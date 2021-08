Con trai Lệ Quyên "show hàng" xe sang Bentley Flying Spur 30 tỷ

Doanh nhân Đức Huy đã chính thức tậu Bentley Flying Spur thế hệ thứ 3 và gây chú ý cho giới mê xe. Không dừng lại ở đó, anh lại "nhá hàng" thêm chiếc siêu xe Ferrari SF90 Stradale đắt tiền khác. Mới đây, Anthony - con trai Lệ Quyên và chồng cũ Đức Huy đã gây chú ý khi đăng tải hình ảnh một chiếc xe nhìn là thấy đắt tiền lên trang cá nhân kèm dòng: "New Bentley from dad". Được biết, đại gia Đức Huy từng "bóng gió" về việc rước chiếc Bentley Flying Spur bản mới nhất này về team của cậu ấm từ cuối 4/2021. Hiện cậu bé Anthony chỉ mới 11 tuổi nhưng đã thu hút hơn 12,2 nghìn lượt theo dõi trên mạng xã hội Instagram với những bức ảnh rất phong cách khi khoe giày hiệu, lúc chụp bên xế "xịn" của bố và mẹ. Như vậy, sau gần 4 tháng chờ đợi, cuối cùng, chiếc xe siêu sang Bentley của chồng cũ Lệ Quyên cũng đã về đến Việt Nam và làm xong các thủ tục thông quan để xuất hiện trên đường phố của thành phố Thủ Đức, TP.HCM. Hiện không rõ giá xe Bentley Flying Spur 2021 mới của doanh nhân Đức Huy là bao nhiêu, chỉ biết rằng, xe chính hãng được bán ra từ hơn 18 tỷ đồng và phiên bản đặc biệt đầy đủ các tuỳ chọn sẽ không dưới 30 tỷ đồng khi lăn bánh. Chiếc xe Bentley của chồng cũ Lệ Quyên được đặt mua từ một công ty nhập khẩu tư nhân nên mắc giá sẽ rẻ hơn nhiều so với chính hãng.

Bentley Flying Spur của doanh nhân Đức Huy thuộc phiên bản V8 First Edition, xe có ngoại thất sơn màu đen cùng với đó là các chi tiết còn lại cũng được xử lý với tông màu tối, 1 tùy chọn mà hãng xe siêu sang Anh quốc đưa ra cho các khách hàng không muốn các chi tiết mạ crôm thông thường. Bên trong khoang lái xe cũng được chọn màu đen làm tông chủ đạo. Những chi tiết đặc biệt của Flying Spur V8 First Edition 2021 sẽ thể hiện ở bậc cửa với dòng chữ Bentley phát sáng và phía trên còn có dòng chữ First Edition lồng vào trong logo cờ Anh, logo hình quốc kỳ Anh với số 1 còn xuất hiện trên bảng táp-lô, trước mặt ghế phụ của xe... Bentley Flying Spur First Edition 2021 của doanh nhân Đức Huy có màn hình xoay 3 chế độ độc đáo, đầu tiên là những mảnh gỗ ốp cao cấp, hai chế độ còn lại là màn hình cảm ứng 12.3 inch phục vụ thông tin giải trí và một chế độ gồm ba đồng hồ cơ. Chiếc xe siêu sang Bentley Flying Spur phiên bản V8 First Edition mới được con trai của Lệ Quyên và Đức Huy chia sẻ lên mạng xã hội được trang bị động cơ xăng V8, tăng áp kép, dung tích 4.0 lít, sản sinh ra công suất tối đa 542 mã lực và mô-men xoắn cực đại 770 Nm. Động cơ này sẽ đồng hành cùng hộp số tự động ly hợp kép ZF 8 cấp, nhờ đó, xe siêu sang Bentley Flying Spur V8 First Edition có thể tăng tốc từ vị trí xuất phát lên 100 km/h trong thời gian chỉ 4,1 giây và đạt vận tốc tối đa 318 km/h. Video: Bentley Flying Spur First Edition 2020 gần 30 tỷ tại Việt Nam.

