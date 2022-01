Chiếc Morgan Plus Four đặc biệt mừng 60 năm chiến thắng Le Mans

Với số lượng giới hạn sản xuất chỉ 62 chiếc trên toàn cầu, phiên bản đặc biệt lấy cảm hứng từ chiếc xe đua từng giành chiến thắng vì mẫu xe này được trang bị ngoại thất màu xanh Jet Green hoặc Tertre Rouge lấy cảm hứng từ màu xanh lá cây đậm trên xe đua. Ngoài ra, nhằm tăng thêm diện mạo ấn tượng cho Morgan Plus Four LM62 đặc biệt, chiếc xe cũng được trang bị thêm logo LM62 cũng như các phần số ký hiệu xe đua màu trắng với số thứ tự “29”. Kết hợp với diện mạo cổ điển tổng thể cổ điển, Morgan Plus Four 2022 đặc biệt được trang bị bộ bánh căm cổ điển Chrome bạc, nắp ốp bánh phía sau được đậy lại với tấm ốp hình tròn bắt đinh tán. Nắp đổ nhiên liệu của xe cũng được trang bị loại nắp cổ điển lấy cảm hứng từ xe đua Le Mans. Một số điểm đáng chú ý khác trên xe như cột A cùng màu thân xe, hệ thống xả thể thao chủ động với ống xả màu đen. Xe cũng được trang bị thêm đèn chiếu sáng phụ phía trước, đồng thời Morgan cũng đã trang bị cho xe phần mui cứng màu trắng Heritage. Đây cũng chính là lần đầu tiên tùy chọn này xuất hiện trên Plus Four. Về nội thất, chiếc Morgan này chỉ được trang trí thêm một số chi tiết nhỏ, không có nhiều sự khác biệt so với phiên bản gốc. Xe được trang bị phần bảng đánh số thứ tự riêng, thanh kéo cửa bọc da màu đen được khắc laser tinh xảo cũng như phần tựa ghế được thêu logo phiên bản kỷ niệm của thương hiệu. Các điểm nổi bật khác được trang trí trên xe bao gồm nắp trung tâm vô lăng được sơn, trang trí nội thất bằng gỗ Tawny và thảm cao su sơn mài satin đặt làm riêng với viền vinyl màu đen. Xe cũng được trang bị phần ghế Comfort Plus có sưởi với các họa tiết nếp gấp ngang, phần giữa ghế được bọc chất liệu da đục lỗ. Khách hàng có thể đặt hàng một số tùy chọn như tùy chọn phần mui mềm cho xe, bộ phụ kiện dành cho phiên bản LM62 bao gồm tùy chọn vít vặn mâm chrome mới, vô lăng Moto-Lita, đèn chiếu sáng dạng băng và gương chiếu hậu bên trong mạ chrome. Những chi tiết này đã giúp cho chiếc xe thể thao cổ điển trở nên ấn tượng hơn, phù hợp hơn với tinh thần của chiếc xe đua cổ điển từng giành chiến thắng hạng tại giải đua Le Mans hơn 60 năm về trước. Plus Four LM62 hiện đã được thương hiệu Morgan mở đơn đặt hàng để những vị khách đam mê có thể lựa chọn và đặt mua. Thương hiệu xe hơi độc đáo sẽ bán Morgan Plus Four LM62 với cả hai cấu hình bao gồm tay lái thuận và tay lái nghịch. Ngoài ra, khách hàng cũng có thể lựa chọn tùy chọn trang bị hộp số sàn sáu cấp hoặc số tự động tám cấp. Vì đây chỉ là một phiên bản đặc biệt với những trang trí về hình thức, chính vì vậy nên xe vẫn được trang bị động cơ tăng áp 4 xi-lanh 2.0 lít do BMW cung cấp. Khối động cơ này vẫn có khả năng sản sinh công suất tối đa 255 mã lực và mô-men xoắn 400 Nm. Với sức mạnh này, chiếc xe thể thao hoài cổ có khả năng tăng tốc từ 0 - 100 km/h chỉ trong vòng 4,8 giây và có thể đạt tốc độ tối đa lên tới 240 km/h. Hiện tại, thương hiệu đã công bố mức giá xe Morgan Plus Four 2022 chỉ từ 78.995 Bảng tại Vương quốc Anh và Giám đốc điều hành Morgan Steve Morris chia sẻ, "mẫu xe chính là lời tri ân gửi tới huyền thoại Plus 4 SuperSports, đánh dấu một trong những thành tựu vĩ đại nhất của Morgan trong lịch sử bộ môn đua xe". Video: Chiếc Morgan Plus Four mừng 60 năm chiến thắng Le Mans.

