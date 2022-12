Chi tiết Ferrari F8 Spider chính hãng không dưới 20 tỷ tại Việt Nam

Hiện có tổng cộng 5 chiếc siêu xe Ferrari F8 Spider tại Việt Nam, trong đó chỉ có duy nhất một xe trong bài được nhập khẩu chính hãng. Việc các đại gia Việt đa phần lựa chọn mua xe thông qua đại lý tư nhân thay vì chính hãng có lẽ là do thời gian được nhận được xe sớm hơn. Chiếc Ferrari F8 Spider mui trần này sở hữu màu sơn ngoại thất đỏ Rosso Corsa truyền thống của thương hiệu "ngựa chồm". Được biết, ngay sau khi xe được đưa về nước chủ sở hữu đã mạnh tay chi tiền mua thêm các bộ phận carbon chính hãng để độ lại xe. Các chi tiết đã được nâng cấp trên chiếc xe này có cánh chia gió ở hốc gió bên hông và một vài vị trí bên trong nội thất. Ngoài ra, vẫn còn một số bộ phận đang trên đường về nước. Đáng chú ý, Ferrari F8 Spider trong bài còn được trang bị thêm cả hệ thống camera 360 độ. F8 Spider sở hữu ngôn ngữ thiết kế "S-Duct" với họng hút gió trước lấy cảm hứng từ xe đua F1, giúp tăng thêm 15% lực ép xuống mặt đường so với mẫu xe tiền nhiệm. Phần đầu xe nổi bật với cụm đèn pha dạng Full-LED nằm ngang thanh mảnh, gọn gàng hơn, các khe hút gió mới đặt ngay bên trên giúp cải thiện luồng khí trong vòm bánh xe trước. Xe được trang bị bộ la-zăng Matt Grigio Corsa Diamond Cut hình ngôi sao có kích thước 20 inch, kết hợp hệ thống phanh gốm với cùm phanh màu vàng nổi bật. Ferrari F8 Spider thực ra chính là phiên bản mui trần của F8 Tributo, xe có phần mái gập kim loại, có thể đóng hoặc mở hoàn toàn chỉ trong 14 giây, nó cũng nhẹ hơn 20kg so với 488 Spider. Siêu xe mui trần mới nặng 1.400 kg trong khi người anh em Tributo Coupe chỉ nặng 1.330 kg. Ở bên trong, siêu xe thể thao được trang bị cụm đồng hồ kỹ thuật số sẽ có kích thước lớn, vẫn mang thiết kế truyền thống của Ferrari với đồng hồ vòng tua được bố trí ở chính giữa. Những chi tiết đáng chú ý khác bao gồm hệ thống 2 ghế ngồi phong cách thể thao, các điểm nhấn bằng nhôm và sợi carbon, màn hình thông tin giải trí dạng cảm ứng cỡ 7 inch bên phía hành khách,... . "Trái tim" của Ferrari F8 Spider là cỗ máy V8 3.9 lít Bi-Turbo tương tự như chiếc F8 Tributo, sản sinh công suất 711 mã lực và mô-men xoắn cực đại 770 Nm. giúp xe tăng tốc từ 0 lên 100 km/h chỉ trong 2.9 giây, trước khi đạt tốc độ tối đa 340 km/h. Giá xe Ferrari F8 Spider tại Việt Nam không được công bố, nhưng được ước tính vào khoảng 23 tỷ đồng. Video: Cường Đô la cầm lái siêu xe Ferrari F8 Tributo ở Sài Gòn.

