Chiếc xe Toyota Crown 2023 từ 938 triệu đồng tại Mỹ có gì hay?

Đối với các hãng xe, để kết nối được với khách hàng của mình thì một trong những cách thường được dùng nhất là tạo ra các chiến dịch quảng cáo có sức ảnh hưởng lớn. Một quảng cáo tốt có thể đồng thời phản ánh được các giá trị mà hãng xe muốn truyền tải, cũng như gợi lên cảm xúc tích cực từ phía người tiêu dùng và Toyota Crown 2023 mới là một ví dụ. Không phải ngẫu nhiên mà Toyota có doanh số bán xe cao nhất trên quy mô toàn cầu suốt nhiều năm liền. Hãng xe Nhật này hiểu rõ rằng, ở những thị trường khác nhau thì cách tiếp cận khách hàng cũng cần được thiết kế riêng sao cho phù hợp. Xe Toyota dành cho thị trường Mỹ vốn đã có sự khác biệt nhất định so với phần còn lại của thế giới, nên những đoạn clip quảng cáo cho khán giả Mỹ luôn luôn được đầu tư rất công phu. Để quảng bá chiếc Toyota Crown 2023 thế hệ mới, Toyota đã nhờ đến agency nổi tiếng Saatchi & Saatchi thực hiện chiến dịch "Says So Much". Thông điệp cần cho thấy sự tự hào của người sở hữu những chiếc Crown 2023 khi được tận hưởng những đặc tính ưu việt về kiểu dáng, công nghệ cũng như khả năng vận hành của xe. Người xem thì được mường tượng về những khoảnh khắc mà họ có thể dễ dàng trở nên nổi bật khi đi cùng chiếc xe này. Như có thể thấy, tâm điểm của chiến dịch quảng cáo lần này là đoạn video "Reunion" kể về buổi họp lớp của một người phụ nữ với các bạn học cũ sau nhiều năm xa cách. Người này cầm lái chiếc Toyota Crown 2023 với vẻ tràn đầy tự tin, trong lúc giai điệu của ca khúc "Watch Me Stand Out" do Club Yoko thể hiện được sử dụng để làm nền. Cảnh quay cho thấy lướt qua tấm thiệp mời đi dự họp lớp, giúp khán giả dễ dàng nắm bắt hướng đi của câu chuyện. Tiếp đến là khoảnh khắc mà những người đam mê xe hơi có thể liên tưởng vì sự gần gũi với đời thực. Nhân vật chính lái xe đi ngang qua tòa nhà có cửa kính phản chiếu như tấm gương, thấy được hình ảnh của mình và chiếc xe trong đó, rồi mỉm cười như thể đang hết sức hài lòng với cuộc sống hiện tại. Khi đến bữa tiệc, người phụ nữ bước xuống xe và được nhân viên phục vụ chào đón cũng như ngỏ ý sẽ lái xe đi cất hộ, chẳng khác gì cách đối đãi với người đang sở hữu một chiếc xe hạng sang! Rõ ràng ở đây, Toyota và agency quảng cáo của họ đã nắm bắt được một tâm lý khá phổ biến là sự khát khao được xuất hiện tại một buổi họp lớp theo cách hoành tráng, với dáng vẻ thành đạt và sẵn sàng gây bất ngờ cho các bạn học cũ. Bên cạnh đó, trong lối sống của người Mỹ bấy lâu nay thì một chiếc xe ô tô luôn được coi là phần mở rộng cho tính cách của người sở hữu nó, đồng thời cũng đóng vai trò là một chiến lợi phẩm, một thành tựu xứng đáng giành được bằng sức lao động chân chính. Toyota Crown 2023 đã chính thức được ra mắt thị trường Mỹ tháng 7/2022 và bắt đầu bán ra vào tháng 10. Khác với trước đây, xe được phát triển thêm 3 phiên bản gầm cao bên cạnh bản sedan gầm thấp truyền thống và một trong số đó chính là bản crossover hiện đang có tại Mỹ. Ở Nhật, bản crossover có tên riêng là Crown SportCross đã được bán ra từ tháng 9/2022, trong khi các phiên bản còn lại gồm sedan truyền thống gầm thấp, Sport (kiểu thân hatchback gầm cao) và Estate (kiểu thân wagon gầm cao) sẽ được ra mắt sau, dự kiến trong năm 2023. Chiếc xe được sử dụng trong đoạn video quảng cáo "Reunion" là cấu hình Platinum cao cấp, trang bị sẵn hệ thống treo biến thiên thích ứng, lớp sơn hai tông màu độc đáo và bộ mâm 21 inch kích thước lớn. Kiểu dáng táo bạo giúp chiếc xe nổi bật giữa đám đông, mâm lớn đồ sộ được kết hợp gọn gàng với hình bóng uyển chuyển và các tùy chọn màu sơn độc đáo hoàn thiện vẻ ngoài. Xe có nhiều lựa chọn về hệ truyền động, trong đó cao cấp nhất là Hybrid Max kết hợp động cơ xăng tăng áp 2.4L với mô-tơ điện gắn ở trục sau, có tổng công suất 340 mã lực (254 kW) và mô-men xoắn 544 Nm. Việc chọn nhân vật chính trong clip quảng cáo là nữ giới trong bộ đầm dạ tiệc cũng là chủ ý của đội ngũ thực hiện. Như có thể thấy, người này bước ra khỏi xe một cách ung dung, tự nhiên và vô cùng dễ dàng, không gặp bất cứ phiền toái nào từ bộ trang phục đang mặc. Đó là nhờ vào thiết kế của chiếc Toyota Crown 2023 phiên bản Mỹ mang phong cách crossover gầm cao, có khoảng sáng gầm lớn và vị trí đặt ghế ngồi cách xa khỏi mặt đất đã tạo nên sự thuận tiện và thoải mái hơn hẳn so với các dòng xe gầm thấp. Bà Lisa Materazzo, phó chủ tịch bộ phận Tiếp thị của Toyota Motor Bắc Mỹ cho biết: “Says So Much được tạo ra để tôn vinh những người luôn cố gắng đạt được mục tiêu trong đời họ. Khách hàng quan tâm đến chiếc Crown hoàn toàn mới sẽ muốn được sở hữu một chiếc xe mà họ có thể tự hào vì đó là thành tựu mà họ xứng đáng nhận được. Chiến dịch quảng cáo của chúng tôi thể hiện rõ tính chất năng động của chiếc xe này và sẽ giúp chủ nhân nổi bật trong đám đông.” Hiện mức giá xe Toyota Crown 2023 tại Mỹ cấu hình Platinum có mức khởi điểm từ 52.000 USD (tương đương 1,22 tỷ đồng). Ngoài ra xe còn có 2 cấu hình thấp hơn là XLE giá 40.000 USD (938 triệu đồng) và Limited giá 45.500 USD (1,06 tỷ đồng). Chiến dịch Toyota Crown "Says So much" đang được phát sóng cả trên TV và các dịch vụ trực tuyến thuộc nhiều nền tảng kỹ thuật số khác nhau. Làm đạo diễn cho đoạn video quảng cáo "Reunion" là Rachel McDonald, người cũng từng tạo nên các chiến dịch khá thành công cho BMW và Ford tại thị trường Mỹ. Video: Toyota Crown 2023 và chiến dịch quảng cáo "Says So Much".

