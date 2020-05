Có nên chi gần 700 triệu đồng mua Toyota Venza cũ tại Việt Nam?

Tại thời điểm mới ra mắt, Toyota Venza nhập khẩu được khá nhiều khách Việt khá giả tìm đến vì nó “gầm cao máy thoáng” mới mẽ hơn lựa chọn chơi Camry nhập Mỹ. Trải qua 10 năm, ngoại thất chiếc Venza này vẫn còn “cứng” và không hề lỗi thời. Đây là một ưu điểm trong thiết kế của xe Toyota, Lexus hay xe Nhật nói chung, vốn rất bền dáng theo thời gian.

Cùng với Toyota Camry, Highlander và Sienna – mẫu crossover Toyota Venza nhập Mỹ từng được đưa về Việt Nam khá nhiều với đầy đủ các phiên bản khác nhau từ I4 2.7L và V6 3.5L. Dòng xe Toyota Venza hội tụ được nhiều yếu tố như: thiết kế đẹp mắt, nội thất rộng rãi, cung cấp nhiều tiện nghi tiệm cận xe sang trọng thời bấy giờ. Chính vì thế, Toyota Venza đã chinh phục được nhiều khách hàng Việt khó tính. Dẫu vậy, tại thời điểm cách đây 10 năm giá bán của “Camry gầm cao” khá cao với mức giá hơn 65.000 USD cho phiên bản sử dụng động cơ V6 3.5L AWD, thậm chí giá xe Toyota Venza nhập Mỹ cao hơn cả Camry nhập. Chính vì thế, Venza từng là mẫu xe mơ ước của rất nhiều người tại Việt Nam. Sau gần 10 năm, người mua có thể chạm tay vào Toyota Venza nhập Mỹ đã qua sử dụng đang được rao bán rộng rãi như phiên bản “full options” V6 3.5 AWD đời 2010 này hiện đang được chào bán với mức giá 695 triệu đồng, mức giá ngang tầm một mẫu xe hạng C phổ thông hiện nay. Trong khi các phiên bản 2.7L được rao bán với mức giá thấp hơn. Bên dưới nắp ca-pô Venza là động cơ V6 3.5L hút khí tự nhiên (2GR-FE) cho công suất tối đa 268 mã lực tại 6.200 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 336Nm đạt được tại 4.700 vòng/phút. Sức mạnh được truyền xuống bốn bánh (AWD) thông qua hộp số tự động 6 cấp (6AT). Bên cạnh bản 3.5L, Venza còn có phiên bản 4cyl 2.7L thấp hơn sử dụng hệ dẫn động cầu trước. Cần số đặt dọc trên bảng điều khiển là một nét đặc trưng của dòng Venza, tuy nhiên nhiều người không thích kiểu bố trí này. Nội thất Toyota Venza cung cấp nhiều tiện nghi với ghế ngồi bọc da, ghế lái chỉnh điện 8 hướng, ghế phụ 4 hướng chỉnh điện. Trang bị “tới nóc” thời ấy với 2 cửa sổ trời riêng biệt cho hàng ghế trước và sau. Đề nổ Start/Stop, sưởi ghế, camera lùi, màn hình DVD cảm ứng, cốp điện,… Bên cạnh nhiều công nghệ an toàn và hỗ trợ lái như kiểm soát hành trình, cảm biến áp suất lốp, hỗ trợ khởi hành ngang dốc, hệ thống hỗ trợ đỗ xe và 10 túi khí. Toyota Venza bản 3.5 AWD này là một lựa chọn thú vị để phục vụ cho gia đình nhỏ với chi phí mua xe trên dưới 700 triệu đồng, khi dòng xe này mang nhiều điểm mạnh ở độ an toàn cao vì xe nhập Mỹ, nội thất rộng rãi cung cấp nhiều tiện nghi cho người dùng. Video: Chi tiết Toyota Venza 2021 thế hệ hoàn toàn mới.

