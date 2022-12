Toyota Crown Crossover 2023 “xe bộ trưởng” hơn 2,6 tỷ tại Thái Lan

Chiếc Toyota Crown Crossover 2023 mới xuất hiện tại Thái Lan thuộc phiên bản 2.5 Hybrid G Leather Package, theo hình thức nhập khẩu tư nhân và có giá bán lên đến 3,99 triệu Baht (khoảng 2,68 tỷ đồng). Toyota Crown Crossover 2023 tại Thái Lan sở hữu thiết kế là sự kết hợp giữa sedan và SUV. Xe được phát triển dựa trên cơ sở gầm bệ TNGA-K, Toyota Crown Crossover 2023 sở hữu chiều dài x rộng x cao lần lượt là 4.930 - 1.840 - 1.540 mm, chiều dài cơ sở 2.850 mm và chiều cao gầm 145 mm. So với thế hệ cũ, xe dài và rộng hơn đáng kể. Xuất hiện tại Thái Lan, Toyota Crown Crossover 2023 mang màu sơn trắng muốt bắt mắt. Xe có nhiều chi tiết được lấy cảm hứng từ bZ4X. Phần đầu xe nổi bật với cụm đèn pha thanh mảnh và hốc hút gió rộng được che kín phần lớn. Xe cũng sở hữu mái dốc về phía sau và cánh gió hậu kín đáo. Cản trước của xe được tích hợp lưới tản nhiệt cỡ lớn hơn với mắt lưới mắt cáo sơn màu đen bóng, tương tự viền bao quanh. Ngoài ra, ở phiên bản mới này, xe còn được trang bị thêm nẹp màu bạc nằm vắt ngang trên cản trước. Cùng với dải đèn LED định vị ban ngày. Kiểu dáng thiết kế này nhìn đầu xe có phần rộng và bề thế hơn. Điểm đặc biệt ở phần đầu xe, thay vì logo của hãng xe nước Nhật, đầu xe lại là logo hình chiếc vương miện, đúng như tên gọi “Crown” của xe. Trong khi đó phía đuôi xe vẫn là logo Toyota quen thuộc. Hông xe sở hữu những đường gân dập nổi được thiết kế cắt xẻ táo bạo. Đường dập gân kéo dài từ chắn bùn trước đến cửa sau và ốp trang trí màu đen bóng trên cửa. Đường chân kính của xe đi kèm nẹp màu bạc tạo cảm giác sang trọng trong khi nóc được thiết kế dốc dần về phía sau. Gương chiếu hậu có tính năng gập điện, chỉnh điện, tích hợp đèn báo rẽ và camera. Xe sở hữu “dàn chân” 21 inch với thiết kế đa chấu và sơn màu xám. Phía đuôi xe gây ấn tượng với thiết kế không khác gì một chiếc SUV. Xe được trang bị dải đèn hậu công nghệ LED được bố trí kéo dài theo chiều rộng thân xe, cửa cốp có thiết kế khá ngắn, tích hợp tem chữ nổi "Crown" và cản sau có nẹp màu bạc tương tự cản trước. Về nội thất, xe có thiết kế 5 chỗ ngồi thoải mái, rộng rãi. Bên trong cabin sở hữu những tính năng có lẽ sẽ làm hài lòng cả những người khó tính nhất. Chiếc Crossover nhà Toyota được trang bị đồng hồ đo dạng kỹ thuật số 12,3 inch và màn hình giải trí 12,3 inch đặt nổi, hỗ trợ kết nối Apple Carplay và Android Auto không dây. Ngoài ra, xe còn có hệ thống âm thanh cao cấp JBL, với 11 loa và một loa siêu trầm, cửa sổ trời toàn cảnh, ghế trước có tính năng sưởi với khả năng điều chỉnh điện 8 hướng cũng như ghế bọc vải và Softex. Đối với Crown, các kỹ sư tập trung vào việc giảm thiểu tiếng ồn, độ rung và độ khắc nghiệt. Nỗ lực này được thể hiện bằng việc tất cả các mẫu đều được trang bị kính cách âm và giảm âm rộng. Về trang bị an toàn, Toyota Crown Crossover 2023 tại Thái Lan được trang bị gói công nghệ an toàn chủ động Toyota Safety Sense 3.0 với các tính năng như: cảnh báo điểm mù, cảnh báo phương tiện cắt ngang khi lùi, phanh tự động khi lùi, đèn pha tự động, cảnh báo/phanh tự động tiền va chạm, cảnh báo chuyển làn đường và tự động đánh lái, cảnh báo lệch làn đường, hỗ trợ giữ xe ở giữa làn đường, camera 360 độ… Cung cấp sức mạnh cho Toyota Crown Crossover 2023 là hệ truyền động hybrid, bao gồm máy xăng 4 xi-lanh, hút khí tự nhiên, dung tích 2.5L, kết hợp với 2 mô-tơ điện. Động cơ sở hữu công suất tối đa 186 mã lực và mô-men xoắn cực đại 221 Nm. Hai con số tương ứng của mô-tơ điện trên cầu trước là 120 mã lực và 202 Nm. Trong khi đó, mô-tơ điện trên cầu sau mạnh 54,4 mã lực và 121 Nm. Theo hãng công bố, lượng xăng tiêu thụ trung bình của xe là 22,4 km/lít (khoảng 4,46 lít/100 km). Xe có 6 chế độ lái là Normal, Eco, Sport, Sport+, Comfort và Custom hứa hẹn mang đến cho người dùng những trải nghiệm tuyệt vời nhất. Với sự xuất hiện của mẫu Toyota Crown Crossover 2023 gầm cao, Thái Lan có lẽ sẽ là thị trường đầu tiên ở Đông Nam Á trình làng mẫu xe này. Tuy nhiên Toyota Thái Lan chưa có kế hoạch phân phối chính hãng, do đó người dùng tại đất nước này hiện chỉ có thể mua xe dưới dạng nhập khẩu tư nhân. Video: Xem chi tiết Toyota Crown Crossover 2023 mới.

