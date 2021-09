Mercedes-Benz S450 chạy 3 năm, chỉ "bay" 1 tỷ đồng tại Hà Nội

Chiếc xe sang Mercedes-Benz S450 đời 2018 đã qua sử dụng này được rao tại sàn xe cũ Hà Nội gây chú ý, khi có diện mạo được chau chuốt lại theo phong cách xe siêu sang Mercedes-Maybach với một số chi tiết độ. Xe được chủ nhân đăng ký vào năm 2018 và đã lăn bánh khoảng hơn 20.000km. Mặc dù đã có tuổi đời tới 3 năm, tuy nhiên ngoại hình chiếc xe sang Mercedes-Benz S450 cũ đời 2018 này vẫn được chủ nhân giữ gìn khá mới. Xe sở hữu kích thước lần lượt là : D x R x C : 5246mm x 1899mm x 1494mm tạo nên một không gian rộng rãi thoải mái hơn cho người ngồi trên xe. Phần đầu của Mercedes-Benz S450 2018 nhìn khoẻ khoắn hơn so với bản S400 cũ nhờ cản trước bỏ đi phần hốc gió "mặt cười", thay bằng một dải lớn kéo dài suốt đầu xe, nhấn thêm bởi đường chrome chính giữa. Cụm đèn chiếu sáng chính của xe vẫn là LED thông minh nhưng khác ở giao diện bên trongViệc bố trí 3 dải LED định vị ban ngày giúp dễ dàng phân biệt với E-Class (2 dải) và C-Class (1 dải). Vành xe vẫn là loại 5 chấu kép, kích thước 18 inch nhưng nan to, khoẻ khoắn hơn. Nội thất xe với vô lăng 3 chấu, màn hình kép kích thước 12,3 được nối liền trong một mặt kính giống E-Class. Tất cả chức năng và thông báo trên màn hình đã được Việt hoá hoàn toàn. Các chi tiết còn lại hầu như được giữ nguyên so với bản trước. Mercedes-Benz S450 đời 2018 vẫn duy trì đẳng cấp hạng sang với gần như toàn bộ khoang cabin bọc da, điểm thêm vật liệu gỗ và kim loại tạo điểm nhấn. Hàng ghế sau có chức năng massage 6 chế độ, 2 màn hình giải trí, điều hoà và cửa sổ trời tách biệt. Các trang bị tiêu chuẩn khác trên mẫu xe sedan hạng sang Mercedes-Benz S450 2018 này vẫn có đèn viền nội thất, âm thanh Burmester 13 loa, lọc không khí và tạo hương nước hoa thông minh… Công nghệ an toàn nổi bật có phanh tự động ngăn ngừa va chạm trước, hỗ trợ đỗ xe chủ động, hệ thống tự động bảo vệ PRE-SAFE cho cả 2 hàng ghế, tránh thiếu lái khi vào cua, hỗ trợ lái xe khi gió mạnh thổi ngang và 10 túi khí. Đai an toàn ghế sau được tích hợp túi khí riêng. Xe vẫn sử dụng khối động cơ V6 dung tích 3 lít như phiên bản cũ nhưng đã được tăng sức mạnh. Công suất cực đại đạt 367 mã lực và mô-men xoắn 500 Nm. Hộp số tự động nâng lên 9 cấp. Hệ dẫn động cầu sau. Xe được trang bị hệ thống treo khí nén. Khi ra mắt tại thị trường Việt Nam, giá xe Mercedes-Benz S450 2018 được thương hiệu ngôi sao 3 canh chào bán chính hãng vào khoảng 4,2 tỷ đồng và được lắp ráp tại Việt Nam. Chiếc xe trong bài viết này hiện đang được chủ nhân chào bán hơn 3,2 tỷ đồng, rẻ hơn khoảng 1 tỷ đồng so với mua mới. Video: Đánh giá Mercedes-Benz S450 L tại Việt Nam.

