Chi tiết "xế nổ" Honda MSX 2021 mới từ 51,8 triệu đồng

Honda MSX 2021 mới (hay còn gội với cái tên - xe côn tay Grom tại Thái Lan) vừa chính thức được ra mắt. Ở thế hệ trước, Honda Thái Lan vẫn sử dụng tên gọi MSX, trong khi Grom là phiên bản tại thị trường Mỹ. So với thế hệ trước, Honda MSX (Grom 2021) mới trông lạ mắt hơn với cụm đầu đèn hình bát giác. Hệ thống chiếu sáng vẫn là dạng LED 2 tầng nhưng được gom chung vào một chóa đèn, khác với dạng tách rời như đời cũ. Đồng hồ tốc độ dạng kỹ thuật số được làm vuông vức và có thêm đèn báo chuyển số Ống xả trên mẫu xe côn tay cỡ nhỏ Honda MSX cũng được thay đổi. Tuy nhiên, ống xả này cho cảm giác yếu ớt và không thể thao như thế hệ trước. Nâng cấp đáng chú ý nhất của Honda MSX 2021 là hệ thống phanh ABS. Theo Honda, hệ thống phanh ABS trên Grom được tích hợp cảm biến G-Sensor, công nghệ thường thấy trên các mẫu xe đua. Còn lại, kiểu dáng của xe không khác nhiều so với đời trước. Cung cấp sức mạnh cho MSX 2021 vẫn là khối động cơ 4 thì, 125 cc, làm mát bằng không khí, sản sinh công suất 9,2 mã lực tại 7.000 vòng/phút và mô-men xoắn 10,6 Nm tại 5.500 vòng/phút. Sức mạnh được truyền đến bánh sau qua hộp số côn tay 5 cấp. Honda MSX 2021 được trang bị giảm xóc hành trình ngược, mâm hợp kim 12 inch và hệ thống phanh đĩa trước/sau Honda cho biết khách hàng có thể nâng cấp MSX theo nhiều cách khác nhau do bộ quây gió của mẫu xe này dễ dàng tùy biến. Ở buổi ra mắt, một số phiên bản tùy biến của xe cũng được trưng bày. Tại Thái Lan, giá xe Honda MSX 2021 có mức đề xuất khoảng 2.237 USD (khoảng 51,8 triệu đồng) cho bản tiêu chuẩn và 2.478 USD (tương đương khoảng 63,5 triệu đồng) cho bản ABS. MSX ra mắt lần đầu tại Thái Lan vào năm 2013. Năm 2014, mẫu xe này xuất hiện tại Việt Nam. Hiện tại, MSX thế hệ thứ 2 đang được phân phối tại Việt Nam với giá 49,99 triệu đồng. Các đối thủ của Honda Grom là Benelli TNT 125 và Kawasaki Z125. Video: Honda MSX 2021 mới được nâng cấp những gì?

