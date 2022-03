Chiếc Mazda CX-8 vừa chạy 200km rao bán nhỉnh 1 tỷ ở Sài Gòn

Thỉnh thoảng trên thị trường luôn có nhiều mẫu xe chạy “lướt” với ODO chưa đến 1.000km được chào bán lại, những chiếc xe này là lựa chọn thích hợp dành cho người mua muốn tiết kiệm trăm triệu chi phí lăn bánh, mà xe vẫn như mới. Đơn cử, chiếc Mazda CX-8 Premium đời 2021 này đang được chào bán với giá 1,050 tỷ đồng, hiện tại xe chỉ mới lăn bánh 200km và tình trạng khá hoàn hảo. Theo tìm hiểu, giá xe Mazda CX-8 phiên bản Premium 2WD (một cầu) hiện bán niêm yết chính hãng là 1,169 tỷ đồng, mức giá lăn bánh tham khảo (ở tỉnh) rơi vào khoảng 1,250 tỷ đồng, chưa kèm các chi phí “đồ chơi” cho xe. Nếu trừ chi phí trước bạ rơi vào khoảng 58 triệu đồng (tại tỉnh) mà hãng xe đang “bao” hết 100% hiện nay, thì xe có giá lăn bánh 1,190 tỷ đồng. Nếu so với lựa chọn “đập hộp” xe mới, thì lựa chọn xe cũ này giúp người mua tiết kiệm khoảng 140 triệu đồng – số tiền đủ để người mua xe thoải mái trong việc “đổ đầy bình” đi thời gian dài khi mà giá xăng cao. Hiện chưa rõ lý do gì khiến chủ xe Mazda CX-8 phiên bản Premium 2WD nhanh chóng bán lại xe với mức ODO thấp như vậy. Ngoài những lý do cá nhân, có thể chủ xe đang có lựa chọn xe khác hấp dẫn hơn.Mazda CX-8 2021 tại Việt Nam sử dụng chung động cơ xăng 4cyl 2.5L cho công suất tối đa 188 mã lực và mô-men xoắn cực đại 252Nm. Sức mạnh được truyền xuống cầu trước (phiên bản trong bài viết) thông qua hộp số tự động 6 cấp (6 AT). Nội thất xe sở hữu ghế ngồi bọc da Nappa và ốp gỗ cao cấp, trang bị màn hình giải trí 7 inch trung tâm có camera 360 độ, màn hình hiển thị thông tin trên kính lái, 10 loa Bose, DVD, Mp3, Radio, kết nối AUX,USB, Bluetooh. Hàng ghế trước chỉnh điện (nhớ vị trí ghế lái), sưởi ấm hàng ghế trước/sau và hơn nữa. Có thể nói, Mazda CX-8 là dòng xe khá hấp dẫn đối với người mua CUV 7 chỗ nhờ vào giá bán hợp lý, trang bị nhiều “đồ chơi” và thiết kế đẹp mắt. Tuy nhiên, dòng xe này đang đứng trước sự cạnh tranh rất lớn bởi các đối thủ như Hyundai SantaFe hay Honda CR-V. Video: Mazda CX-8 Đẹp, nhiều options, giảm giá liên tục vẫn bán chậm?

Thỉnh thoảng trên thị trường luôn có nhiều mẫu xe chạy “lướt” với ODO chưa đến 1.000km được chào bán lại, những chiếc xe này là lựa chọn thích hợp dành cho người mua muốn tiết kiệm trăm triệu chi phí lăn bánh, mà xe vẫn như mới. Đơn cử, chiếc Mazda CX-8 Premium đời 2021 này đang được chào bán với giá 1,050 tỷ đồng, hiện tại xe chỉ mới lăn bánh 200km và tình trạng khá hoàn hảo. Theo tìm hiểu, giá xe Mazda CX-8 phiên bản Premium 2WD (một cầu) hiện bán niêm yết chính hãng là 1,169 tỷ đồng, mức giá lăn bánh tham khảo (ở tỉnh) rơi vào khoảng 1,250 tỷ đồng, chưa kèm các chi phí “đồ chơi” cho xe. Nếu trừ chi phí trước bạ rơi vào khoảng 58 triệu đồng (tại tỉnh) mà hãng xe đang “bao” hết 100% hiện nay, thì xe có giá lăn bánh 1,190 tỷ đồng. Nếu so với lựa chọn “đập hộp” xe mới, thì lựa chọn xe cũ này giúp người mua tiết kiệm khoảng 140 triệu đồng – số tiền đủ để người mua xe thoải mái trong việc “đổ đầy bình” đi thời gian dài khi mà giá xăng cao. Hiện chưa rõ lý do gì khiến chủ xe Mazda CX-8 phiên bản Premium 2WD nhanh chóng bán lại xe với mức ODO thấp như vậy. Ngoài những lý do cá nhân, có thể chủ xe đang có lựa chọn xe khác hấp dẫn hơn. Mazda CX-8 2021 tại Việt Nam sử dụng chung động cơ xăng 4cyl 2.5L cho công suất tối đa 188 mã lực và mô-men xoắn cực đại 252Nm. Sức mạnh được truyền xuống cầu trước (phiên bản trong bài viết) thông qua hộp số tự động 6 cấp (6 AT). Nội thất xe sở hữu ghế ngồi bọc da Nappa và ốp gỗ cao cấp, trang bị màn hình giải trí 7 inch trung tâm có camera 360 độ, màn hình hiển thị thông tin trên kính lái, 10 loa Bose, DVD, Mp3, Radio, kết nối AUX,USB, Bluetooh. Hàng ghế trước chỉnh điện (nhớ vị trí ghế lái), sưởi ấm hàng ghế trước/sau và hơn nữa. Có thể nói, Mazda CX-8 là dòng xe khá hấp dẫn đối với người mua CUV 7 chỗ nhờ vào giá bán hợp lý, trang bị nhiều “đồ chơi” và thiết kế đẹp mắt. Tuy nhiên, dòng xe này đang đứng trước sự cạnh tranh rất lớn bởi các đối thủ như Hyundai SantaFe hay Honda CR-V. Video: Mazda CX-8 Đẹp, nhiều options, giảm giá liên tục vẫn bán chậm?