Cường Đô la chi 5,5 tỷ "tậu" Mercedes-Benz S450 tặng Đàm Thu Trang

Vào tối hôm qua, 23/5/2022, vợ chồng Cường Đô la và Đàm Thu Trang, đã đón nhận thêm 1 thành viên mới trong bộ sưu tập xe của mình. Đó là một chiếc xe sang Mercedes-Benz S450 thế hệ mới rất đẹp mắt và đang nhận được nhiều sự quan tâm của giới đại gia trong nước. Những hình ảnh được 1 người bạn, cũng là đại diện Mercedes-Benz bàn giao xe cho vợ chồng Cường Đô la đăng tải cho thấy, chiếc xe sang Mercedes-Benz S450 thế hệ mới này được doanh nhân phố núi mua tặng cho vợ. Như vậy, đây đã là chiếc xe Mercedes-Benz thứ 2 mà Đàm Thu Trang sở hữu, xe đầu tiên là Mercedes-AMG G63 với màu sơn xanh China đẹp mắt và cũng được mua chính hãng. Sau gần 1 tháng Cường Đô la nhận bàn giao chiếc xe đua đường phố Porsche 911 GT3 thế hệ 992 có giá không dưới 15 tỷ đồng, Đàm Thu Trang cũng đã sở hữu cho riêng mình 1 chiếc xe sang Mercedes-Benz S450 2022 rất đẹp mắt. Chiếc xe Mercedes-Benz S450 của Đàm Thu Trang mới sở hữu thuộc phiên bản Luxury, hiện tại, giá xe Mercedes-Benz S450 2022 tại Việt Nam là 5,2 tỷ đồng cho bản tiêu chuẩn và Mercedes-Benz S450 Luxury thế hệ mới như xe của Đàm Thu Trang có giá trên 5,5 tỷ đồng. Ngoại thất xe Mercedes-Benz S450 Luxury thế hệ mới của vợ Cường "Đô-la" mới nhận bàn giao mang màu HighTech Silver cùng nội thất màu nâu đẹp mắt. Chiếc xe sang này thuộc thế hệ thứ 7 có tên mã W223 nên được trang bị đèn pha Multibeam LED với điểm nhấn là 84 đi-ốt phát sáng tiêu chuẩn, ngoài ra, thiết kế đèn pha của xe Mercedes-Benz S450 2022 bo tròn hơn so với Mercedes-Benz S450 thế hệ cũ mà Cường "Đô-la" cũng đã từng mua chính hãng trải nghiệm. Thay đổi tiếp theo chính là việc các hốc gió của sedan hạng sang cỡ lớn Mercedes-Benz S450 Luxury thế hệ mới còn kéo dài sang 2 bên đầu xe, tích hợp thêm trang bị thanh nẹp mạ crôm cá tính, lưới tản nhiệt của xe được hạ thấp xuống gần hốc gió trước hơn so với bản cũ. Mercedes-Benz S450 thế hệ mới của Đàm Thu Trang có la-zăng đa chấu kép hoàn toàn mới và quan trọng là tay nắm cửa của xe ẩn vào trong, chỉ thò ra ngoài khi xe mở cửa hoặc chủ nhân đi lại gần cửa xe. Cuối cùng là thiết kế đèn hậu LED và cản va sau mới. Mở cửa bước vào bên trong khoang lái của xe Mercedes-Benz S450 Luxury 2022 mới được bàn giao cho vợ chồng Cường "Đô-la" đập vào mắt người xem chính là việc xe có nội thất màu nâu khá ấn tượng và còn được trang bị rất nhiều đồ chơi xịn sò theo xe như ghế ngồi bọc da Nappa Exclusive cùng gói nội thất Exclusive với ghế thương gia phía sau và đệm đỡ bắp chân. Tiếp đến là các chi tiết ốp gỗ đen bóng Piano trong khoang lái xe Mercedes-Benz S450 Luxury thế hệ mới của Đàm Thu Trang tạo nên sự sang trọng và đẳng cấp,... Ngoài ra, chiếc xe sang Mercedes-Benz S450 Luxury này còn sở hữu màn hình cảm ứng OLED 12,8 inch ở khu vực trung tâm, chi tiết này giúp bảng điều khiển xe gọn hơn khi lượt bỏ đến 27 nút bấm so với bản cũ. Đàm Thu Trang và Cường "Đô-la" sẽ có những giờ trải nghiệm sau vô lăng xe Mercedes-Benz S450 Luxury thế hệ mới rất thú vị đến từ khối động cơ máy xăng, dung tích 3.0 lít. Động cơ chiếc xe sang này có tích hợp công nghệ EQ Boost sản sinh ra công suất tối đa 367 mã lực cùng mô-men xoắn cực đại đạt 500 Nm. Sức mạnh này được đồng hành cùng hộp số tự động 9 cấp, đi kèm hệ dẫn động cầu sau và cả hệ thống đánh lái bánh sau. Video: Mercedes-Benz S450 hơn 5,5 tỷ của Đàm Thu Trang.

Vào tối hôm qua, 23/5/2022, vợ chồng Cường Đô la và Đàm Thu Trang, đã đón nhận thêm 1 thành viên mới trong bộ sưu tập xe của mình. Đó là một chiếc xe sang Mercedes-Benz S450 thế hệ mới rất đẹp mắt và đang nhận được nhiều sự quan tâm của giới đại gia trong nước. Những hình ảnh được 1 người bạn, cũng là đại diện Mercedes-Benz bàn giao xe cho vợ chồng Cường Đô la đăng tải cho thấy, chiếc xe sang Mercedes-Benz S450 thế hệ mới này được doanh nhân phố núi mua tặng cho vợ. Như vậy, đây đã là chiếc xe Mercedes-Benz thứ 2 mà Đàm Thu Trang sở hữu, xe đầu tiên là Mercedes-AMG G63 với màu sơn xanh China đẹp mắt và cũng được mua chính hãng. Sau gần 1 tháng Cường Đô la nhận bàn giao chiếc xe đua đường phố Porsche 911 GT3 thế hệ 992 có giá không dưới 15 tỷ đồng, Đàm Thu Trang cũng đã sở hữu cho riêng mình 1 chiếc xe sang Mercedes-Benz S450 2022 rất đẹp mắt. Chiếc xe Mercedes-Benz S450 của Đàm Thu Trang mới sở hữu thuộc phiên bản Luxury, hiện tại, giá xe Mercedes-Benz S450 2022 tại Việt Nam là 5,2 tỷ đồng cho bản tiêu chuẩn và Mercedes-Benz S450 Luxury thế hệ mới như xe của Đàm Thu Trang có giá trên 5,5 tỷ đồng. Ngoại thất xe Mercedes-Benz S450 Luxury thế hệ mới của vợ Cường "Đô-la" mới nhận bàn giao mang màu HighTech Silver cùng nội thất màu nâu đẹp mắt. Chiếc xe sang này thuộc thế hệ thứ 7 có tên mã W223 nên được trang bị đèn pha Multibeam LED với điểm nhấn là 84 đi-ốt phát sáng tiêu chuẩn, ngoài ra, thiết kế đèn pha của xe Mercedes-Benz S450 2022 bo tròn hơn so với Mercedes-Benz S450 thế hệ cũ mà Cường "Đô-la" cũng đã từng mua chính hãng trải nghiệm. Thay đổi tiếp theo chính là việc các hốc gió của sedan hạng sang cỡ lớn Mercedes-Benz S450 Luxury thế hệ mới còn kéo dài sang 2 bên đầu xe, tích hợp thêm trang bị thanh nẹp mạ crôm cá tính, lưới tản nhiệt của xe được hạ thấp xuống gần hốc gió trước hơn so với bản cũ. Mercedes-Benz S450 thế hệ mới của Đàm Thu Trang có la-zăng đa chấu kép hoàn toàn mới và quan trọng là tay nắm cửa của xe ẩn vào trong, chỉ thò ra ngoài khi xe mở cửa hoặc chủ nhân đi lại gần cửa xe. Cuối cùng là thiết kế đèn hậu LED và cản va sau mới. Mở cửa bước vào bên trong khoang lái của xe Mercedes-Benz S450 Luxury 2022 mới được bàn giao cho vợ chồng Cường "Đô-la" đập vào mắt người xem chính là việc xe có nội thất màu nâu khá ấn tượng và còn được trang bị rất nhiều đồ chơi xịn sò theo xe như ghế ngồi bọc da Nappa Exclusive cùng gói nội thất Exclusive với ghế thương gia phía sau và đệm đỡ bắp chân. Tiếp đến là các chi tiết ốp gỗ đen bóng Piano trong khoang lái xe Mercedes-Benz S450 Luxury thế hệ mới của Đàm Thu Trang tạo nên sự sang trọng và đẳng cấp,... Ngoài ra, chiếc xe sang Mercedes-Benz S450 Luxury này còn sở hữu màn hình cảm ứng OLED 12,8 inch ở khu vực trung tâm, chi tiết này giúp bảng điều khiển xe gọn hơn khi lượt bỏ đến 27 nút bấm so với bản cũ. Đàm Thu Trang và Cường "Đô-la" sẽ có những giờ trải nghiệm sau vô lăng xe Mercedes-Benz S450 Luxury thế hệ mới rất thú vị đến từ khối động cơ máy xăng, dung tích 3.0 lít. Động cơ chiếc xe sang này có tích hợp công nghệ EQ Boost sản sinh ra công suất tối đa 367 mã lực cùng mô-men xoắn cực đại đạt 500 Nm. Sức mạnh này được đồng hành cùng hộp số tự động 9 cấp, đi kèm hệ dẫn động cầu sau và cả hệ thống đánh lái bánh sau. Video: Mercedes-Benz S450 hơn 5,5 tỷ của Đàm Thu Trang.