Chủ tịch Tân Hoàng Minh từng "suýt" mua xe Rolls-Royce chính hãng

Câu chuyện được bàn tán sôi nổi nhất trong vài ngày qua có lẽ là tin tức Chủ tịch tập đoàn Tân Hoàng Minh bị bắt giữ và 5 người khác cũng bị khởi tố. Đáng chú ý trong số này có cả con thứ của ông Đỗ Anh Dũng. Được biết, Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an ra quyết định khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với ông Đỗ Anh Dũng, Chủ tịch hội đồng quản trị kiêm tổng giám đốc Tập đoàn Tân Hoàng Minh để điều tra về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Không chỉ nổi tiếng là 1 doanh nhân giàu có, sở hữu nhiều bất động sản "vàng" khắp nước, trước khị bị bắt giữ, ông Đỗ Anh Dũng còn là 1 người rất mê dòng xe siêu sang Phantom của thương hiệu Rolls-Royce đình đám. Vào đầu năm nay, thông tin về việc ông Đỗ Anh Dũng tậu Rolls-Royce chính hãng 'trượt" đã thu hút sự quan tâm của cộng đồng mạng.

Chủ tịch Tân Hoàng Minh từng ghé thăm Rolls-Royce Motorcars Hanoi và suýt chút nữa đơn vị phân phối chính hãng này có thêm 1 khách hàng VIP.

Người chia sẻ chính là cựu Chủ tịch Rolls-Royce Motorcars Hanoi, cụ thể, có lần ông Đỗ Anh Dũng dẫn một đoàn người của tập đoàn mình đến ghé thăm Rolls-Royce Motorcars Hanoi và suýt chút nữa đơn vị phân phối chính hãng đã tìm thấy thêm 1 khách hàng thân thiết bên cạnh ông Trịnh Văn Quyết

Dù không chốt mua xe Rolls-Royce chính hãng nhưng khách hàng làm việc với đại gia Đỗ Anh Dũng cho biết doanh nhân mới bị Bộ Công an bắt tạm giam đã sở hữu xe Rolls-Royce từ khá lâu và khỏi phải nói chắc chắn dòng xe siêu sang Phantom được lựa chọn.

Rolls-Royce Phantom Year of the Dragon của ông Đỗ Anh Dũng.

Không ai biết ông Đỗ Anh Dũng sở hữu bao nhiêu chiếc xe siêu sang Rolls-Royce nhưng trong 1 lần nam ca sĩ Seungri, từng là thành viên em út trong nhóm hát Big Bang sang Việt Nam đã được đưa đón trên 2 chiếc xe siêu sang Rolls-Royce Phantom và 1 trong 2 chiếc xe đó là phiên bản Year of the Dragon chỉ có 33 xe dành cho thị trường Trung Quốc nhưng các đại gia Việt cũng đã nhanh tay sở hữu 6 xe.

Ngoài chiếc xe Rolls-Royce Phantom Year of the Dragon mang biển số của tỉnh Ninh Bình, bị can Đỗ Anh Dũng còn từng điều một chiếc xe Rolls-Royce Phantom khác trong sự kiện của Seungri sang Việt Nam nhưng xe thuộc bản thường và đeo biển số NG.

Cựu Chủ tịch Rolls-Royce Việt Nam cũng từng chia sẻ sẽ có một ngày ông Đỗ Anh Dũng mua nhiều xe Rolls-Royce để làm phương tiện phục vụ các siêu dự án của mình nhưng ngày ấy sẽ không thể tới với lý do đại gia này đang đối diện bản án cao nhất lên đến chung thân.

Rolls-Royce Phantom Year of the Dragon tại thời điểm mới về nước được cho có giá trên 35 tỷ đồng.

Dòng xe siêu sang Rolls-Royce Phantom mà ông Đỗ Anh Dũng hay ông Trịnh Văn Quyết sở hữu trước khi bi bắt tạm giam đều thuộc thế hệ thứ 7, vì thế, chiếc xe siêu sang này sở hữu khối động cơ V12, dung tích 6.75 lít, sản sinh công suất tối đa 453 mã lực ở vòng tua máy 5.350 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 720 Nm ở vòng tua 3.500 vòng/phút. Xe được trang bị hộp số tự động 6 cấp.

Rolls-Royce Phantom Year of the Dragon lúc mới về nước được cho có giá trên 35 tỷ đồng, đây là mức giá bán kỷ lục của 1 chiếc xe siêu sang tại thời điểm 2012 và 2013.