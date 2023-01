Chiếc Nissan Z độ siêu chất này sẽ xuất hiện trong Fast & Furious X

Nissan Z VeilSide FFZ400 độ là dự án hợp tác của VeilSide cùng diễn viên Sung Kang đã trình làng trong khuôn khổ Tokyo Auto Salon 2023. Theo đó, trong bộ phim, diễn viên Sung Kang sẽ hóa thân thành nhân vật Han Lue để thực hiện những phân cảnh ấn tượng bên cạnh chiếc Nissan Z VeilSide FFZ400. Được biết, hãng độ Nhật Bản đã mất khoảng 2 tháng để cho ra chiếc Nissan Z VeilSide FFZ400 độ chất lừ từ ngoại thất đến nội thất bên trong. Xe gây ấn tượng với 2 màu đỏ đen bắt mắt. Phần đầu xe nổi bật với mũi xe nhọn, lưới tản nhiệt hình chữ nhật, vuông vức được mở rộng xuống phần cản trước, kết hợp với đèn pha góc cạnh cùng đèn LED định vị ban ngày thiết kế cong, khiến người nhìn hồi tưởng lại hình ảnh của chiếc Fairlady 240ZG những năm 1970. Để giúp xe thêm thể thao, hầm hố, VeilSide đã bổ sung những chi tiết mạnh mẽ xung quanh như ốp hốc bánh trước, mang cá cản trước… Nhìn ngang thân xe, logo với ký hiệu “Z” vẫn được hãng độ giữ nguyên tại cột C. Ngoài ra, Nissan Z VeilSide FFZ400 còn được trang bị bộ mâm 5 chấu có kích thước 20 inch, nổi bật với logo đặc trưng của VeilSide. Đi kèm theo đó là cơ cấu phuộc hơi giúp giảm khoảng sáng gầm xuống mức thấp nhất. Nắp capo của chiếc xe cũng được lấy từ mẫu Nissan Fairlady Z nguyên bản. Logo VeilSide được lồng ghép tinh tế tại vị trí này. Phía đuôi xe Nissan Z không được hãng độ Nhật Bản can thiệp nhiều, xe vẫn giữ nguyên cụm đèn hậu nằm ngang với kiểu dáng góc cạnh được thiết kế đa tầng ấn tượng. Phía dưới là bộ khuếch tán màu đen bóng bao quanh các đầu ống xả kép. Hệ thống ống xả được tinh chỉnh, mang đến âm thanh phấn khích hơn cho người lái so với cặp ống xả nguyên bản từ Nissan Đặc biệt, xe được trang bị thêm phần cánh gió "ducktail" (đuôi vịt) kết nối trực tiếp vào thân xe thông qua các mối đinh tán. Logo của VeilSide cũng xuất hiện nổi bật trên vị trí này. Về nội thất, toàn bộ phần ghế nguyên bản đều được thay thế bằng ghế đua sợi carbon của VeilSide. Logo của hãng độ cũng có mặt ở hầu hết các chi tiết bên trong khoang cabin như bảng taplo, tapi cửa, vô lăng… Ngoài ra, các tiện ích bên trong xe vẫn được giữ nguyên như ban đầu. Phía sau vô lăng là cụm đồng hồ kỹ thuật số 12,3 inch cho phép thay đổi 3 giao diện theo ý muốn của người lái. Xe được trang bị màn hình thông tin giải trí cảm ứng 8,0 inch tiêu chuẩn trên bản Sport và 9,0 inch lớn hơn có điều hướng và Wi-Fi..., 3 đồng hồ analog thể hiện các thông số về lực tăng áp, tốc độ turbo và hiệu điện thế, cần số được cải tiến dễ cầm nắm hơn và phanh tay dạng cơ khí. Về động cơ, xe vẫn sử dụng khối động cơ V6 3.0L tăng áp kép cho công suất 405 mã lực, mô-men xoắn 475 Nm. Khối động cơ này đi kèm hộp số sàn 6 cấp tiêu chuẩn và tùy chọn hộp số tự động 9 cấp. Mặc dù thông số tăng tốc xe chưa được công bố rõ, nhưng Nissan khẳng định thế hệ mới này sẽ nhanh hơn 15%, tức là nhiều khả năng chiếc xe này có thể tăng tốc từ 0-100km/h chỉ trong vòng 4 giây.Về trang bị an toàn, phiên bản độ của Nissan Z vẫn có những tính năng đáng chú ý như: phanh khẩn cấp, khả năng phát hiện người đi bộ, cảnh báo điểm mù, cảnh báo chệch làn đường, điều khiển hành trình thích ứng và cảnh báo phương tiện cắt ngang phía sau… Được biết phần cuối cùng của bom tấn Fast & Furious sẽ chính thức ra rạp vào tháng 5 năm nay, khi đó người xem sẽ được chiêm ngưỡng những pha hành động mãn nhãn của nhân vật Han Lue và Nissan Z VeilSide FFZ400.

Nissan Z VeilSide FFZ400 độ là dự án hợp tác của VeilSide cùng diễn viên Sung Kang đã trình làng trong khuôn khổ Tokyo Auto Salon 2023. Theo đó, trong bộ phim, diễn viên Sung Kang sẽ hóa thân thành nhân vật Han Lue để thực hiện những phân cảnh ấn tượng bên cạnh chiếc Nissan Z VeilSide FFZ400. Được biết, hãng độ Nhật Bản đã mất khoảng 2 tháng để cho ra chiếc Nissan Z VeilSide FFZ400 độ chất lừ từ ngoại thất đến nội thất bên trong. Xe gây ấn tượng với 2 màu đỏ đen bắt mắt. Phần đầu xe nổi bật với mũi xe nhọn, lưới tản nhiệt hình chữ nhật, vuông vức được mở rộng xuống phần cản trước, kết hợp với đèn pha góc cạnh cùng đèn LED định vị ban ngày thiết kế cong, khiến người nhìn hồi tưởng lại hình ảnh của chiếc Fairlady 240ZG những năm 1970. Để giúp xe thêm thể thao, hầm hố, VeilSide đã bổ sung những chi tiết mạnh mẽ xung quanh như ốp hốc bánh trước, mang cá cản trước… Nhìn ngang thân xe, logo với ký hiệu “Z” vẫn được hãng độ giữ nguyên tại cột C. Ngoài ra, Nissan Z VeilSide FFZ400 còn được trang bị bộ mâm 5 chấu có kích thước 20 inch, nổi bật với logo đặc trưng của VeilSide. Đi kèm theo đó là cơ cấu phuộc hơi giúp giảm khoảng sáng gầm xuống mức thấp nhất. Nắp capo của chiếc xe cũng được lấy từ mẫu Nissan Fairlady Z nguyên bản. Logo VeilSide được lồng ghép tinh tế tại vị trí này. Phía đuôi xe Nissan Z không được hãng độ Nhật Bản can thiệp nhiều, xe vẫn giữ nguyên cụm đèn hậu nằm ngang với kiểu dáng góc cạnh được thiết kế đa tầng ấn tượng. Phía dưới là bộ khuếch tán màu đen bóng bao quanh các đầu ống xả kép. Hệ thống ống xả được tinh chỉnh, mang đến âm thanh phấn khích hơn cho người lái so với cặp ống xả nguyên bản từ Nissan Đặc biệt, xe được trang bị thêm phần cánh gió "ducktail" (đuôi vịt) kết nối trực tiếp vào thân xe thông qua các mối đinh tán. Logo của VeilSide cũng xuất hiện nổi bật trên vị trí này. Về nội thất, toàn bộ phần ghế nguyên bản đều được thay thế bằng ghế đua sợi carbon của VeilSide. Logo của hãng độ cũng có mặt ở hầu hết các chi tiết bên trong khoang cabin như bảng taplo, tapi cửa, vô lăng… Ngoài ra, các tiện ích bên trong xe vẫn được giữ nguyên như ban đầu. Phía sau vô lăng là cụm đồng hồ kỹ thuật số 12,3 inch cho phép thay đổi 3 giao diện theo ý muốn của người lái. Xe được trang bị màn hình thông tin giải trí cảm ứng 8,0 inch tiêu chuẩn trên bản Sport và 9,0 inch lớn hơn có điều hướng và Wi-Fi..., 3 đồng hồ analog thể hiện các thông số về lực tăng áp, tốc độ turbo và hiệu điện thế, cần số được cải tiến dễ cầm nắm hơn và phanh tay dạng cơ khí. Về động cơ, xe vẫn sử dụng khối động cơ V6 3.0L tăng áp kép cho công suất 405 mã lực, mô-men xoắn 475 Nm. Khối động cơ này đi kèm hộp số sàn 6 cấp tiêu chuẩn và tùy chọn hộp số tự động 9 cấp. Mặc dù thông số tăng tốc xe chưa được công bố rõ, nhưng Nissan khẳng định thế hệ mới này sẽ nhanh hơn 15%, tức là nhiều khả năng chiếc xe này có thể tăng tốc từ 0-100km/h chỉ trong vòng 4 giây. Về trang bị an toàn, phiên bản độ của Nissan Z vẫn có những tính năng đáng chú ý như: phanh khẩn cấp, khả năng phát hiện người đi bộ, cảnh báo điểm mù, cảnh báo chệch làn đường, điều khiển hành trình thích ứng và cảnh báo phương tiện cắt ngang phía sau… Được biết phần cuối cùng của bom tấn Fast & Furious sẽ chính thức ra rạp vào tháng 5 năm nay, khi đó người xem sẽ được chiêm ngưỡng những pha hành động mãn nhãn của nhân vật Han Lue và Nissan Z VeilSide FFZ400 .