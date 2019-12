Chi tiết BMW 740Li mới gần 5,6 tỷ đồng tại Hà Nội

Nhà phân phối Thaco Trường Hải vừa qua đã chính thức giới thiệu tới khách hàng trong nước mẫu sedan hạng sang BMW 740Li phiên bản mới. Trên thị trường, các đối thủ cạnh tranh của BMW 740Li 2020 mới bao gồm những cái tên đình đám như: Mercedes-Benz S450L Luxury, Lexus LS 500 hay Audi A8. Về ngoại hình mẫu xe sang BMW 740Li 2020 sở hữu kích thước với chiều dài x rộng x cao lần lượt là: 5.260 x 1.902 x 1.479 (mm). Chiều dài cơ sở của xe là 3.210mm. Xe có trọng lượng không tải là 1.880kg và khoang thể tích của xe là 515 lít. BMW 740Li 2020 mới nổi bật với phần đầu phía trước là bộ lưới tản nhiệt hình quả thận đặc trưng có kích thước lớn hơn phiên bản cũ tới 40%. Cụm đèn pha LED tự động điều chỉnh góc chiếu và mở rộng khi vào cua, kèm với đó là chức năng điều chỉnh pha/cốt tự động. Cụm đèn chiếu sáng chính mỏng dẹt hơn đời trước, sử dụng công nghệ LED thích ứng ở trạng thái tiêu chuẩn và có thể nâng cấp lên loại đèn laser cao cấp với khả năng chiếu sáng tốt hơn. Phần đuôi nổi bật với đường viền chrome dày nối liền với ống xả, trong khi đường chrome phía trên kết hợp với một dải LED 3D nối liền giữa 2 cụm đèn hậu. So với đời trước, đèn hậu đã mỏng hơn 1,4 inch và có tạo hình khác biệt. BMW 740Li 2020 được trang bị gói ngoại thất Prue Excellence nhằm nhấn mạnh tối đa sự sang trọng, đẳng cấp từ bên ngoài, cũng như trải nghiệm thoải mái, tiện nghi ở bên trong cabin. Bộ mâm trang bị trên xe là loại hợp kim đa chấu có kích thước 19inch. Nắp hoang hành lý đóng/mở bằng điện. Gương chiếu hậu tích hợp điện và có hệ thống sưởi. Do nền tảng khung gầm giữ nguyên nên thông số chiều dài trục cơ sở cũng không thay đổi. Các kỹ sư BMW chỉ cải thiện khả năng cách âm của xe nhờ sửa đổi ở vòm bánh xe phía sau, cột B, cửa sổ bên và phía sau có lớp kính dày hơn 5,1 mm. Khoang cabin trở nên tĩnh lặng hơn, dù thay đổi về mặt thiết kế bên trong không nhiều. BMW 740Li 2020 mới nổi bật với hàng loạt chi tiết ốp gỗ bóng và bọc da cao cấp bên trong. Nổi bật ở khu vực bảng điều khiển là hệ thống BMW Live Cockpit Professional với bảng điều khiển kỹ thuật số 12,3inch, màn hình cảm ứng trung tâm 10,25inch, núm xoay điều khiển iDrive Touch và hệ điều hành BMW 7.0. Ngoài ra, các trang bị công nghệ tiên tiến khác trên xe như: hỗ trợ kết nối Apple CarPlay không dây, ra lệnh bằng cử chỉ BMW Gesture Control, điều khiển bằng giọng nói BMW Intelligent Voice Control và chức năng hiển thị thông tin kỹ thuật trên kính chắn gió. Các trang bị khác đáng chú ý trên xe như đèn trang trí nội thất có thể thay đổi màu sắc, cửa sổ trời toàn cảnh... Trang bị an toàn của xe gồm bảy túi khí (phía trước, bên hông, rèm và đầu gối người lái) và gói Driving Assistant Professional, trong đó gói sau bao gồm kiểm soát hành trình chủ động với chức năng dừng và đi, cảnh báo va chạm và đi bộ với phanh thành phố, thông tin giới hạn tốc độ hay hệ thống ngăn chặn va chạm phía sau và cảnh báo giao thông chéo. So với các thị trường khác trên thế giới, BMW 740Li 2020 bán tại Việt Nam chỉ có duy nhất một phiên bản lựa chọn là khối động cơ xăng I6, TwinPower Turbo dung tích 3.0 lít, sản sinh ra công suất 340 Hp tại 5.500 – 6.500 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 450 Nm tại dải vòng tua 1.500 – 5.200 vòng/phút. Kết hợp với động cơ trên là hộp số tự động 8 cấp Steptronic và hệ dẫn động cầu sau. Khả năng tăng tốc của xe từ 0-100 km/h trong 5,6 giây và đạt vận tốc tối đa 250 km/h. Mức tiêu thụ nhiên liệu khá ấn tượng từ 7,2-7,5 lít/100km. Giá xe BMW 740Li 2020 phiên bản mới bán ra là 5,599 tỷ đồng, xe nhập khẩu nguyên chiếc về nước.

