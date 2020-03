Toyota Venza nhập Mỹ, dùng 10 năm bán dưới 700 triệu ở Sài Gòn

Ở thời điểm 2010, Toyota Venza nhập khẩu Mỹ từng là mơ ước của rất nhiều người mê ôtô tại Việt Nam. Mẫu crossover hạng sang Nhật Bản này từng được yêu thích không kém các mẫu xe Lexus thời bấy giờ nhờ vóc dáng sang trọng, nội thất rộng rãi và trang bị không kém xe sang. Tuy vậy, giá xe Toyota Venza nhập khẩu quá cao cũng khiến nhiều người khó tiếp cận dòng xe này mà nghĩ tới các mác xe sang hơn như Lexus hay Acura. Ngay tại thị trường Mỹ, Toyota Venza cũng dần tuột dốc và bị khai tử chính thức vào năm 2015, cho đến nay vẫn chưa được hãng xe Nhật Bản “tái sinh” một lần nào. Xe sở hữu kích thước dài 4.800 mm, rộng 1.905 mm, cao 1.610 mm. Trục cơ sở dài 2.775 mm. Vành 19 inch có cảm biến áp suất lốp. Cốp sau mở điện. Đèn pha của mẫu xe Toyota Venza đời cũ này là bóng halogen. Đèn chiếu gần có thêm thấu kính. Venza còn có một phiên bản động cơ xăng 3.5L. Bên trong xe là nội thất da màu kem. Bệ tỳ tay trung tâm và hai bên cửa được ốp nhựa bóng với vân giả carbon khá đẹp nhưng có khá nhiều vết xước nhỏ theo thời gian. Vô lăng đơn giản có một số phím chức năng. So với những chiếc xe hiện đại, Toyota Venza 2010 vẫn có đủ trang bị và tiện nghi để không tỏ ra lép vế mà thậm chí còn hơn thế nữa. Cụ thể về trang bị, khó có thể buông lời chê Venza bản “full” với màn hình 9 inch trung tâm, âm thanh cao cấp JBL 13 loa, cửa sổ trời toàn cảnh, đề nổ nút bấm, ghế lái chỉnh điện 8 hướng, ghế phụ 4 hướng, cốp mở điện, sấy gương, sấy ghế… Điểm trừ nhỏ khiến Venza kém sang là các ốp nhựa cứng khắp bảng điều khiển cho đến cửa xe. Cách đây 10 năm, những công nghệ an toàn như kiểm soát hành trình chủ động, cảm biến áp suất lốp, hỗ trợ khởi hành ngang dốc, hỗ trợ đỗ xe và 10 túi khí không có sẵn trên nhiều mẫu xe Toyota nhập về nước. Toyota Venza có hai loại động cơ, I4 2,7 lít và V6 3,5 lít. Động cơ 2,7 lít được khách Việt chuộng hơn cả, với công suất 182 mã lực và mô-men xoắn 247 Nm. Trong khi đó, loại 3,5 lít V6 cho công suất 268 mã lực và mô men xoắn 336 Nm. Hộp số tự động 6 cấp. Hệ dẫn động cầu trước hoặc AWD. Thời điểm 2010, với giá xe Toyota Venza quanh 70.000 USD hay thậm chí cao hơn 5.000 – 7.000 USD cho bản 3.5L đầy đủ trang bị (full option), Venza trở thành lựa chọn nâng đời đáng cân nhắc từ Camry. Những chiếc Camry 2.4L nhập từ Mỹ lúc đó có giá khoảng 50.000 USD, còn bản 3.5L có thể lên đến gần 70.000 USD. Hiện tại, những chiếc Toyota Venza phiên bản tiêu chuẩn dùng động cơ 2.7 đã qua sử dụng có giá bán khá rẻ, chưa tới 700 triệu đồng. Tuy vậy, những chiếc xe này cũng khá kén khách vì nhiều người lo sợ sẽ không có phụ tùng thay thế nếu xảy ra hỏng hóc, do dòng xe này đã không còn được sản xuất từ phía hãng xe Nhật Bản. Video: Chi tiết Toyota Venza 2009 nhập Mỹ tại Hà Nội.

Ở thời điểm 2010, Toyota Venza nhập khẩu Mỹ từng là mơ ước của rất nhiều người mê ôtô tại Việt Nam. Mẫu crossover hạng sang Nhật Bản này từng được yêu thích không kém các mẫu xe Lexus thời bấy giờ nhờ vóc dáng sang trọng, nội thất rộng rãi và trang bị không kém xe sang. Tuy vậy, giá xe Toyota Venza nhập khẩu quá cao cũng khiến nhiều người khó tiếp cận dòng xe này mà nghĩ tới các mác xe sang hơn như Lexus hay Acura. Ngay tại thị trường Mỹ, Toyota Venza cũng dần tuột dốc và bị khai tử chính thức vào năm 2015, cho đến nay vẫn chưa được hãng xe Nhật Bản “tái sinh” một lần nào. Xe sở hữu kích thước dài 4.800 mm, rộng 1.905 mm, cao 1.610 mm. Trục cơ sở dài 2.775 mm. Vành 19 inch có cảm biến áp suất lốp. Cốp sau mở điện. Đèn pha của mẫu xe Toyota Venza đời cũ này là bóng halogen. Đèn chiếu gần có thêm thấu kính. Venza còn có một phiên bản động cơ xăng 3.5L. Bên trong xe là nội thất da màu kem. Bệ tỳ tay trung tâm và hai bên cửa được ốp nhựa bóng với vân giả carbon khá đẹp nhưng có khá nhiều vết xước nhỏ theo thời gian. Vô lăng đơn giản có một số phím chức năng. So với những chiếc xe hiện đại, Toyota Venza 2010 vẫn có đủ trang bị và tiện nghi để không tỏ ra lép vế mà thậm chí còn hơn thế nữa. Cụ thể về trang bị, khó có thể buông lời chê Venza bản “full” với màn hình 9 inch trung tâm, âm thanh cao cấp JBL 13 loa, cửa sổ trời toàn cảnh, đề nổ nút bấm, ghế lái chỉnh điện 8 hướng, ghế phụ 4 hướng, cốp mở điện, sấy gương, sấy ghế… Điểm trừ nhỏ khiến Venza kém sang là các ốp nhựa cứng khắp bảng điều khiển cho đến cửa xe. Cách đây 10 năm, những công nghệ an toàn như kiểm soát hành trình chủ động, cảm biến áp suất lốp, hỗ trợ khởi hành ngang dốc, hỗ trợ đỗ xe và 10 túi khí không có sẵn trên nhiều mẫu xe Toyota nhập về nước. Toyota Venza có hai loại động cơ, I4 2,7 lít và V6 3,5 lít. Động cơ 2,7 lít được khách Việt chuộng hơn cả, với công suất 182 mã lực và mô-men xoắn 247 Nm. Trong khi đó, loại 3,5 lít V6 cho công suất 268 mã lực và mô men xoắn 336 Nm. Hộp số tự động 6 cấp. Hệ dẫn động cầu trước hoặc AWD. Thời điểm 2010, với giá xe Toyota Venza quanh 70.000 USD hay thậm chí cao hơn 5.000 – 7.000 USD cho bản 3.5L đầy đủ trang bị (full option), Venza trở thành lựa chọn nâng đời đáng cân nhắc từ Camry. Những chiếc Camry 2.4L nhập từ Mỹ lúc đó có giá khoảng 50.000 USD, còn bản 3.5L có thể lên đến gần 70.000 USD. Hiện tại, những chiếc Toyota Venza phiên bản tiêu chuẩn dùng động cơ 2.7 đã qua sử dụng có giá bán khá rẻ, chưa tới 700 triệu đồng. Tuy vậy, những chiếc xe này cũng khá kén khách vì nhiều người lo sợ sẽ không có phụ tùng thay thế nếu xảy ra hỏng hóc, do dòng xe này đã không còn được sản xuất từ phía hãng xe Nhật Bản. Video: Chi tiết Toyota Venza 2009 nhập Mỹ tại Hà Nội.