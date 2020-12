Chi tiết xe siêu sang Bentley Flying Spur chỉ 2,6 tỷ ở Hà Nội

Những chiếc xe siêu sang Bentley Continental Flying Spur hiện đã lăn bánh khá nhiều tại thị trường Việt Nam. Đáng chú ý là những phiên bản đời đầu và cũ cũng không hề nhỏ, chính vì vậy một số chủ nhân đã quyết định tân trang lại ngoại thất thông qua những gói độ bodykit nhằm đem lại sự mới mẻ cho "căn nhà di động" của mình. Đây chính là một trong những chiếc Bentley Continental Flying Spur đời đầu tại Việt Nam. Nếu cách đây khoảng hơn 10 năm giá xe Bentley Continental Flying Spur khoảng trên 10 tỷ đồng, tuy nhiên hiện tại trên thị trường xe siêu sang cũ nó đã "hạ nhiệt" khá nhiều nhưng cũng không hề lạc hậu hay lỗi mốt so với các đàn em cùng tên. Chiếc xe siêu sang Bentley Continental Flying Spur trong bài viết này thuộc phiên bản 2009, đăng ký biển số Hà Nội. Hiện nó đang được chủ nhân chào bán khoảng hơn 2,6 tỷ đồng, người bán còn khẳng định con số phía sau mức "hơn" dành cho người mua có như không. Theo thông tin từ phía người bán, chiếc xe siêu sang Bentley Continental Flying Spur đời cũ này đã được nâng cấp lên body kit của phiên bản 2016. Xe được trang bị đèn pha LED và cản va trước của bản mới. Phần đuôi xe nổi bật với cụm đèn dạng LED đi kèm đèn phanh phụ thứ 3 trải dài hết mép kính sau. Cặp ống xả nằm sâu ở dưới cản sau của xe đường viền được mạ crôm sáng bóng, đi kèm là logo đặc trung của hãng gắn trên nắp cốp sau tương tự như phía trước của xe Về nguyên bản, xe được trang bị bộ mâm la-zăng 20 inch đa chấu cùng logo chữ B của thương hiệu xe siêu sang Bentley của Anh quốc. Thân xe với những đường vuốt khí động học cùng khe hút gió thiết kế khá đẹp mắt. Bên trong nội thất của chiếc Bentley Continental Flying Spur đời 2009 này được bọc da màu sáng với điểm nhấn là nhiều chi tiết ốp gỗ quý hiếm. Một số chi tiết đặc biệt là màn hình giải trí đã được độ lại theo phiên bản 2016, 2 hàng ghế sau độc lập và ngăn cách với nhau bằng một bảng điều khiển kéo dài được bọc da và phía mặt trên ốp gỗ. Xe được trang bị vô lăng 3 chấu bọc da với các phím bấm tiện ích hữu dụng. Ghế lái bọc da và gỗ cao cấp, đi kèm các đường gân dập nổi, tích hợp hệ thống điện, điều chỉnh điện 14 hướng, ghi nhớ vị trí ngồi... Hàng ghế sau của Bentley Continental Flying Spur thế hệ đầu tiên cũng có điều hoà riêng, bàn làm việc bằng gỗ. Ghế ngồi với logo Bentley thêu trên tựa đầu ghế, phần lưng ghế với chỉ khâu hình quả trám. Các trang bị an toàn của xe dù là đời cũ nhưng vẫn khá hiện đại so với các mẫu xe sang tầm trung hiện nay. Bentley Continental Flying Spur sử dụng khối động cơ W12 dung tích 6.0 lít, sản sinh công suất cực đại 552 mã lực. Xe có khả năng tăng tốc từ 0-100 km/h trong vòng 5 giây và có tốc độ tối đa là 320 km/h. Giá xe Bentley Continental Flying Spur những phiên bản đời cũ tại Việt Nam hiện được chào bán khoảng từ hơn 2 tỷ đồng đến hơn 10 tỷ, tuỳ vào năm sản xuất và tình trạng xe. Theo nhiều dân chơi xe, chiếc xe siêu sang Bentley Continental Flying Spur cũ này sau khi đã được nâng cấp lên body kit của bản 2016 khiến nó bắt mắt và hiện đại hơn so với nguyên bản. Đặc biệt là mức giá chỉ khoảng tầm hơn 2,6 tỷ đồng cũng khá phù hợp với các doanh nhân trẻ thành đạt hiện nay. Video: Bentley Continental Flying Spur Speed hơn 10 năm sử dụng.

