Chi tiết Volvo EM90 chạy 738 km/lần sạc, giá 2,75 tỷ đồng

Volvo EM90 2024 mới là dòng MPV thuần điện đầu tiên của hãng xe Thụy Điển được phát triển từ dòng Zeekr 009 vốn là một thương hiệu cùng Tập đoàn Zhejiang Geely Holding Group. Mẫu MPV thuần điện của Volvo sẽ tập trung chinh phục thị trường đông dân nhất trên thế giới, nơi những chiếc MPV cỡ lớn đang lên ngôi. Mẫu xe MPV điện Volvo EM90 chia sẻ khá nhiều thiết kế từ Zeekr 009 đặc biệt là phần mui xe kéo dài về sau. Điểm chung còn đến từ thiết kế kính chắn gió trước sau, khung cửa sổ và khoang hành khách thứ ba từ phía sau trụ C. Tuy nhiên Volvo EM90 vẫn duy trì những thiết kế đặc trưng thương hiệu Thụy Điển. Đầu tiên là cụm đèn pha và đèn hậu tạo hình T-Shaped, cùng với thiết kế la-zăng 2 tông màu kiểu Diamond Cut. Đi kèm là tùy chọn kích thước la-zăng từ 19-20 inch, kết hợp cùng 4 màu sắc ngoại thất. Kích thước tổng thể DxRxC của Volvo EM90 lần lượt là 5.206 x 2.024 x 1.859 (mm). Chiều dài cơ sở khá lớn với 3.205 mm. Các thông số này mang đến không gian nội thất thoáng đãng và thoải mái cho 6 hành khách. Tương tự nét đặc trưng bên ngoài, không gian bên trong Volvo EM90 cũng đậm chất sang trọng và tinh tế của phong cách Bắc Âu Scandinavia. Trụ A có góc mở lớn, tăng tầm nhìn và giảm điểm mù cho người lái. Bảng điều khiển được tối giản và tích hợp nhiều tiện ích bên trong màn hình cảm ứng trung tâm 15,4 inch. Màn hình trang bị này bộ xử lý từ Snapdragon hỗ trợ kết nối 5G và đi kèm hệ thống âm thanh Bowers & Wilkins 21 loa. Khoang nội thất Volvo EM90 cao cấp với 6 ghế ngồi Premium-style, trong đó, hàng ghế thứ hai ứng dụng công nghệ không trọng lực Zero Gravity Cushions với 6 lớp foam và bọc da, qua đó mang lại sự thoải mái và hạn chế tối đa tác động rung rần của cabin lên hành khách. Trang bị cao cấp còn bao gồm mui kính toàn cảnh Panorama Glass Roof, bàn làm việc cá nhân xếp gọn và màn hình giải trí ốp trần 15,6 inch. Ngoài ra, hàng ghế thứ hai còn được trang bị công tắc điều chỉnh điện cho cửa sổ, rèm che nắng, điều hòa nhiệt độ với chức năng ion hóa khử khuẩn và bộ lọc không khí hạn chế đến 95% bụi mịn PM2.5. Volvo EM90 có sẵn tùy chọn dẫn động cầu sau với mô-tơ đơn tương tự mẫu EX30. Động cơ này cung cấp công suất lên đến 272 mã lực và mô-men xoắn 343Nm. Đi kèm là khối pin với dung lượng khả dụng 116 kWh. Volvo EM90 còn có tùy chọn mô-tơ kép với công suất 544 mã lực và dẫn động 4 bánh kế thừa từ Zeekr 009. Theo công bố của nhà sản xuất, Volvo EM90 có thời gian tăng tốc từ 0-100 km/h trong 8,3 giây, và quãng đường di chuyển sau một lần sạc lên đến 738 km. Volvo EM90 còn trang bị sạc nhanh chuẩn DC cho thời gian sạc từ 10-80% chỉ trong 30 phút. Volvo EM90 trang bị đầy đủ gói an toàn chủ động với hơn 30 tính năng khác nhau. Kết hợp làm việc của 12 cảm biến Ultrasonic và radar sóng Millimetre. Ngoài ra, hệ thống an toàn chủ động còn bao gồm hệ thống camera toàn cảnh Surround View, kết hợp hoạt động của 7 camera 8MP với độ phân giải HD. Mức giá xe Volvo EM90 2024 dành cho thị trường Trung Quốc khởi điểm lên đến 818.000 Nhân dân tệ (khoảng 2,75 tỷ đồng). Video: Chi tiết MPV thuần điện Volvo EM90 2024.

Volvo EM90 2024 mới là dòng MPV thuần điện đầu tiên của hãng xe Thụy Điển được phát triển từ dòng Zeekr 009 vốn là một thương hiệu cùng Tập đoàn Zhejiang Geely Holding Group. Mẫu MPV thuần điện của Volvo sẽ tập trung chinh phục thị trường đông dân nhất trên thế giới, nơi những chiếc MPV cỡ lớn đang lên ngôi. Mẫu xe MPV điện Volvo EM90 chia sẻ khá nhiều thiết kế từ Zeekr 009 đặc biệt là phần mui xe kéo dài về sau. Điểm chung còn đến từ thiết kế kính chắn gió trước sau, khung cửa sổ và khoang hành khách thứ ba từ phía sau trụ C. Tuy nhiên Volvo EM90 vẫn duy trì những thiết kế đặc trưng thương hiệu Thụy Điển. Đầu tiên là cụm đèn pha và đèn hậu tạo hình T-Shaped, cùng với thiết kế la-zăng 2 tông màu kiểu Diamond Cut. Đi kèm là tùy chọn kích thước la-zăng từ 19-20 inch, kết hợp cùng 4 màu sắc ngoại thất. Kích thước tổng thể DxRxC của Volvo EM90 lần lượt là 5.206 x 2.024 x 1.859 (mm). Chiều dài cơ sở khá lớn với 3.205 mm. Các thông số này mang đến không gian nội thất thoáng đãng và thoải mái cho 6 hành khách. Tương tự nét đặc trưng bên ngoài, không gian bên trong Volvo EM90 cũng đậm chất sang trọng và tinh tế của phong cách Bắc Âu Scandinavia. Trụ A có góc mở lớn, tăng tầm nhìn và giảm điểm mù cho người lái. Bảng điều khiển được tối giản và tích hợp nhiều tiện ích bên trong màn hình cảm ứng trung tâm 15,4 inch. Màn hình trang bị này bộ xử lý từ Snapdragon hỗ trợ kết nối 5G và đi kèm hệ thống âm thanh Bowers & Wilkins 21 loa. Khoang nội thất Volvo EM90 cao cấp với 6 ghế ngồi Premium-style, trong đó, hàng ghế thứ hai ứng dụng công nghệ không trọng lực Zero Gravity Cushions với 6 lớp foam và bọc da, qua đó mang lại sự thoải mái và hạn chế tối đa tác động rung rần của cabin lên hành khách. Trang bị cao cấp còn bao gồm mui kính toàn cảnh Panorama Glass Roof, bàn làm việc cá nhân xếp gọn và màn hình giải trí ốp trần 15,6 inch. Ngoài ra, hàng ghế thứ hai còn được trang bị công tắc điều chỉnh điện cho cửa sổ, rèm che nắng, điều hòa nhiệt độ với chức năng ion hóa khử khuẩn và bộ lọc không khí hạn chế đến 95% bụi mịn PM2.5. Volvo EM90 có sẵn tùy chọn dẫn động cầu sau với mô-tơ đơn tương tự mẫu EX30. Động cơ này cung cấp công suất lên đến 272 mã lực và mô-men xoắn 343Nm. Đi kèm là khối pin với dung lượng khả dụng 116 kWh. Volvo EM90 còn có tùy chọn mô-tơ kép với công suất 544 mã lực và dẫn động 4 bánh kế thừa từ Zeekr 009. Theo công bố của nhà sản xuất, Volvo EM90 có thời gian tăng tốc từ 0-100 km/h trong 8,3 giây, và quãng đường di chuyển sau một lần sạc lên đến 738 km. Volvo EM90 còn trang bị sạc nhanh chuẩn DC cho thời gian sạc từ 10-80% chỉ trong 30 phút. Volvo EM90 trang bị đầy đủ gói an toàn chủ động với hơn 30 tính năng khác nhau. Kết hợp làm việc của 12 cảm biến Ultrasonic và radar sóng Millimetre. Ngoài ra, hệ thống an toàn chủ động còn bao gồm hệ thống camera toàn cảnh Surround View, kết hợp hoạt động của 7 camera 8MP với độ phân giải HD. Mức giá xe Volvo EM90 2024 dành cho thị trường Trung Quốc khởi điểm lên đến 818.000 Nhân dân tệ (khoảng 2,75 tỷ đồng). Video: Chi tiết MPV thuần điện Volvo EM90 2024.