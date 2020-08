Có nên mua Audi Q5 đời 2017 hơn 1,7 tỷ ở Hà Nội?

Q5 là mẫu xe bán chạy nhất của Audi Việt Nam với khoảng 300 chiếc trong năm 2016. Tại Việt Nam, Q5 được định vị cạnh tranh trực tiếp với các đối thủ BMW X3, Lexus RX200t và nhất là Mercedes GLC. Xe được nhập khẩu từ Mexico và chiếc xe Audi Q5 đời 2017 trong bài viết này mới được chủ nhân chào bán trên sàn xe cũ Hà Nội. Mẫu xe sang Audi Q5 đời 2017 sở hữu nhiều đường nét góc cạnh, mạnh mẽ và ấn tượng hơn theo ngôn ngữ được thiết kế trưởng mới của Audi. So với thế hệ trước, Q5 này dài hơn 34 mm, cao hơn 6 mm và trục cơ sở dài hơn 12 mm. Các kích thước tổng thể D x R x C của xe là 4663, 1893, 1659 mm và trục cơ sở dài 2819 mm. Tương tự như chiếc Q7 trước đó, Q5 phiên bản này cũng đã sở hữu lưới tản nhiệt lục giác mới với khung to bản. Mọi phiên bản Audi Q5 tại Việt Nam sẽ đều sử dụng đèn pha full LED chủ động. Những đường gân dập nổi trên nắp ca-pô chạy nối liền các góc cạnh của lưới tản nhiệt và đèn pha, khiến dáng xe trở nên thanh thoát hơn. Hai bên thân xe nổi bật với đường dập ngang hông chạy từ đầu và lượn nhẹ qua 2 vòm bánh, đem tới vẻ thanh lịch nhưng vẫn đầy khỏe khoắn. Tương tự như các dòng Audi thế hệ mới, phần đuôi xe được thiết kế đơn giản nhưng hiện đại với điểm nhấn là cặp đèn hậu với các dải LED. Xe sở hữu mâm đường kính mâm 17 inch trên bản Basic (tiêu chuẩn) và 18 inch trên 2 phiên bản Design (thiết kế) và Sport (thể thao). Trong khi sở hữu "phom" bên ngoài tương tự như thế hệ trước thì ở bên trong nội thất, Audi đã thiết kế lại hoàn toàn cabin của Q5 thế hệ mới theo hướng hiện đại và tối giản. Q5 sẽ được bán ở Việt Nam với trang bị tiêu chuẩn như camera lùi, gương chống chói, hàng ghế trước chỉnh điện 8 hướng, hệ thống lựa chọn chế độ lái thông minh có chức năng tiết kiệm nhiên liệu... Khách hàng có thể thoải mái lựa chọn nhiều chi tiết, từ vật liệu cao cấp như da Nappa loại tốt với nhiều màu sắc cùng hệ thống đèn chiếu sáng lên tới 30 màu khác nhau. Sự khác biệt chủ yếu giữa 3 phiên bản của xe cũng tập trung bên trong nội thất. Chỉ có 2 phiên bản Design và Sport mới sở hữu hệ thống âm thanh Bang & Olufsen cao cấp (16 kênh, 19 loa, 755 watt). Với kích thước gia tăng, Audi Q5 2017 cũng có không gian rộng rãi hơn cho hàng ghế sau. Hệ thống điều hòa không khí đa vùng với cửa gió độc lập cùng giúp hành khách ngồi sau. Bên cạnh hàng ghế thứ 2, thể tích khoang hành lý cũng tăng 10 lít so với thế hệ trước, đạt khoảng 550 tới 610 lít và còn có thể nâng lên tối đa 1550 lít nếu gập hết hàng ghế sau lại, cốp sau mở điện... Audi Q5 2017 tại Việt Nam sở động cơ xăng 4 xi-lanh thẳng hàng tăng áp TFSI 2.0l, cho công suất tối đa 252 mã lực và mô-men xoắn cực đại 370 Nm cùng hộp số tự động 7 cấp S-Tronic cùng hệ dẫn động 4 bánh quattro "độc quyền" của Audi. Trên thực tế, động cơ này từng xuất hiện trên thế hệ trước của xe; tuy nhiên Audi đã cải tiến lại để công suất tăng lên 22 mã lực trong khi mức tiêu thụ nhiên liệu giảm 9,4%. Theo đánh giá, động cơ của Audi Q5 phiên bản 2017 mạnh hơn các đối thủ cùng phân khúc nên mang lại khả năng tăng tốc 0-100 km/h trong 6,3 giây và tốc độ tối đa đạt 237 km/h. Mức tiêu thụ nhiên liệu chỉ với 6,8L/100 km đường hỗn hợp. bên cạnh đó, hàm lượng khí thải của xe là 154g CO2/km. Tại thị trường Việt Nam, khi ra mắt vào năm 2017 giá xe Audi Q5 từ 2 tỷ đồng đến 2,5 tỷ đồng tuỳ từng phiên bản, cạnh tranh với các đối thủ cùng phân khúc là Mercedes-Benz GLC, BMW X3 và Lexus NX200t. Chiếc xe trong bài viết là phiên bản thể thao hiện có mức giá khoảng 1,79 tỷ đồng trên sàn xe cũ. Video: Chi tiết Audi Q5 2017 tại Việt Nam.

