu có kích thước 19inch. Nắp hoang hành lý đóng/mở bằng điện. Gương chiếu hậu tích hợp điện và có hệ thống sưởi.BMW 740Li của Cường Đô la sở hữu nhiều trang bị tiện nghi hơn so với 2 phiên bản còn lại, trang bị tiêu chuẩn trên bản này gồm hệ thống đèn pha Laser hiện đại cùng mâm xe kích cỡ 20 inch mạ chrome, hệ thống âm thanh Bowers & Wilkins với 16 loa, cửa sổ trời toàn cảnh Sky Lounge tích hợp 15.000 bóng đèn LED, hệ thống treo khí nén thông minh, chìa khoá có màn hình, trần xe bọc Alcantara... Ngoài ra, các trang bị công nghệ tiên tiến khác trên xe như: hỗ trợ kết nối Apple CarPlay không dây, ra lệnh bằng cử chỉ BMW Gesture Control, điều khiển bằng giọng nói BMW Intelligent Voice Control và chức năng hiển thị thông tin kỹ thuật trên kính chắn gió. Các trang bị khác đáng chú ý trên xe như đèn trang trí nội thất có thể thay đổi màu sắc, cửa sổ trời toàn cảnh... Trang bị an toàn của xe gồm bảy túi khí (phía trước, bên hông, rèm và đầu gối người lái) và gói Driving Assistant Professional, trong đó gói sau bao gồm kiểm soát hành trình chủ động với chức năng dừng và đi, cảnh báo va chạm và đi bộ với phanh thành phố, thông tin giới hạn tốc độ hay hệ thống ngăn chặn va chạm phía sau và cảnh báo giao thông chéo. So với các thị trường khác trên thế giới, BMW 740Li 2020 bán tại Việt Nam chỉ có duy nhất một phiên bản lựa chọn là khối động cơ xăng I6, TwinPower Turbo dung tích 3.0 lít, sản sinh ra công suất 340 Hp tại 5.500 – 6.500 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 450 Nm tại dải vòng tua 1.500 – 5.200 vòng/phút. Kết hợp với động cơ trên là hộp số tự động 8 cấp Steptronic và hệ dẫn động cầu sau. Khả năng tăng tốc của xe từ 0-100 km/h trong 5,6 giây và đạt vận tốc tối đa 250 km/h. Mức tiêu thụ nhiên liệu khá ấn tượng từ 7,2-7,5 lít/100km. Giá xe BMW 740Li 2020 của Cường Đô la niêm yết chính hãng là 6,280 tỷ đồng, chưa gồm các tùy chọn và chi phí lăn bánh. Video: Chi tiết BMW 7-Series 2020 mới, đối thủ Mercedes S-Class.

