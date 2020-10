Chi tiết xe "Tàu" Beijing X7 từ 688 triệu đồng tại Việt Nam

Beijing X7 2020 mới là mẫu crossover cỡ C sở hữu cái tên khiến nhiều người liên tưởng đến SUV hạng sang cỡ lớn BMW X7. Mẫu xe này đã chính thức được tập đoàn BAIC (tên gọi chính thức là Beijing Automotive Industry Holding Co., Ltd.) tung ra thị trường Trung Quốc vào hồi cuối tháng 6 năm nay. Sau hơn 3 tháng, nó đã nhanh chóng được đưa về Việt Nam để giới thiệu với khách hàng trong nước. Được phát triển dựa trên cơ sở gầm bệ BFMA mới, Beijing X7 thế hệ mới sở hữu chiều dài 4.710 mm, rộng 1.892 mm, cao 1.715 mm và chiều dài cơ sở 2.800. Như vậy, so với các đối thủ cùng phân khúc như Honda CR-V, Mazda CX-5 hay Hyundai Tucson, mẫu xe Trung Quốc này sở hữu chiều dài cơ sở lớn hơn đáng kể. Không chỉ có kích thước khá lớn, X7 còn được áp dụng ngôn ngữ thiết kế mới nhất của thương hiệu Beijing. Do đó, thiết kế tổng thể của Beijing X7 khá đơn giản nhưng lại giống như xe đến từ tương lai. Trên đầu xe, Beijing X7 được trang bị lưới tản nhiệt hình thang cỡ lớn với những chấm nhỏ mạ crôm dạng ma trận... và cụm đèn pha LED toàn phần. Nối giữa 2 cụm đèn pha là thanh mạ crôm nằm sát với nắp ca-pô. Chưa hết, giữa nắp ca-pô và lưới tản nhiệt còn có một dải màu đen bóng khiến người ta tưởng đây là khe gió nếu chỉ nhìn thoáng qua. Trên cản trước, Beijing X7 có 2 khe gió nằm dọc và đèn sương mù trước nằm ngang, vây quanh hốc gió trung tâm. Trong 2 hốc gió trung tâm còn có nan mạ crôm ở giữa để trang trí. Bên sườn, Beijing X7 được trang bị những đường dập gân nổi bật và đường chân kính mạ crôm kéo dài đến tận kính sau giúp xe trông trường dáng hơn. Đằng sau chắn bùn trước và dưới cửa còn có chi tiết mạ crôm trang trí. Đặc biệt, mẫu SUV Trung Quốc này dùng tay nắm cửa có thể đẩy ra, co vào, tạo cảm giác hiện đại và công nghệ cao. Đằng sau Beijing X7 xuất hiện cụm đèn hậu nối liền với nhau bằng một dải đèn LED ở giữa và 2 đầu ống xả giả mạ crôm. Bên dưới đèn hậu còn có viền mạ crôm dày dặn, giúp phần đuôi xe trông như rộng rãi và bề thế hơn. Tương tự ngoại thất, nội thất của Beijing X7 cũng toát lên vẻ đơn giản nhưng hiện đại với ghế bọc da... màn hình full LCD 12,3 inch trong bảng đồng hồ, nối liền cùng màn hình thông tin giải trí. Trong khi đó, nối liền với cụm điều khiển trung tâm là màn hình cảm ứng chỉnh điều hòa. Vô lăng vát đáy thể thao cùng những chi tiết ốp màu bạc cũng là điểm nhấn không thể bỏ qua của mẫu xe Trung Quốc này. Về trang bị tiện nghi, Beijing X7 tại Việt Nam có tính năng ra lệnh bằng giọng nói, camera nhận diện khuôn mặt và phát hiện mệt mỏi, cửa sổ trời toàn cảnh Panorama, hệ thống đèn viền nội thất hay cốp sau tự động mở khi người lái đứng gần. Bên cạnh đó là những trang bị an toàn như cảnh báo chệch làn đường, chủ động giữ làn đường, cảnh báo va chạm phía trước, hệ thống kiểm soát hành trình thích ứng, hỗ trợ đỗ xe tự động, hỗ trợ lái xe khi tắc đường, nhận dạng biển báo giới hạn tốc độ, hệ thống cảnh báo mở cửa, camera 360 độ và cảnh báo áp suất lốp. Nguồn cung cấp sức mạnh của Beijing X7 là khối động cơ xăng 4 xi-lanh, tăng áp, dung tích 1,5 lít, sản sinh công suất tối đa 188 mã lực tại tua máy 5.500 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 275 Nm tại tua máy 1.500 - 4.500 vòng/phút. Động cơ kết hợp cùng hộp số tự động ly hợp kép 7 cấp Tại thị trường Việt Nam, giá xe Beijing X7 có mức khởi điểm từ 668 triệu đồng. Giá bán này được đánh giá là khá cạnh tranh khi so với những đối thủ cùng phân khúc tại thị trường Việt Nam. Video: Chi tiết xe Tàu Beijing X7 thế hệ mới.

Beijing X7 2020 mới là mẫu crossover cỡ C sở hữu cái tên khiến nhiều người liên tưởng đến SUV hạng sang cỡ lớn BMW X7. Mẫu xe này đã chính thức được tập đoàn BAIC (tên gọi chính thức là Beijing Automotive Industry Holding Co., Ltd.) tung ra thị trường Trung Quốc vào hồi cuối tháng 6 năm nay. Sau hơn 3 tháng, nó đã nhanh chóng được đưa về Việt Nam để giới thiệu với khách hàng trong nước. Được phát triển dựa trên cơ sở gầm bệ BFMA mới, Beijing X7 thế hệ mới sở hữu chiều dài 4.710 mm, rộng 1.892 mm, cao 1.715 mm và chiều dài cơ sở 2.800. Như vậy, so với các đối thủ cùng phân khúc như Honda CR-V, Mazda CX-5 hay Hyundai Tucson, mẫu xe Trung Quốc này sở hữu chiều dài cơ sở lớn hơn đáng kể. Không chỉ có kích thước khá lớn, X7 còn được áp dụng ngôn ngữ thiết kế mới nhất của thương hiệu Beijing. Do đó, thiết kế tổng thể của Beijing X7 khá đơn giản nhưng lại giống như xe đến từ tương lai. Trên đầu xe, Beijing X7 được trang bị lưới tản nhiệt hình thang cỡ lớn với những chấm nhỏ mạ crôm dạng ma trận... và cụm đèn pha LED toàn phần. Nối giữa 2 cụm đèn pha là thanh mạ crôm nằm sát với nắp ca-pô. Chưa hết, giữa nắp ca-pô và lưới tản nhiệt còn có một dải màu đen bóng khiến người ta tưởng đây là khe gió nếu chỉ nhìn thoáng qua. Trên cản trước, Beijing X7 có 2 khe gió nằm dọc và đèn sương mù trước nằm ngang, vây quanh hốc gió trung tâm. Trong 2 hốc gió trung tâm còn có nan mạ crôm ở giữa để trang trí. Bên sườn, Beijing X7 được trang bị những đường dập gân nổi bật và đường chân kính mạ crôm kéo dài đến tận kính sau giúp xe trông trường dáng hơn. Đằng sau chắn bùn trước và dưới cửa còn có chi tiết mạ crôm trang trí. Đặc biệt, mẫu SUV Trung Quốc này dùng tay nắm cửa có thể đẩy ra, co vào, tạo cảm giác hiện đại và công nghệ cao. Đằng sau Beijing X7 xuất hiện cụm đèn hậu nối liền với nhau bằng một dải đèn LED ở giữa và 2 đầu ống xả giả mạ crôm. Bên dưới đèn hậu còn có viền mạ crôm dày dặn, giúp phần đuôi xe trông như rộng rãi và bề thế hơn. Tương tự ngoại thất, nội thất của Beijing X7 cũng toát lên vẻ đơn giản nhưng hiện đại với ghế bọc da... màn hình full LCD 12,3 inch trong bảng đồng hồ, nối liền cùng màn hình thông tin giải trí. Trong khi đó, nối liền với cụm điều khiển trung tâm là màn hình cảm ứng chỉnh điều hòa. Vô lăng vát đáy thể thao cùng những chi tiết ốp màu bạc cũng là điểm nhấn không thể bỏ qua của mẫu xe Trung Quốc này. Về trang bị tiện nghi, Beijing X7 tại Việt Nam có tính năng ra lệnh bằng giọng nói, camera nhận diện khuôn mặt và phát hiện mệt mỏi, cửa sổ trời toàn cảnh Panorama, hệ thống đèn viền nội thất hay cốp sau tự động mở khi người lái đứng gần. Bên cạnh đó là những trang bị an toàn như cảnh báo chệch làn đường, chủ động giữ làn đường, cảnh báo va chạm phía trước, hệ thống kiểm soát hành trình thích ứng, hỗ trợ đỗ xe tự động, hỗ trợ lái xe khi tắc đường, nhận dạng biển báo giới hạn tốc độ, hệ thống cảnh báo mở cửa, camera 360 độ và cảnh báo áp suất lốp. Nguồn cung cấp sức mạnh của Beijing X7 là khối động cơ xăng 4 xi-lanh, tăng áp, dung tích 1,5 lít, sản sinh công suất tối đa 188 mã lực tại tua máy 5.500 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 275 Nm tại tua máy 1.500 - 4.500 vòng/phút. Động cơ kết hợp cùng hộp số tự động ly hợp kép 7 cấp Tại thị trường Việt Nam, giá xe Beijing X7 có mức khởi điểm từ 668 triệu đồng. Giá bán này được đánh giá là khá cạnh tranh khi so với những đối thủ cùng phân khúc tại thị trường Việt Nam. Video: Chi tiết xe Tàu Beijing X7 thế hệ mới.