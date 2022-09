Chi tiết "xế Tàu" Beijing X7 Homestay 2023 phiên bản đặc biệt

Tự lái ôtô đi du lịch, dã ngoại hiện là xu hướng chung của giới trẻ hoặc các gia đình. Để đáp ứng nhu cầu của khách hàng, các hãng xe đã tung ra những loại phụ kiện phục vụ việc đi chơi, cắm trại ngoài trời. Hãng Beijing Auto của Trung Quốc cũng nhanh chóng "bắt trend" bằng B eijing X7 Homestay 2023 đặc biệt mới. So với bản thường đang bán ở Việt Nam, mẫu xe SUV Beijing X7 Flatbed Homestay 2023 không thay đổi thiết kế bên ngoài. Thay vào đó, hãng Beijing chỉ tập trung cải tiến nội thất của mẫu SUV hạng C này. Điểm nhấn của Beijing X7 phiên bản đặc biệt mới nằm ở hàng ghế sau và khoang hành lý. Cụ thể, khoang hành khách phía sau sẽ được bài trí thành 4 loại "phòng" cho khách hàng chọn, bao gồm King Bed Room, Karaoke Room, Viewing Room và Loft Room. Nếu chọn King Bed Room, khách hàng sẽ nhận về Beijing X7 Flatbed Homestay sơn màu xanh Banana Green và đi kèm một chiếc giường 2,8 m để nằm ngủ trong xe. Giường này đi kèm đầy đủ đệm, ga, gối và chăn. Ngoài ra, phiên bản King Bed Room còn có những phụ kiện như thảm gấp, ghế gấp và bộ lò nướng. Ở phiên bản Karaoke Room sơn màu hồng Wind and Rain Color Red, xe sẽ được trang bị thêm nguồn điện để cắm các thiết bị ngoài trời, loa B&O xách tay, máy chiếu XGIMI và micro. Trong khi đó, phiên bản Viewing Room sơn màu vàng Zai Chuang Hui Yellow được bổ sung lều xoay 270 độ, kính viễn vọng Vixen và bộ pha cà phê MHW cho khách hàng. Cuối cùng là phiên bản Loft Room sơn màu xanh dương Liwan Crazy Blue, có thêm lều lắp trên nóc xe, lều lắp bên sườn xe ARB và điều hòa xách tay. Ngoài ra, Beijing X7 Flatbed Homestay còn được trang bị 2 bàn kéo nằm trong sàn khoang hành lý. Người dùng có thể kéo 2 chiếc bàn này ra để làm bàn ăn hoặc bàn làm việc khá tiện. Trong khi đó, khoang lái của Beijing X7 Flatbed Homestay vẫn được giữ nguyên như bản thường. Xe cũng được trang bị vô lăng vát đáy thể thao và bảng đồng hồ kỹ thuật số nối liền với màn hình cảm ứng trung tâm thành khối đặt nổi trên mặt táp-lô. Bên dưới còn có màn hình cảm ứng để chỉnh điều hòa, cần số khá lớn, phanh tay điện tử và tính năng tự động giữ phanh tạm thời. Bên ngoài, Beijing X7 Flatbed Homestay được trang bị lưới tản nhiệt hình lục giác cỡ lớn, hệ thống đèn pha LED, dải đèn LED định vị ban ngày, 2 nẹp mạ crôm trang trí trong hốc gió trung tâm, khe gió nằm dọc ở hai góc cản trước... ... bộ vành hợp kim với thiết kế đa chấu, tay nắm cửa nằm chìm vào thân xe và đèn hậu LED vắt ngang đuôi xe. Động cơ của Beijing X7 Flatbed Homestay vẫn là máy xăng 4 xi-lanh, tăng áp, dung tích 1.5L quen thuộc. Động cơ tạo ra công suất tối đa 188 mã lực và mô-men xoắn cực đại 275 Nm, kết hợp với hộp số tự động ly hợp kép ướt 7 cấp. Hiện giá xe Beijing X7 2023 đặc biệt mới vẫn chưa được công bố. Video: Đánh gái Beijing X7 tại Việt Nam sau 2 ănm sử dụng.

