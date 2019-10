Chi tiết xe giá rẻ Toyota Yaris 2020 "xịn sò" cho người Nhật

Trước khi nói về Toyota Yaris thế hệ mới, có một vấn đề cần làm rõ là thế hệ thứ 4 vừa ra mắt này sẽ được Toyota dành cho các thị trường chính là Nhật và châu Âu. Trong khi có cùng tên gọi, chiếc Yaris tại Mỹ là Mazda 2 đổi logo và ở một số nước châu Á khác (trong đó có cả Việt Nam) là một mẫu xe khác biệt hoàn toàn, với kích thước lớn hơn. GA-B trên Toyota Yaris 2020 mới là một nhánh của nền tảng chassis chung toàn cầu mới của Toyota (TNGA), dành cho các mẫu xe cỡ nhỏ. Với nền tảng này, Yaris thế hệ thứ 4 đã có được một bước tiến dài về mọi mặt: từ thiết kế, sự tiện dụng, không gian trong cabin tới hiệu năng, công nghệ và an toàn. Tuy nhiên chiếc xe vẫn có không gian cabin rộng rãi hơn nhờ vào trục cơ sở và chiều rộng đều lớn hơn tới 50mm. Và dù đuợc tích hợp nhiều công nghệ hơn, chiếc xe vẫn nhẹ hơn tới 50kg so với người tiền nhiệm. Với nền tảng TNGA-B, Toyota đã có thể "chấp bút" cho Yaris một thiết kế đầy cảm xúc. Theo Toyota, hãng đã tạo ra nội thất của Yaris mới theo triết lý "ít là nhiều", sử dụng các vật liệu cao cấp hơn và những bề mặt mềm mại. Điều này không chỉ giúp cho chiếc xe đem tới cảm giác sang trọng hơn so với thế hệ trước, mà còn thân thiện hơn với cả người lái và hành khách. Bảng táp-lô của Yaris 2020 không chỉ có thiết kế mới, mà còn được làm mỏng và đặt thấp hơn. Trên các phiên bản cao cấp nhất, tài xế lái Yaris sẽ được cung cấp các thông tin quan trọng nhất thông qua bảng đồng hồ kỹ thuật số, phía trên kính là màn hình hiển thị HUD màu 10 inch và bên canh là hệ thống thông tin giải trí Toyota Touch cảm ứng. Các trang bị cao cấp khác bao gồm bàn sạc không dây, tay lái có sưởi và đèn chiếu sáng đổi màu LED xung quanh cabin. Tuỳ từng thị trường, Toyota Yaris 2020 sẽ được trang bị động cơ xăng 1.0l, 1.5l và hybrid 1.5l Dynamic Force. Trong đó với phiên bản hybrid, Toyota đã lấy nền tảng xăng-điện tự sạc thế hệ thứ 4 từ các dòng xe "đàn anh" của Yaris như Corolla, Camry và RAV4. Hệ động lực này bao gồm một động cơ xăng 3 xi-lanh 1.5l Atkinson kết hợp với mô-tơ điện 79 mã lực và khối pin lớn nhưng nhẹ hơn. Toyota Yaris Hybrid 2020 mới có mức tiêu thụ nhiên liệu cùng hàm lượng khí thải CO2 đều thấp hơn 20% so với phiên bản tương đương thế hệ hiện tại, nhưng lại có công suất cao hơn 15%. Dù không công bố chính xác hiệu năng nhưng do Yaris Hybrid hiện nay đang đạt tổng công suất 99 mã lực, hệ động lực của chiếc xe mới được dự đoán sẽ rơi vào khoảng 113 mã lực. Riêng tại Nhật Bản, Yaris phiên bản hybrid còn có cấu hình hệ dẫn động 4 bánh điện E-Four - đây là lần đầu tiên một mẫu xe cỡ nhỏ được trang bị công nghệ này. Một lần nữa nhờ có TNGA-B, cảm giác lái của Yaris 2020 đã trở nên nhanh nhẹn và ổn định hơn. Kết quả này là sự tổng hoà của cả trọng lượng nhẹ và trọng tâm thấp hơn 15mm. Đó là lý do khiến Yaris được trang bị sẵn gói các công nghệ an toàn Toyota Safety Sense với các tính năng như giữ ga tự động thông minh trên mọi dải tốc độ, hệ thống tự động giữ làn, tuí khí ở giữa người lái và hành khách... Giống như thế hệ trước đây, Yaris đời 4 sẽ được sản xuất ở Pháp để cung cấp cho châu Âu và ở Nhật cho thị trường nội địa/một số quốc gia châu Á khác. Giá bán và thời điểm bán ra của chiếc xe chưa được ấn định. Theo kế hoạch, Yaris thế hệ mới sẽ được mở bán tại Nhật Bản vào tháng 2 và đến tay khách hàng châu Âu vào cuối năm 2020, giá xe Toyota Yaris 2020 hiện chưa được công bố chính thức. Trong khi đó tại Việt Nam, mẫu xe này dự tính sẽ khó về chính hãng, khách hãng chỉ có thể đặt mua theo dạng nhập khẩu tư nhân. Video: Chi tiết Toyota Yaris 2020 hoàn toàn mới.

