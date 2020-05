Toyota Venza 2021 lộ diện, khoảng 700 triệu đồng tại Mỹ

Phiên bản Toyota Venza 2021 mới được trang bị động cơ hybrid gồm một động cơ 4 xy lanh 2.5L kết hợp 3 mô tơ điện và một bộ pin lithium-ion đặt ở ghế sau. Nó cho phép chiếc crossover sản sinh công suất 219 mã lực cùng mức tiêu thụ nhiên liệu vào khoảng 5,88 L/100km. Mẫu crossover sở hữu hệ dẫn động AWD tiêu chuẩn. Trong đó, một mô tơ điện ở phía sau sẽ cung cấp lực kéo cho xe khi cần thiết. Toyota không nói nhiều về ngoại hình của Venza. Tuy nhiên, nhiều tín đồ xe Nhật sẽ nhận ra Venza mới có ngoại hình tương tự như dòng Harrier. Phần đầu xe dạng chữ x/ đồng hồ cát như trên các mẫu xe Lexus. Điểm nhấn trên thế hệ mới nằm ở cụm đèn pha LED mỏng kết nối với nhau thông qua một thanh mạ chrome. Cản trước thiết kế lại mạnh mẽ hơn. Trong khi phần mui xe theo phong cách coupe, kính hông cũng có thiết kế vuốt lên, tạo dấu ấn coupe khá đẹp. Giống như chiếc Harrier, đèn hậu Venza thế hệ mới dạng LED mảnh trải dài toàn bộ chiều rộng của xe. Phía dưới là dải LED trang trí ngang và cặp ống xả. Toyota Venza đi kèm bộ mâm 18 hoặc 19 inch đa chấu. Xe còn có hệ thống mở cốp rảnh tay. Bên trong nội thất của Toyota Venza 2021 được bê nguyên xi từ dòng Toyota Harrier từng ra mắt tại Nhật, chỉ khác ở vị trí vô lăng. Xe sở hữu nội thất 2 tông màu đen - nâu kết hợp. Trong đó, hầu hết các chi tiết đều là màu đen, riêng khu điều khiển trung tâm, bệ để tay và một phần cửa được bọc da nâu. Khu trung tâm được nhấn nhá bằng chi tiết viền chrome đẹp mắt. Màn hình trung tâm của xe có kích thước từ 8 - 12,3 inch, dạng lật, tương thích Android Auto, Apple CarPlay và Amazon Alexa. Màn hình cụm đồng hồ cũng có kích thước từ 4,2 - 7 inch tùy phiên bản. Vô lăng đa phương tiện. Xe trang bị gương chiếu hậu trong kỹ thuật số, cho phép ghi lại hình ảnh phía trước cũng như phía sau khi lái xe. Harrier thế hệ mới còn là mẫu xe đầu tiên của Toyota được trang bị công nghệ này, Venza là mẫu xe thứ 2. Xe sở hữu hệ thống âm thanh tiêu chuẩn 6 loa. Nhưng chủ xe vẫn có thể nâng cấp lên dàn âm thanh JBL 1,200 - watt cao cấp hơn với 9 loa và 1 subwoofer. Cũng như những mẫu xe đời mới Toyota hiện nay, Venza sở hữu gói an toàn Toyota Safety Sense với nhiều tính năng trợ lái. Trong đó bao gồm Hệ thống Hỗ trợ tiền va chạm với chức năng phát hiện phương tiện, người đi bộ và người đi xe đạp, Ga tự động (adaptive cruise control), đèn pha tự động (automatic high-beam headlights) và hệ thống cảnh báo điểm mùa với chức năng cảnh báo phương tiện băng ngang đuôi. Ngoài ra, Toyota Venza còn sở hữu hệ thống theo dấu làn đường (lane tracing assist), nhận diện tín hiệu giao thông (road sign assist), cảnh báo chệch làn đường với hỗ trợ vô lăng (lane departure alert with steering assist). Phiên bản XLE và Limited còn sở hữu hệ thống hỗ trợ đỗ xe trước và sau với tính năng phanh tự động (front and rear parking assist with automated braking). Venza được xây dựng trên nền tảng TNGA-K với hệ thống treo đa điểm, cho phép chiếc xe lái linh hoạt hơn, êm ái và giảm ồn. Về hệ thống lái, mẫu xe này còn sở hữu hệ thống hỗ trợ vào cua (active cornering assist) cùng hệ thống cân bằng điện tử nhằm giảm việc quăng xe (understeer) khi quẹo. Xe sẽ chính thức mở bán vào mùa hè này tại Mỹ. Hiện hãng xe Nhật chưa công bố giá, nhưng vì Venza được định vị nằm ở phân khúc giữa RAV4 và Highlander, nên giá xe Toyota Venza 2021 khởi điểm sẽ dưới 30.000 USD (700 triệu đồng). Video: Toyota Venza 2021 lộ diện phiên bản mới.

