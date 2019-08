Chi tiết VinFast Fadil độ phong cách xe đua ở Cần Thơ

Mới đây, một đại lý xe VinFast – Chevolet tại TP Cần Thơ đã độ chiếc xe ôtô VinFast Fadil bản tiêu chuẩn (base) theo phong cách thể thao trẻ hơn. Được biết xe có giá bán khoảng 419 triệu đồng. Cụ thể, chiếc xe Vinfast Fadil độ ‘’Need for Speed: ProStreet’’ được nâng cấp nhẹ nhàng ở ngoại thất, những thay đổi bao gồm: ‘’Dàn chân’’ với bộ mâm nguyên bản 15 inch (185/55R15) được sơn màu xám đen nam tính, chưa hết kẹp phanh đĩa trước (heo phanh) và cùm phanh tang trông ở phía sau được sơn màu vàng dạ quang nổi bật đằng sau bộ mâm đen. Bên cạnh đó, cụm đèn pha nguyên bản trước được dán khói mờ thể thao, dán sẵn phim cách nhiệt toàn xe, vè che mưa, phủ Ceramic Black Diamond và đặc biệt là tem được đồ hoạ thể thao màu đỏ ‘’Need for Speed ProStreet’’ nổi bật hai bên hông xe. Bên trong được lắp thêm thiết bị dẫn đường. Được biết, tổng combo chi phí nâng cấp và phụ kiện cho xe rơi vào khoảng 28 triệu đồng. "Dàn chân" VinFast Fadil trông ‘’cứng cáp’’ hơn khi được sơn đen + má phanh màu nổi. Ở nguyên bản, Fadil bản base mâm được màu bạc Về nội thất, xe được lắp màn hình LCD tự động gập thông minh – VietMap D20 lên bề mặt Taplo của xe, đây là một công cụ hỗ trợ lái xe thông minh cho phép vừa ghi hình vừa sử dụng tính năng dẫn đường. Ở phiên bản tiêu chuẩn, Fadil được trang bị ghế da tổng hợp, trong đó ghế lái chỉnh cơ, ghế sau tựa đầu 3 vị trí và gập 60:40. Vô-lăng trơn không tích hợp nút bấm. Hệ thống giải trí khiêm tốn gồm: AM/FM, MP3, 1 cổng USB, âm thanh 6 loa, kết nối Bluetooth và điều hoà chỉnh tayVinFast Fadil bản đua "Need for Speed: ProStreet’’ không có thay đổi về động cơ, VinFast Fadil sử dụng động cơ 4 xy-lanh thẳng hàng dung tích 1.4L hút khí tự nhiên (N/A) cho công suất tối đa 98 mã lực và mô-men xoắn cực đại 128Nm. Sức mạnh được truyền xuống cầu trước (FWD) thông qua hộp số tự động vô cấp (CVT). Hy vọng đây là một gợi ý dành cho những người đang sở hữu VinFast Fadil và có nhu cầu nâng cấp ngoại thất xe thể thao và thẩm mỹ hơn. Với mức giá 419 triệu đồng, phiên bản đặc biệt này của Fadil sở hữu giá bán nhỉnh hơn khoảng 10 triệu đồng so với VinFast Fadil Plus có giá bán phân phối chính hãng là 429 triệu đồng (đã bao gồm VAT). Video: Chi tiết VinFast Fadil giá 465 triệu - đắt nhất phân khúc.

