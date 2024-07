Chiêm ngưỡng “dàn bò” Lamborghini tại Lễ hội tốc độ Goodwood 2024

Loạt siêu xe Lamborghini tại Goodwood 2024 đầu tiên phải kể đến Revuelto điện khí hóa hiệu suất cao (HPEV) và Urus SE mới – Siêu SUV PHEV và mẫu xe này đã chiếm vị trí hàng đầu trong Phòng chờ Lamborghini năm nay tại Lễ hội tốc độ Goodwood và mẫu siêu SUV này đã tham gia vào “cuộc đua leo đồi” tại sự kiện năm nay. Chiếc Revuelto độc nhất được trưng bày tại Lamborghini Lounge được bộ phận Ad Personam của Lamborghini tạo ra đặc biệt để kỷ niệm sự kiện Goodwood năm nay và đây cũng là minh chứng cho tiềm năng gần như vô hạn trong việc cá nhân hóa một chiếc Lamborghini mới. Với ngoại thất màu xám Grigio Acheso với các chi tiết và sọc Rosso Mimir màu đỏ, chiếc siêu xe Lamborghini Revuelto rất thể thao được trang bị nhiều chi tiết được làm bằng sợi carbon nhẹ bao gồm cản, bệ cửa và cánh cửa, với mui xe Nero Nemesis màu đen, ống xả màu đen mờ và trang bị bộ mâm xe 22 inch màu đen. Mẫu xe này còn được trang bị đường sọc màu sơn Nero Nemesis trên mui xe phía trước với sọc Rosso Mimir và xe còn có các chi tiết sọc đỏ trên đường mái, bộ chia gió, gương cánh và phần dưới của xe. Khoang nội thất của xe còn có các chi tiết ngoại thất với ghế bọc Nero Ade màu đen và đường viền ghế Rosso Alala màu đỏ cũng như đường khâu trên ghế và tấm cửa, dây an toàn màu đỏ và các tính năng nội thất bằng sợi carbon bao gồm vô lăng và bảng điều khiển. Chiếc Lamborghini Revuelto đặc biệt với tay lái nghịch sẽ được giao cho một khách hàng ở Vương quốc Anh. Được điều khiển bởi các tay đua của Lamborghini Squadra Corse, chiếc Revuelto và Urus SE đã được ra mắt tại hạng mục First Glance tại Vương quốc Anh. Ra mắt tại Triển lãm ô tô Bắc Kinh hồi đầu năm nay, PHEV Urus SE có công suất ấn tượng cùng hệ truyền động Hybrid với thiết kế mới kết hợp khí động học cải tiến và các giải pháp công nghệ mới: Sự kết hợp giữa động cơ đốt trong và động cơ điện đạt được mô-men xoắn cực đại và giá trị hiệu suất và giảm 80% lượng khí thải so với Urus S. Urus SE sẽ có mặt trên các thị trường trên toàn thế giới từ năm 2025. Tham gia cùng Revuelto trong hạng mục Paddock là Huracán Tecnica, một chiếc Huracán EVO Spyder với màu viola kỷ niệm 30 năm Diablo đặc biệt và một chiếc Huracán Sterrato. Lamborghini Lounge cùng đã chào đón hơn 500 chủ sở hữu trong sự kiện Lễ hội Tốc độ kéo dài 4 ngày với nhiều chương trình đầy thú vị. Video: 20 chiếc xe đỉnh nhất tại lễ hội Goodwood 2024

