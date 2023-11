Volvo EM90 chính thức trình làng - MPV hạng sang giá 2,75 tỷ đồng

Đúng như thông tin đã đưa, Volvo EM90 2024 mới được phát triển dựa trên mẫu xe Trung Quốc Zeekr 009. Điều này không có gì lạ vì cả Volvo lẫn Zeekr đều là thương hiệu trực thuộc tập đoàn Geely của Trung Quốc. Tương tự Zeekr 009, Volvo EM90 cũng là MPV chạy hoàn toàn bằng điện. Được định vị trong phân khúc MPV cỡ lớn, tân binh nhà Volvo sở hữu kích thước dài x rộng x cao lần lượt là 5.206 x 2.024 x 1.859 mm và chiều dài cơ sở 3.205 mm. So với Zeekr 009, xe chỉ dài hơn 3 mm và cao hơn 8 mm. Để giúp người dùng dễ phân biệt với Zeekr 009, hãng Volvo đã điều chỉnh một số chi tiết thiết kế của EM90. Cụ thể, mẫu xe MPV Volvo EM90 sở hữu lưới tản nhiệt đóng kín, cụm đèn pha LED hình búa Thor cách điệu đặc trưng... cản trước tích hợp hốc gió trung tâm khá rộng và hốc đèn sương mù nằm dọc. Trong khi đó, khu vực bên sườn của mẫu xe nhà Volvo lại gần như giống hệt Zeekr 009, trừ vành la-zăng. Tùy theo phiên bản, mẫu xe này sẽ dùng vành có đường kính 19 inch hoặc 20 inch. Tương tự đèn pha, đèn hậu của Volvo EM90 cũng có thiết kế hình búa Thor nằm ngang. Ngoài ra, xe còn có hàng loạt chi tiết mạ crôm như nẹp trên cản trước/sau, nẹp dưới cửa và nẹp tích hợp vào đèn hậu. Bên trong Volvo EM90 là không gian nội thất 3 hàng ghế với cấu hình chỗ ngồi 2+2+2. Ở giữa xe là 2 ghế thương gia với đủ tính năng ngả chỉnh điện, sưởi và làm mát. Bên cạnh đó, hãng Volvo còn bố trí bàn gấp, bệ đỡ bắp chân... ... và màn hình giải trí 15,6 inch treo trên trần để phục vụ hành khách ở 2 ghế này. Ngoài ra, mẫu MPV hạng sang này còn có nhiều màn hình đa chức năng và bề mặt thông minh khác bên trong xe. Theo hãng Volvo, chỉ cần bật công tắc hoặc dùng câu lệnh, bạn có thể biến nội thất của EM90 thành "rạp hát, phòng họp hoặc thậm chí phòng ngủ". Các màn hình, hệ thống ghế, cửa sổ, điều hòa và đèn bên trong xe sẽ được điều chỉnh để phù hợp với nhu cầu sử dụng của hành khách. Trong khi đó, trước mặt người lái xuất hiện mặt táp-lô có thiết kế tối giản nhưng hiện đại, theo đúng phong cách Scandinavia. Tại đây, xe được trang bị bảng đồng hồ kỹ thuật số nhỏ gọn... ... và màn hình cảm ứng trung tâm 15,4 inch với thiết kế như máy tính bảng. Điều này khiến nội thất của Volvo EM90 không có nhiều nút bấm cơ học. Chưa hết, xe còn có công nghệ lọc không khí độc quyền của Volvo, giúp loại bỏ 95% bụi mịn PM2.5. Bên cạnh đó là hệ thống âm thanh Bowers & Wilkins 21 loa, bao gồm cả loa tích hợp vào tựa đầu ghế, với công suất 2.460W. Không hổ danh là một thành viên của gia đình Volvo, EM 90 được trang bị hàng loạt tính năng trợ lái nâng cao nhờ sự xuất hiện của các cảm biến, camera độ nét cao, camera quan sát toàn cảnh, radar sóng milimet và radar siêu âm. Nằm bên trong thân vỏ của Volvo EM90 là cơ sở gầm bệ SEA của tập đoàn Geely. Tuy nhiên, khác với Zeekr 009, mẫu MPV mang thương hiệu Volvo chỉ dùng 1 mô-tơ điện nằm trên cầu sau với 1 công suất tối đa 268 mã lực. Trong khi đó, Zeekr 009 được trang bị 2 mô-tơ điện với công suất tổng cộng 536 mã lực. Vận tốc tối đa của Volvo EM90 bị giới hạn ở mức 180 km/h trong khi thời gian tăng tốc từ 0-100 km/h là 8,3 giây. Cụm pin của Volvo EM90 là loại niken mangan coban (NMC) do CATL sản xuất với dung lượng 116 kWh. Thời gian nạp pin từ 10-80% bằng bộ sạc nhanh được khẳng định là chưa đến 30 phút. Sau khi sạc đầy pin, mẫu MPV đầu tiên của Volvo có thể chạy đến 738 km theo chu trình thử nghiệm CLTC. Xe cũng có công nghệ sạc 2 chiều, cho phép tận dụng pin của EM90 để sạc cho các ô tô điện hoặc thiết bị khác. Mức giá xe Volvo EM90 2024 chỉ dành cho thị trường Trung Quốc khởi điểm lên đến 818.000 Nhân dân tệ (khoảng 2,75 tỷ đồng). Như vậy, mẫu xe này đắt hơn hẳn so với người anh em Zeekr 009 vốn có giá từ 499.000 - 588.000 Nhân dân tệ (khoảng 1,67 - 1,97 tỷ đồng). Video: Xem chi tiết MPV điện hạng sang Volvo EM90 2024.

