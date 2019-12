Hot girl Sam tậu Mercedes-Benz V250 Luxury hơn 2,5 tỷ đồng

Được biết, hot girl Sam đã đặt cọc mua chiếc xe MPV hạng sang Mercedes-Benz V-Class 2020 mới ngay tại triển lãm ô tô Việt Nam 2019 diễn ra vào cuối tháng 10 nhưng đến nay mới được nhận xe. Như vậy, MC Sam cũng là khách hàng đầu tiên tại Việt Nam nhận bàn giao mẫu xe Mercedes-Benz V-Class 2020. Chiếc xe MPV hạng sang Mercedes-Benz V-Class 2020 đã được nữ diễn viên và MC Sam tậu về garage của mình thuộc phiên bản Mercedes-Benz V250 Luxury. Trên phiên bản V-Class 2020 mới nâng cấp này, phần đầu xe trở nên trẻ trung hơn với lưới tản nhiệt mở rộng và liền khối. Cụm đèn trước vẫn là loại Full-LED thông minh được tạo hình sắc sảo có chiều sâu, là bản sắc thiết kế dễ nhận diện của V-Class. Bên cạnh đó, xe còn được trang bị bộ la-zăng 17-inch 5 chấu kép 2 màu tương phản. Ngoài một số sửa đôi về ngoại hình, hãng xe sang Đức cũng cung cấp tùy chọn hệ thống hỗ trợ phanh bán tự động, đèn pha chủ động và tự động điều chỉnh đèn tránh chói mắt người đối diện cho mẫu xe MPV hạng sang Mercedes-Benz V-Class mới. Bên trong, khoang nội thất của Mercedes-Benz V 250 Luxury sử dụng các vật liệu cao cấp như da, gỗ và hợp kim nhôm với độ hoàn thiện cao. Nội thất V 250 Luxury được ốp trang trí với họa tiết sọc đôi chạy ngang khắp mặt tablo, mang đến cảm giác thoáng đạt cho hành khách. Ghế người lái và hành khách phía trước điều chỉnh điện (xa/gần, độ cao ghế, lưng ghế, độ nghiêng mặt ghế, đệm đỡ lưng, tựa đầu), tích hợp bộ nhớ 3 vị trí. Trong khi đó, hàng ghế thứ 2 với 2 ghế độc lập, tích hợp tựa tay. Hàng ghế thứ 3 với 3 ghế, ghế ngoài cùng bên phải có thể xếp gọn lại, giúp hành khách thoải mái di chuyển ra vào. Hệ thống đèn viền nội thất có thể thay đổi 3 màu sắc giúp không gian trở nên giàu sức sống hơn. Những trang bị nội thất khác trên V 250 Luxury bao gồm tay lái 3 chấu bọc da nappa, màn hình trung tâm 5,5 inch dạng tablet, điều khiển cảm ứng touchpad và đầu đọc thẻ của hệ thống dẫn đường và định vị GPS, điều hòa tự động 3 vùng. Kính hậu xe có thể đóng mở độc lập và cùng cửa sau EASY-PACK đóng/mở điện... Cung cấp sức mạnh cho V 250 là động cơ 2.0L sản sinh 211 mã lực và mô-men xoắn 350 Nm, kết hợp với hộp số 7G-TRONIC PLUS. Xe được hỗ trợ các tính năng an toàn như hệ thống bó cứng phanh ABS, hỗ trợ lực phanh khẩn cấp BAS, chống trượt khi tăng tốc ASR, ổn định thân xe điện tử ESP, đỗ xe tự động Active parking assist tích hợp PARKTRONIC, camera lùi hỗ trợ quan sát, cảnh báo mất tập trung...Giá xe Mercedes-Benz V250 Luxury của Sam đang bán ra chính hãng là 2,579 tỷ đồng tại Việt Nam. Tất nhiên đây là giá bán tiêu chuẩn dành cho khách hàng, còn với hot girl Sam, cô gái này thuộc giới showbiz Việt nên sẽ có mức giá xe ưu đãi do hãng Mercedes-Benz Việt Nam đưa ra. Trước chiếc Mercedes-Benz V250 Luxury 2020, hot girl Sam cũng đã sở hữu cho mình một chiếc xe sang khác của hãng xe sang đến từ Đức. Chiếc MPV hạng sang của Sam mới mua là bản nâng cấp giữa vòng đời của dòng xe Mercedes-Benz V-Class 2020, xe có tới 11 màu ngoại thất và 2 tùy chọn màu nội thất cho khách hàng lựa chọn. Video: Chi tiết MPV hạng sang Mercedes-Benz V-Class 2020 mới.

Được biết, hot girl Sam đã đặt cọc mua chiếc xe MPV hạng sang Mercedes-Benz V-Class 2020 mới ngay tại triển lãm ô tô Việt Nam 2019 diễn ra vào cuối tháng 10 nhưng đến nay mới được nhận xe. Như vậy, MC Sam cũng là khách hàng đầu tiên tại Việt Nam nhận bàn giao mẫu xe Mercedes-Benz V-Class 2020. Chiếc xe MPV hạng sang Mercedes-Benz V-Class 2020 đã được nữ diễn viên và MC Sam tậu về garage của mình thuộc phiên bản Mercedes-Benz V250 Luxury. Trên phiên bản V-Class 2020 mới nâng cấp này, phần đầu xe trở nên trẻ trung hơn với lưới tản nhiệt mở rộng và liền khối. Cụm đèn trước vẫn là loại Full-LED thông minh được tạo hình sắc sảo có chiều sâu, là bản sắc thiết kế dễ nhận diện của V-Class. Bên cạnh đó, xe còn được trang bị bộ la-zăng 17-inch 5 chấu kép 2 màu tương phản. Ngoài một số sửa đôi về ngoại hình, hãng xe sang Đức cũng cung cấp tùy chọn hệ thống hỗ trợ phanh bán tự động, đèn pha chủ động và tự động điều chỉnh đèn tránh chói mắt người đối diện cho mẫu xe MPV hạng sang Mercedes-Benz V-Class mới. Bên trong, khoang nội thất của Mercedes-Benz V 250 Luxury sử dụng các vật liệu cao cấp như da, gỗ và hợp kim nhôm với độ hoàn thiện cao. Nội thất V 250 Luxury được ốp trang trí với họa tiết sọc đôi chạy ngang khắp mặt tablo, mang đến cảm giác thoáng đạt cho hành khách. Ghế người lái và hành khách phía trước điều chỉnh điện (xa/gần, độ cao ghế, lưng ghế, độ nghiêng mặt ghế, đệm đỡ lưng, tựa đầu), tích hợp bộ nhớ 3 vị trí. Trong khi đó, hàng ghế thứ 2 với 2 ghế độc lập, tích hợp tựa tay. Hàng ghế thứ 3 với 3 ghế, ghế ngoài cùng bên phải có thể xếp gọn lại, giúp hành khách thoải mái di chuyển ra vào. Hệ thống đèn viền nội thất có thể thay đổi 3 màu sắc giúp không gian trở nên giàu sức sống hơn. Những trang bị nội thất khác trên V 250 Luxury bao gồm tay lái 3 chấu bọc da nappa, màn hình trung tâm 5,5 inch dạng tablet, điều khiển cảm ứng touchpad và đầu đọc thẻ của hệ thống dẫn đường và định vị GPS, điều hòa tự động 3 vùng. Kính hậu xe có thể đóng mở độc lập và cùng cửa sau EASY-PACK đóng/mở điện... Cung cấp sức mạnh cho V 250 là động cơ 2.0L sản sinh 211 mã lực và mô-men xoắn 350 Nm, kết hợp với hộp số 7G-TRONIC PLUS. Xe được hỗ trợ các tính năng an toàn như hệ thống bó cứng phanh ABS, hỗ trợ lực phanh khẩn cấp BAS, chống trượt khi tăng tốc ASR, ổn định thân xe điện tử ESP, đỗ xe tự động Active parking assist tích hợp PARKTRONIC, camera lùi hỗ trợ quan sát, cảnh báo mất tập trung... Giá xe Mercedes-Benz V250 Luxury của Sam đang bán ra chính hãng là 2,579 tỷ đồng tại Việt Nam. Tất nhiên đây là giá bán tiêu chuẩn dành cho khách hàng, còn với hot girl Sam, cô gái này thuộc giới showbiz Việt nên sẽ có mức giá xe ưu đãi do hãng Mercedes-Benz Việt Nam đưa ra. Trước chiếc Mercedes-Benz V250 Luxury 2020, hot girl Sam cũng đã sở hữu cho mình một chiếc xe sang khác của hãng xe sang đến từ Đức. Chiếc MPV hạng sang của Sam mới mua là bản nâng cấp giữa vòng đời của dòng xe Mercedes-Benz V-Class 2020, xe có tới 11 màu ngoại thất và 2 tùy chọn màu nội thất cho khách hàng lựa chọn. Video: Chi tiết MPV hạng sang Mercedes-Benz V-Class 2020 mới.