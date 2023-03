Toyota Yaris Cross bản gầm cao, giá rẻ của Vios có về Việt Nam?

Theo một số nguồn tin, hãng xe Nhật Bản đang có kế hoạch ra mắt một sản phẩm mới trong phân khúc CUV/SUV cỡ B. Hãng chưa tiết lộ rằng đây là mẫu xe nào. Tuy nhiên, cái tên mà hãng muốn đề cập khả năng cao là Toyota Yaris Cross 2024 mới. Hiện mẫu crossover B này đang được bán tại thị trường nội địa và châu Âu... Dự kiến, vào quý II tới, Toyota Yaris Cross 2024 giá rẻ sẽ ra mắt thị trường Đông Nam Á để thế chân "đàn anh" Rush. Mẫu SUV cỡ B này có thể sẽ dùng cơ sở gầm bệ Daihatsu New Global Architecture (DNGA) giống Toyota Vios, Raize, Veloz Cross và Avanza Premio. Trong khi đó, Toyota Yaris Cross thế hệ mới đang bán tại thị trường Nhật Bản, Singapore và châu Âu lại dùng cơ sở gầm bệ Toyota New Global Architecture (TNGA-B). Nhiều khả năng, thiết kế của Yaris Cross 2024 sẽ chịu ảnh hưởng từ “người anh em” Toyota Vios thế hệ mới đang bán tại Thái Lan, Indonesia và Lào. Xe sẽ được nâng gầm cao và mang dáng dấp thể thao, khỏe khoắn hơn. Trong khi đó, nội thất của Toyota Yaris Cross 2024 mới có một số khác biệt ở hai phiên bản. Bản tiêu chuẩn chỉ được trang bị vô lăng bọc Urethane, cần số bọc PVC và ghế bọc nỉ. Chỉ bản cao cấp mới có vô lăng, cần số và ghế bọc da. Toyota Yaris Cross cũng đi kèm khởi động nút bấm, điều hòa tự động, gương chiếu hậu chỉnh tay 2 chế độ ngày/đêm, bảng đồng hồ tích hợp màn hình đa thông tin 4,2 inch, màn hình cảm ứng trung tâm 8 inch, hỗ trợ Android Auto/Apple CarPlay, hệ thống âm thanh 6 loa, màn hình hiển thị thông tin kính lái 10,1 inch và ghế sau gập 40:20:40... Tuy nhiên, vì kích thước nhỏ nên hàng ghế sau của Toyota Yaris Cross khá chật chội. Trang bị an toàn có thể nói là điểm nhấn của Toyota Yaris Cross khi mẫu xe này có gói công nghệ Toyota Safety Sense. Nhờ đó, xe có những tính năng như cảnh báo tiền va chạm, hỗ trợ quay đầu tại giao lộ, hỗ trợ đánh lái khẩn cấp. Hiện thông tin cụ thể về Toyota Yaris Cross 2024 sắp ra mắt Thái Lan vẫn chưa được công bố. Tuy nhiên, theo dự đoán của truyền thông Thái Lan, xe sẽ được trang bị 2 loại động cơ khác nhau. Đầu tiên là động cơ xăng 4 xi-lanh, DOHC, hút khí tự nhiên, dung tích 1.5L, đi kèm với hộp số tự động biến thiên vô cấp CVT và hệ dẫn động cầu trước. Thứ hai là hệ truyền động hybrid có tên e-Smart giống Toyota Raize. Hệ truyền động này bao gồm động cơ xăng 4 xi-lanh, dung tích 1.5L và mô-tơ điện. Nguyên lý hoạt động của e-Smart giống với công nghệ e-Power của Nissan, tức là động cơ xăng chỉ được dùng để sạc pin trong khi nhiệm vụ truyền động tới bánh xe thuộc về mô-tơ điện. Trước đó, theo nguồn tin của trang OtoDriver, Yaris Cross 2024 dành cho thị trường đang nổi sẽ do Toyota sản xuất tại Indonesia thay vì thương hiệu Daihatsu. Dự kiến, mẫu xe này sẽ được lắp ráp cùng với người anh em Toyota Veloz nên rất có thể sẽ về Việt Nam trong thời gian tới. Video: Giới thiệu SUV cỡ B - Toyota Yaris Cross 2024 mới.

