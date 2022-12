Cục Đăng kiểm Việt Nam đề xuất miễn đăng kiểm lần đầu với ôtô mới

Cục Đăng kiểm Việt Nam (ĐKVN) vừa báo cáo Bộ Giao thông vận tải (GTVT) về việc nghiên cứu sửa đổi thủ tục kiểm định lần đầu đối với các xe ôtô được sản xuất lắp ráp, nhập khẩu mới, chưa qua sử dụng.

Theo đó, Cục ĐKVN đề nghị miễn thực hiện kiểm tra an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường lần đầu tiên (sau khi đăng ký biển số lần đầu) đối với xe sản xuất lắp ráp, nhập khẩu mới chưa qua sử dụng, trong thời gian một năm tính từ thời điểm xuất xưởng, không thu phí dịch vụ kiểm định là phù hợp.

Kết quả nghiên cứu trong 6 tháng cho thấy tỷ lệ đăng kiểm không đạt của ôtô mới xuất xưởng rất thấp, chỉ 0,17-0,31%. Đa số các xe thuộc diện đề xuất miễn tại thời điểm kiểm định vẫn còn trong thời hạn bảo hành của nhà sản xuất, nhà nhập khẩu. Việc miễn đăng kiểm lần đầu cũng giúp người dân, lái xe, chủ xe giảm thời gian và chi phí. Theo tính toán, mỗi chủ xe sẽ tiết kiệm được khoản tiền từ 250-570.000 đồng/xe khi được miễn đăng kiểm lần đầu.

Để đảm bảo đầy đủ dữ liệu phục vụ công tác quản lý, Cục ĐKVN đề xuất phương án chỉ miễn đăng kiểm nhưng vẫn cần lập hồ sơ phương tiện.

Cục ĐKVN cho biết miễn kiểm tra an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường lần đầu đồng nghĩa việc gia tăng trách nhiệm của nhà sản xuất, lắp ráp nhập khẩu. Cụ thể, do không phải kiểm tra an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường nên có thể phát sinh tình huống ô tô sau khi đến tay người dân sẽ bị tự ý thay đổi. Do đó, việc bảo đảm an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường của xe thuộc trách nhiệm chính của nhà sản xuất, nhập khẩu xe, chủ xe, lái xe. Các đơn vị bảo hiểm sẽ cần phải phối hợp cùng nhà sản xuất, chủ xe để xác định trách nhiệm khi xảy ra vấn đề bảo hiểm, bồi thường.

Liên quan đến các vấn đề hành lang pháp lý, Cục ĐKVN đang xây dựng dự thảo bổ sung, sửa đổi Thông tư 16 ngay trong tháng 12/2022.